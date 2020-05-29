Случайное блуждание : - страница 6
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Отличная ветка, перепись неучей)
Возможно, что-то навроде этого. При симметричной игре (p=q=1/2 -- равенство выигрыша и проигрыша равны) выиграет (все деньги соперника) с большей вероятностью тот, у кого больше начальный капитал. Если при этом у вас бесконечный капитал, а у соперника - конечный, то вы с единичной вероятностью выиграете все его деньги за бесконечное время.))
Я не против, только это уже будет "НЕстационарное случайное блуждание", а не просто "случайное блуждание". Если использовать терминологию, которая чётко показывает это различие, то всё нормально
Значит, так тому и быть.
Если осилим "НЕстационарное случайное блуждание", то просто "случайное блуждание" нам будет уже ни по чём ;))
Отличная ветка, перепись неучей)
Не все же кандидаты в доктора, кому-то простительно оставаться и недоучкой с дипломом.
А относительно СБ хотелось бы добавить, что существующий процесс наблюдения за изменением курсов валют
упрощать и усложнять далее уже некуда. А вот находить и применять с пользой ВСЕ реально необходимые для
ежедневной работы моменты и элементы крайне желательно. И в этом случае более полезен был бы системный
анализ, а не "случайные блукания"!
Значит, так тому и быть.
Если осилим "НЕстационарное случайное блуждание", то просто "случайное блуждание" нам будет уже ни по чём ;))
Ну да, пора запускать новую ветку с опросом)
Ну да, пора запускать новую ветку с опросом)
Это лишнее ;)
Я не против, только это уже будет "НЕстационарное случайное блуждание", а не просто "случайное блуждание". Если использовать терминологию, которая чётко показывает это различие, то всё нормально
PS. Надеюсь, вы понимаете, что если, например, p1=0.3, а p2=0.6, то X1 и X2 имеют разные распределения, хотя и принимают одинаковые значения: 1 и -1?
Зачем для начала в такие дебри лезть? Автору РЕСПЕКТ за ветку!
Зачем для начала в такие дебри лезть? Автору РЕСПЕКТ за ветку!
В дебри лезет как раз автор. Я лишь ратую за точность формулировок. Случай p=q не даёт прибыли, а при p!=q - прибыль потенциально бесконечна)
Посмотрите ещё раз на графики СБ, размещённые на первой странице.
Их там 15 штук, по 5 штук на каждое из трёх рассмотренных распределений.
Смотрите внимательно. Вдумчиво.
Мне представляется, что только слепец, либо же только окончательно упоротый, будет утверждать, что на СБ заработать невозможно.
Я утверждаю, что на СБ заработать вполне возможно. Это видно даже невооружённым глазом.
Но далее я алгоритмически докажу это своё утверждение. С определением точек входа и выхода, с соответствующими результатами прибыли +\- .