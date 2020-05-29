Случайное блуждание : - страница 17
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Это не ошибка. Они не должны быть равны. Их сумма должна равняться единице.
p+q=1И это условие выполняется.
ошибка! вы неверно поделили диапазон, отдали преимущество одному из направлений
Это вы неверно написали ранее, что ваше распределение приращений равномерно. Из этого же сообщения следует, что оно дискретно: 1 и -1 с одинаковыми вероятностями 1/2. То есть по сути, это то что называется "честной монеткой". Это так или страниц через десять ветки вы опять сообщите, что всё по-другому?
Посмотрите на первую страницу. Там алгоритм СБ. Претензий к алгоритму у вас не было. Построения произведены строго по алгоритму СБ.
Вы не понимаете, что шаг "блужданий" по модулю равен единице (плюс единица или минус единица). Но вот каким будет направление (то бишь плюс или минус) текущего шага "блуждания" задаётся генератором случайных чисел. Вероятность положительного шага равна p, а вероятность отрицательного шага равна q=1-p. Эти вероятности связаны соотношением p+q=1. то бишь либо вверх, либо вниз, третьего не дано.
ошибка! вы неверно поделили диапазон, отдали преимущество одному из направлений
Ошибки нет. Всё сделано правильно. Ответ здесь #162
Всё сделано правильно. Ответ здесь #162
что-ж такое-то, никто не хочет сам себя проверить
при t->inf будет тренд вниз...потому что у вас [0..1/2] это вниз, а (1/2..1) вверх , и первое мощнее второго...монетка вышла кособокой
что-ж такое-то, никто не хочет сам себя проверить
при t->inf будет тренд вниз...потому что у вас [0..1/2] это вниз, а (1/2..1) вверх , и первое мощнее второго...монетка вышла кособокой
разберись с алгоритмом
.
Посмотрите на первую страницу. Там алгоритм СБ. Претензий к алгоритму у вас не было. Построения произведены строго по алгоритму СБ.
Вы не понимаете, что шаг "блужданий" равен плюс или минус единица. Но вот каким будет направление (то бишь плюс или минус) текущего шага "блуждания" задаётся генератором случайных чисел. Вероятность положительного шага равна p, а вероятность отрицательного шага равна q=1-p. Эти вероятности связаны соотношением p+q=1. то бишь либо вверх, либо вниз, третьего не дано.
Нет. Ваш алгоритм не связан с тем, что на первой странице. Чтобы была связь должно быть два шага случайной генерации. В вашем алгоритме он один.
1) Генерация случайного pi с равномерным распределением.
2) Генерация случайного выбора xi из 1 и -1 с вероятностями pi и 1-pi
И да, не забывайте упоминать, что это - "нестационарное СБ"
Нет. Ваш алгоритм не связан с тем, что на первой странице. Чтобы была связь должно быть два шага случайной генерации. В вашем алгоритме он один.
1) Генерация случайного pi с равномерным распределением.
2) Генерация случайного выбора xi из 1 и -1 с вероятностями pi и 1-pi
И да, не забывайте упоминать, что это - "нестационарное СБ"
Вы с алгоритмом пока ещё тоже не разобрались.
.
Чушь про два шага не говорите.
На каждом шаге производится выбор из двух возможных вариантов, связанных соотношением p+q=1.
.
Вижу, что присутствует непонимание, поэтому показываю условие на mql
Вы с алгоритмом пока ещё тоже не разобрались.
.
Чушь про два шага не говорите.
На каждом шаге производится выбор из двух возможных вариантов, связанных соотношением p+q=1.
Я правильно понял, что вы полагаете, что если, например, p1=0.9 и q1=1-p1=0.1, то обязательно x1=1?
Вижу, что присутствует непонимание, поэтому показываю условие на mql
p[j] :=0 => x[j]=-1
p[j] :=1/2 => x[j]= -1
такого быть не должно если rnd даёт [0..1.0)