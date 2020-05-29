Случайное блуждание : - страница 6

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secret:
Отличная ветка, перепись неучей)
Неучи переписываются, чтобы чему-то научиться.
 
Aleksey Nikolayev:

Возможно, что-то навроде этого. При симметричной игре (p=q=1/2 -- равенство выигрыша и проигрыша равны) выиграет (все деньги соперника) с большей вероятностью тот, у кого больше начальный капитал. Если при этом у вас бесконечный капитал, а у соперника - конечный, то вы с единичной вероятностью выиграете все его деньги за бесконечное время.))

Не, там другое было. Это и без доказательств очевидно) я так с друзьями в покер играл все время. Докидываешь пару раз денег и выигрываешь все деньги. Пытался им объяснить, не понимали)
[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Я не против, только это уже будет "НЕстационарное случайное блуждание", а не просто "случайное блуждание". Если использовать терминологию, которая чётко показывает это различие, то всё нормально

Значит, так тому и быть. 

Если осилим "НЕстационарное случайное блуждание", то просто "случайное блуждание" нам будет уже ни по чём  ;))

 
secret:
Отличная ветка, перепись неучей)

Не все же кандидаты в доктора, кому-то простительно оставаться и недоучкой с дипломом.

А относительно СБ хотелось бы добавить, что существующий процесс наблюдения за изменением курсов валют

упрощать и усложнять далее уже некуда. А вот находить и применять с пользой ВСЕ реально необходимые для

ежедневной работы моменты и элементы крайне желательно. И в этом случае более полезен был бы системный

анализ, а не "случайные блукания"! 

 
Олег avtomat:

Значит, так тому и быть. 

Если осилим "НЕстационарное случайное блуждание", то просто "случайное блуждание" нам будет уже ни по чём  ;))

Ну да, пора запускать новую ветку с опросом)

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Ну да, пора запускать новую ветку с опросом)

Это лишнее ;)

 
На случайных блужданиях (случайно) "зарабатывается" лишь до того момента, пока не наступает слив.
 
Aleksey Nikolayev:

Я не против, только это уже будет "НЕстационарное случайное блуждание", а не просто "случайное блуждание". Если использовать терминологию, которая чётко показывает это различие, то всё нормально

PS. Надеюсь, вы понимаете, что если, например, p1=0.3, а p2=0.6, то X1 и X2 имеют разные распределения, хотя и принимают одинаковые значения: 1 и -1?

Зачем для начала в такие дебри лезть? Автору РЕСПЕКТ за ветку!


 
Novaja:

Зачем для начала в такие дебри лезть? Автору РЕСПЕКТ за ветку!


В дебри лезет как раз автор. Я лишь ратую за точность формулировок. Случай p=q не даёт прибыли, а при p!=q - прибыль потенциально бесконечна)

[Удален]  

Посмотрите ещё раз на графики СБ, размещённые на первой странице.

Их там 15 штук, по 5 штук на каждое из трёх рассмотренных распределений.

Смотрите внимательно. Вдумчиво. 

Мне представляется, что только слепец, либо же только окончательно упоротый, будет утверждать, что на СБ заработать невозможно.

Я утверждаю, что на СБ заработать вполне возможно. Это видно даже невооружённым глазом. 

Но далее я алгоритмически докажу это своё утверждение. С определением точек входа и выхода, с соответствующими результатами прибыли +\- .

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