Случайное блуждание : - страница 95

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Спать... 
 
Очень похоже на "перекур"...
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Иллюстрация работы ucin-алгоритма с входным сигналом СБ :

 

 

.

Алгоритм построен в строгом соответствии с китайской схемой u-cin. Которая по сути является схемой алгоритма.

Входной сигнал подаётся в точку А ("огонь").


Вот такие интересные результаты преподносят "древние знания". 

 
Олег avtomat:

Иллюстрация работы ucin-алгоритма с входным сигналом СБ :

 

 

.

Алгоритм построен в строгом соответствии с китайской схемой u-cin. Которая по сути является схемой алгоритма.

Входной сигнал подаётся в точку А ("огонь").


Вот такие интересные результаты преподносят "древние знания". 

Олег, прикольно.

Гуглю - нетю.

Где нашел?

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Renat Akhtyamov:

Олег, прикольно.

Гуглю - нетю.

Где нашел?

А что ты не нашёл? Схему u-cin? Так их полно, да на разные лады.

Или ты модель искал и не нашёл? Так я её сам делал. Но может быть, что ещё кто-нибудь упражнялся -- этого я не знаю.

 
Эти интересные результаты денег на реальном рынке дадут или просто красивая картинка?
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Макс:
Эти интересные результаты денег на реальном рынке дадут или просто красивая картинка?

Любой заинтересованный человек может проверить это самостоятельно.

 
Олег avtomat:

А что ты не нашёл? Схему u-cin? Так их полно, да на разные лады.

Или ты модель искал и не нашёл? Так я её сам делал. Но может быть, что ещё кто-нибудь упражнялся -- этого я не знаю.

алгоритм ищу, не понял пока, как ты сделал преобразование
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Renat Akhtyamov:
алгоритм ищу

u-cin

 

.

 
Олег avtomat:

u-cin

в принципе все понятно

но появляется точка равновесия/переключения, в которой будет неустойчивое состояние

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