Случайное блуждание : - страница 4

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Олег avtomat:
  • заработать на процессе СБ можно
  • заработать на процессе СБ нельзя

Если в блуждании присутствует память, то блуждание остаётся случайным, но "вечер перестаёт быть томным" :-)

Если F[n]=f( R[n], F[n-1] ) "процесс с памятью" или даже F[n]=f( R[n], R[n-1]) "фибончиевый процесс" ; где F[] - генерируемый ряд, R[] - ряд случайных величин

то анализ сигнал-шум, Фурье, статистика и существующий тех.анализ обретают смысл

 
Олег avtomat:

Ну, придираться к статье не надо, не в этом суть.

Я специально привёл картинку с определением СБ  -- укажите, в чём там ошибка, и я учту в расчётах.

Вижу, что вы уже начали менять свою непоколебимую позицию -- уже заговорили "можно заработать", но с оговорками. То ли ещё будет ;)) 

Для начала рассматриваем стационарные приращения.

Затем дойдём и до нестационарных ;))

Суть именно в этом - в рассуждении в рамках непротиворечивой системы определений и утверждений. Иное - путь к шизофрении. Приведённая вами статья имеет противоречия внутри себя - картинка не соответствует данному далее общему определению случайного блуждания.

PS. На форуме и так превалирует невообразимая каша из неверных представлений о теории вероятности. Пожалуйста, не увеличивайте её.

 
Maxim Kuznetsov:

Если в блуждании присутствует память, то блуждание остаётся случайным, но "вечер перестаёт быть томным" :-)

Если F[n]=f( R[n], F[n-1] ) "процесс с памятью" или даже F[n]=f( R[n], R[n-1]) "фибончиевый процесс" ; где F[] - генерируемый ряд, R[] - ряд случайных величин

то анализ сигнал-шум, Фурье, статистика и существующий тех.анализ обретают смысл

Не "память", а "последействие", вычисляемое коэффициентом корреляции.

Если не шаришь в этих понятиях - помалкивай.

 
Alexander_K:

Не "память", а "последействие", вычисляемое коэффициентом корреляции.

Если не шаришь в этих понятиях - помалкивай.

в этом муравейнике принято называть памятью :-)

а вы как свой Грааль изобретёте, возвращайтесь откуда послаты

 
Maxim Kuznetsov:

в этом муравейнике принято называть памятью :-)

а вы как свой Грааль изобретёте, возвращайтесь откуда послаты

:))) Ладно.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Суть именно в этом - в рассуждении в рамках непротиворечивой системы определений и утверждений. Иное - путь к шизофрении. Приведённая вами статья имеет противоречия внутри себя - картинка не соответствует данному далее общему определению случайного блуждания. 

Хорошо, идя навстречу вашим пожеланиям, я удалю\заменю\добавлю вашу ссылку. Но вы не ответили на вопрос про картинку с определением СБ  -- в таком виде определение СБ, как таковое, приемлемо по-вашему, или неприемлемо? и без поисков шизофрении. Если неприемлемо это определение, дайте ваше определение, и я буду использовать его.

 

Олег, ну, допустим, можно зарабатывать на СБ. Или - нельзя. Что это дает страждущим на реальном рынке, где нет СБ?

Нетути там СБ - хоть чё мне говори.

Вопрос - зачем эта тема?

 
Олег avtomat:

Хорошо, идя навстречу вашим пожеланиям, я удалю\заменю\добавлю вашу ссылку. Но вы не ответили на вопрос про картинку с определением СБ  -- в таком виде определение СБ, как таковое, приемлемо по-вашему, или неприемлемо? и без поисков шизофрении. Если неприемлемо это определение, дайте ваше определение, и я буду использовать его.

Вполне достаточно написать, что приведённое на картинке - "НЕстационарное случайное блуждание", которое является обобщением понятия "случайное блуждание", часть определения которого я привожу из указанной вами статьи (ваша картинка НЕ является там определением случайного блуждания!):

...Случайное блуждание это дискретный случайный процесс с независимыми стационарными приращениями.

[Удален]  

можно, построив аттрактор (3-й вариант стоило бы добавить)

вопрос вам как к профессионалу: броуновское движение является СБ?

а обобщенное броуновское уже нет?

Здесь написано, что СБ неотличимо от броуновского дв:

http://sernam.ru/book_fract.php?id=26

а в Википедии пишут что броуновское движение это немарковский процесс, соответственно оно не может быть СБ:

Броуновское движение как немарковский случайный процесс[править | править код]

Хорошо разработанная за последнее столетие теория броуновского движения является приближенной. Хотя в большинстве практически важных случаев существующая теория даёт удовлетворительные результаты, в некоторых случаях она может потребовать уточнения. Так, экспериментальные работы, проведённые в начале XXI века в Политехническом университете Лозанны, Университете Техаса и Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге (под руководством С. Дженей) показали отличие поведения броуновской частицы от теоретически предсказываемого теорией Эйнштейна — Смолуховского, что было особенно заметным при увеличении размеров частиц. Исследования затрагивали также анализ движения окружающих частиц среды и показали существенное взаимное влияние движения броуновской частицы и вызываемое ею движение частиц среды друг на друга, то есть наличие «памяти» у броуновской частицы, или, другими словами, зависимость её статистических характеристик в будущем от всей предыстории её поведения в прошлом. Данный факт не учитывался в теории Эйнштейна — Смолуховского.

Процесс броуновского движения частицы в вязкой среде, вообще говоря, относится к классу немарковских процессов, и для более точного его описания необходимо использование интегральных стохастических уравнений.

[Удален]  
Alexander_K:

Олег, ну, допустим, можно зарабатывать на СБ. Или - нельзя. Что это дает страждущим на реальном рынке, где нет СБ?

Нетути там СБ - хоть чё мне говори.

Вопрос - зачем эта тема?

Для обретения понимания. Для полноты картины. Для расширения кругозора. Для устранения предрассудков. ...

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