Случайное блуждание : - страница 95
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Иллюстрация работы ucin-алгоритма с входным сигналом СБ :
.
Алгоритм построен в строгом соответствии с китайской схемой u-cin. Которая по сути является схемой алгоритма.
Входной сигнал подаётся в точку А ("огонь").
Вот такие интересные результаты преподносят "древние знания".
Иллюстрация работы ucin-алгоритма с входным сигналом СБ :
.
Алгоритм построен в строгом соответствии с китайской схемой u-cin. Которая по сути является схемой алгоритма.
Входной сигнал подаётся в точку А ("огонь").
Вот такие интересные результаты преподносят "древние знания".
Олег, прикольно.
Гуглю - нетю.
Где нашел?
Олег, прикольно.
Гуглю - нетю.
Где нашел?
А что ты не нашёл? Схему u-cin? Так их полно, да на разные лады.
Или ты модель искал и не нашёл? Так я её сам делал. Но может быть, что ещё кто-нибудь упражнялся -- этого я не знаю.
Эти интересные результаты денег на реальном рынке дадут или просто красивая картинка?
Любой заинтересованный человек может проверить это самостоятельно.
А что ты не нашёл? Схему u-cin? Так их полно, да на разные лады.
Или ты модель искал и не нашёл? Так я её сам делал. Но может быть, что ещё кто-нибудь упражнялся -- этого я не знаю.
алгоритм ищу
u-cin
.
u-cin
в принципе все понятно
но появляется точка равновесия/переключения, в которой будет неустойчивое состояние