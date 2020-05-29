Случайное блуждание : - страница 153
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#1
Начальное состояние 0, независимые исходы Орёл и Решка.
В чем отличие?
Начальное состояние 0, независимые исходы Орёл и Решка.
В чем отличие?
Ты действительно не понимаешь...
Ты знаешь, что такое кумулятивная сумма?
Ты действительно не понимаешь...
Ты знаешь, что такое кумулятивная сумма?
И в чем проблема сформировать кумулятивную сумму для игра орёл-решка, приняв их численные значения за +/-1 и начальную точку 0?
И в чем проблема сформировать кумулятивную сумму для игра орёл-решка, приняв их численные значения за +/-1 и начальную точку 0?
Проблемы нет. Более того, это очень легко сделать. Сделай, и ты увидишь.
Я уже очень много раз говорил всем критиканам, и повторяю опять: сделайте и посмотрите, и сразу увидите отличие.
Проблемы нет. Более того, это очень легко сделать. Сделай, и ты увидишь.
Я уже очень много раз говорил всем критиканам, и повторяю опять: сделайте и посмотрите, и сразу увидите отличие.
Сделал - игра "орел-решка" является частным случаем СБ
Сделал - игра "орел-решка" является частным случаем СБ
Покажи, что ты сделал.
Покажи, что ты сделал.
Игра орел/решка.
Кумулятивная сумма.
Начальное состояние 0, независимые исходы.
Игра орел-решка - частный случай СБ.
Игра орел/решка.
Кумулятивная сумма.
Начальное состояние 0, независимые исходы.
Игра орел-решка - частный случай СБ.
"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.
Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.
"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.
Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.
Тебе в сотый раз поясняют, что на ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СБ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЮБОЙ ТС, ЧТО ОНА ПОКАЖЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.
Но только именно на этой реализации.
А на других - сольет.
Заработок - это не подгонка на истории, грубо говоря.
П.С. Орел/решка - это и есть частный случай СБ
"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.
Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.