Случайное блуждание : - страница 147

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secret:
Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)

Да. И не только. Хорошо бы понимать, что сначала был процесс, а после его стали описывать в виде модели. 

 
secret:
Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)

Ну вы то нас посвятите? Не охота неучами ходить!

 
Evgeny Belyaev:

Ну вы то нас посвятите? Не охота неучами ходить!

Да какие тут посвящения, достаточно в википедию заглянуть)
СБ - частный случай СП, не содержащий никаких закономерностей.
 
Aleksey Nikolayev:
Интересно, является ли ненулевой вероятность того, что местные спецы по матстату когда-нибудь научатся различать частоту и вероятность?

когда 3-жды ответят НЕТ - это частота или вероятность ? :-) 

[Удален]  

   

Примечательно, что ни один из этих болтунов-критиканов никогда даже не пытался провести моделирование СБ, не говоря уже о том, чтобы исследовать СБ.

Весь поток "критики" от этих болтунов сводится к тупому повторению замусоленных штампов, навешиванию ярлыков, поливанию грязью, и прочее в таком же ключе.

В сотый раз повторяю вам, критиканы, вместо того чтобы гадить, проведите моделирование СБ и самостоятельно убедитесь в справедливости моих слов.

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Вероятность - соотношение исходов. 10 человек умерли, 100 выздоровели, а всего болеют 20 000. Какая смертность? 

Алексей Тарабанов:
Ладно, отвечу сам. Смертность - 9%, а число заболевших на этот показатель не влияет. 

Это у тебя очень неправильный "показатель".


Надо рассматривать всю картину полностью. Вот так:

 

.

 
Maxim Kuznetsov:

когда 3-жды ответят НЕТ - это частота или вероятность ? :-) 

это Новый Завет)

"... говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня."

 
secret:
Лучше бы они научились случайное блуждание и случайный процесс различать)

Хотя бы различать процесс и его реализации.

 
А чего Автомата опять забанили?
 
Дмитрий:
А чего Автомата опять забанили?
За агрессивное невежество. 
Он способен лишь на генерацию негатива и ругани, больше ни на что не способен.
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