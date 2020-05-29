Случайное блуждание : - страница 79
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Если на СБ "монетки" можно методично выигрывать, то вся математика идёт к чёрту, земля плоская, звёзды это дырки в небесной тверди,а мир стоит на трёх слонах :-) И для выигрыша на рынке надо приносить правильные жертвы с должным почтением..
Не понимаю. Допустим, есть стратегия выигрыша на СБ, на устойчивых распределениях приращений. Каким образом это поможет на рынке, где распределение приращений - неустойчивое (нестационарное)? Рынок - это не СБ, не устану это повторять. Для того, чтобы выудить распределение Лапласа в тиковом ВР надо приложить немало усилий... И чё?
Если на СБ "монетки" можно методично выигрывать, то вся математика идёт к чёрту, земля плоская, звёзды это дырки в небесной тверди,а мир стоит на трёх слонах :-) И для выигрыша на рынке надо приносить правильные жертвы с должным почтением..
Мир от этого не рухнет. Паниковать нет причин.
;))
Если на СБ "монетки" можно методично выигрывать
строго говоря если монетка нечестная, простейшая стратегия ставить на предыдущий исход дает эдж. поэтому обычно разговор про справедливую монетку.
но ТС заявляет что на любом умеет. а это значит что почитаемый здесь Ширяев эээ нуб, профан, и все его формулы для задачи о разорении игрока можно смело выбрасывать фтопку, ведь у автомата есть волшебные машки, дающие положительное МО.
Не понимаю. Допустим, есть стратегия выигрыша на СБ, на устойчивых распределениях приращений. Каким образом это поможет на рынке, где распределение приращений - неустойчивое (нестационарное)? Рынок - это не СБ, не устану это повторять. Для того, того чтобы выудить распределение Лапласа в тиковом ВР надо приложить немало усилий... И чё?
С появлением выигрышной стратегии для СБ порождённом честной монеткой мир схлопнется в исходную сингулярность.
По-деревенски.
Вот, допустим, есть у Автомата трендовая стратегия на СБ, основанная на невозвратности к среднему. Понятно, что пока "монетка" вернется в 0, наверное, можно что-то настричь... Но, на рынке -то, бац - и одной свечой за секунду, цена резко возвращается к точке начала движения. Слив... Разве не это происходит в тракторах?
Не понимаю. Допустим, есть стратегия выигрыша на СБ, на устойчивых распределениях приращений. Каким образом это поможет на рынке, где распределение приращений - неустойчивое (нестационарное)? Рынок - это не СБ, не устану это повторять. Для того, чтобы выудить распределение Лапласа в тиковом ВР надо приложить немало усилий... И чё?
Вот ещё один пример человека, застрявшего в рамках ТВиМС, и неспособного выскочить из этой западни.
Для того, чтобы выудить распределение Лапласа в тиковом ВР надо приложить немало усилий... И чё?
И то! Это означает, лишь что, что тиковый ВР не описывается этим распределением, как уже писал много раз: это попытка натянуть мат.аппарат на неподходящие под него данные ВР. И всё и ничего более.... если кратко, то Вы делаете так:
Если на СБ "монетки" можно методично выигрывать, то вся математика идёт к чёрту, земля плоская, звёзды это дырки в небесной тверди,а мир стоит на трёх слонах :-) И для выигрыша на рынке надо приносить правильные жертвы с должным почтением..
Не так всё страшно) Всего лишь будут опровергнуты свойства (линейность и другие) матожидания) Никто и не заметит)
Кстати алгоритмы "обыгрывающие" функцию MathRand() известны уже лет 20-40 как, и лет 10 стали (с развитием вычислительных возможностей) стали доступны реализации.
MathRand - строго детерменированная, цикличная функция. Это псевдослучайная последовательность.
Резюме.
Даже, если человек нашел метОды выигрыша на монетке - они неприменимы на рынке.
Вот, что я хочу услышать от автора.