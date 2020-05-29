Случайное блуждание : - страница 147
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Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)
Да. И не только. Хорошо бы понимать, что сначала был процесс, а после его стали описывать в виде модели.
Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)
Ну вы то нас посвятите? Не охота неучами ходить!
Ну вы то нас посвятите? Не охота неучами ходить!
Интересно, является ли ненулевой вероятность того, что местные спецы по матстату когда-нибудь научатся различать частоту и вероятность?
когда 3-жды ответят НЕТ - это частота или вероятность ? :-)
#1422
Примечательно, что ни один из этих болтунов-критиканов никогда даже не пытался провести моделирование СБ, не говоря уже о том, чтобы исследовать СБ.
Весь поток "критики" от этих болтунов сводится к тупому повторению замусоленных штампов, навешиванию ярлыков, поливанию грязью, и прочее в таком же ключе.
В сотый раз повторяю вам, критиканы, вместо того чтобы гадить, проведите моделирование СБ и самостоятельно убедитесь в справедливости моих слов.
Вероятность - соотношение исходов. 10 человек умерли, 100 выздоровели, а всего болеют 20 000. Какая смертность?
Ладно, отвечу сам. Смертность - 9%, а число заболевших на этот показатель не влияет.
Это у тебя очень неправильный "показатель".
Надо рассматривать всю картину полностью. Вот так:
.
когда 3-жды ответят НЕТ - это частота или вероятность ? :-)
это Новый Завет)
"... говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня."
Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)
Хотя бы различать процесс и его реализации.
А чего Автомата опять забанили?