Случайное блуждание : - страница 182
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Понимаю, что любая ТС может ошибаться.
Но не постоянно в руках статистика.))
Это специально такая стратегия чтобы всех запутать, а потом в конце бац и триллиард!
Тут первая цель просматривалась "огризок11".
Но статисты - это специалисты показать всё наоборот. По другому у них не получается.
Это специально такая стратегия чтобы всех запутать, а потом в конце бац и триллиард!
И тянется эта хохма с участием в конкурсе далеко не первый месяц, причём любые подсказки по улучшению получаемого результата высокомерно отвергаются
пшли вон (с)
(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия
пшли вон (с)
(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия
Чушь. © Avtomat
пшли вон (с)
(: угадываю ответ ТС ввиду его отсутствия
Выставил результат по его просьбе. Подтверждено ведь просьбой. Прошу меня не пинать.
А раз он торгует, значит живой и читает.
А пИсать не может. В бане не положено.))
Чушь. © Avtomat
креаклы! (с)
Для смеха ради, пару часов торговли с экрана, а не с тестера. .))