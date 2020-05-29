Случайное блуждание : - страница 182

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Понимаю, что любая ТС может ошибаться.

Но не постоянно в руках статистика.))

 
Это специально такая стратегия чтобы всех запутать, а потом в конце бац и триллиард!
 
transcendreamer:
Это специально такая стратегия чтобы всех запутать, а потом в конце бац и триллиард!

Тут первая  цель просматривалась "огризок11".

Но статисты - это специалисты показать всё наоборот. По другому у них не получается.

 
transcendreamer:
Это специально такая стратегия чтобы всех запутать, а потом в конце бац и триллиард!

И тянется эта хохма с участием в конкурсе далеко не первый месяц, причём любые подсказки по улучшению получаемого результата высокомерно отвергаются 

 

пшли вон (с)

(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия

 
TheXpert:

пшли вон (с)

(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия


Чушь. © Avtomat

 
TheXpert:

пшли вон (с)

(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия

Выставил результат по его просьбе. Подтверждено ведь просьбой. Прошу меня не пинать.

А раз он торгует, значит живой и читает.

А пИсать не может. В бане не положено.))

 
Evgeniy Chumakov

Чушь. © Avtomat

креаклы! (с)

 

Для смеха ради, пару часов торговли  с экрана, а не с тестера. .))

f41

 
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