Случайное блуждание : - страница 23
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цена - это процесс с памятью и он не случаен -- совершенно верно, правда, с небольшими оговорками.
интересно, возможно ли такое на случайном блуждании -- это из области интересов исследований направления "Хаотическая динамика", с её аттракторами, репеллерами и прочими очень интересными атрибутами.
С какими оговорками? Интересно ваше мнение, вдруг я не все учел.
С какими оговорками? Интересно ваше мнение, вдруг я не все учел.
Некоторая случайная составляющая присутствует всегда, в любом случае. От неё невозможно избавиться полностью.
Аддитивная смесь детерминированной и случайной составляющих :
c(t) = x(t) + n(t)
Соотношение этих составляющих изменяется, оно непостоянно. И это вносит свои сложности, ко всему прочему.
Есть и более тонкие нюансы.
Некоторая случайная составляющая присутствует всегда, в любом случае. От неё невозможно избавиться полностью.
Аддитивная смесь детерминированной и случайной составляющих :
c(t) = x(t) + n(t)
Соотношение этих составляющих изменяется, оно непостоянно. И это вносит свои сложности, ко всему прочему.
Есть и более тонкие нюансы.
А может у нас монетка не равновесная)) Меня волнует еще один думаю немаловажный вопрос, что такое 0 в котировках?
А может у нас монетка не равновесная)) Меня волнует еще один думаю немаловажный вопрос, что такое 0 в котировках?
Так и есть, процесс неравновесный.
А вопрос неясен. Какой 0? Какие котировки?
Так и есть, процесс неравновесный.
А вопрос неясен. Какой 0? Какие котировки?
Так и есть, процесс неравновесный.
А вопрос неясен. Какой 0? Какие котировки?
Нуль в котировках - это нуль распределения приращений.
Еще раз, Олег, без обид - эта тема создана лишь для того, чтобы умыть крестьяноподобного Баса? А дальше-то что?
Эта тема может и должна начинаться словами:
"Тунеядцы! Я знаю как заработать на процессе Laplace motion! А найдите-ка мне теперь распределение Лапласа на приращениях!"
Это реально дало бы толчок к исследованиям и всеобщей радости.
А так... Переливание из пустого в порожнее...
Так и есть, процесс неравновесный.
А вопрос неясен. Какой 0? Какие котировки?
Когда нулевой тик, тик пришел, но цена не изменилась, на тиковом графике вертикальной черточкой бьет, приращение равно нулю.
Траектории ста серий по сто тысяч подбрасываний 'честной' монетки. Если выпадает орел, то к предыдущему +1, если решка соответственно -1. Начало в нуле. Просто красивая картинка.
Когда нулевой тик, тик пришел, но цена не изменилась, на тиковом графике вертикальной черточкой бьет, приращение равно нулю.
Приращение цены равно нулю, значит сама цена осталась прежней.
А на тиковые графики я не смотрю.
Нуль в котировках - это нуль распределения приращений.
Еще раз, Олег, без обид - эта тема создана лишь для того, чтобы умыть крестьяноподобного Баса? А дальше-то что?
Эта тема может и должна начинаться словами:
"Тунеядцы! Я знаю как заработать на процессе Laplace motion! А найдите-ка мне теперь распределение Лапласа на приращениях!"
Это реально дало бы толчок к исследованиям и всеобщей радости.
А так... Переливание из пустого в порожнее...
не выдумывай чушь.