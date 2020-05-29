Случайное блуждание : - страница 153

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Олег avtomat:

  

Начальное состояние 0, независимые исходы Орёл и Решка.

В чем отличие?

[Удален]  
Дмитрий:

Начальное состояние 0, независимые исходы Орёл и Решка.

В чем отличие?

Ты действительно не понимаешь...

Ты знаешь, что такое кумулятивная сумма?

 
Олег avtomat:

Ты действительно не понимаешь...

Ты знаешь, что такое кумулятивная сумма?

И в чем проблема сформировать кумулятивную сумму для игра орёл-решка, приняв их численные значения за +/-1 и начальную точку 0?

[Удален]  
Дмитрий:

И в чем проблема сформировать кумулятивную сумму для игра орёл-решка, приняв их численные значения за +/-1 и начальную точку 0?

Проблемы нет. Более того, это очень легко сделать. Сделай, и ты увидишь.

Я уже очень много раз говорил всем критиканам, и повторяю опять: сделайте и посмотрите, и сразу увидите отличие.

 
Олег avtomat:

Проблемы нет. Более того, это очень легко сделать. Сделай, и ты увидишь.

Я уже очень много раз говорил всем критиканам, и повторяю опять: сделайте и посмотрите, и сразу увидите отличие.

Сделал - игра "орел-решка" является частным случаем СБ

[Удален]  
Дмитрий:

Сделал - игра "орел-решка" является частным случаем СБ

Покажи, что ты сделал.

 
Олег avtomat:

Покажи, что ты сделал.

Игра орел/решка.

Кумулятивная сумма.

Начальное состояние 0, независимые исходы.

Игра орел-решка - частный случай СБ.


[Удален]  
Дмитрий:

Игра орел/решка.

Кумулятивная сумма.

Начальное состояние 0, независимые исходы.

Игра орел-решка - частный случай СБ.


"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.

Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.

 
Олег avtomat:

"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.

Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.

Тебе в сотый раз поясняют, что на ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СБ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЮБОЙ ТС, ЧТО ОНА ПОКАЖЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.

Но только именно на этой реализации.

А на других - сольет.

Заработок - это не подгонка на истории, грубо говоря.

П.С. Орел/решка - это и есть частный случай СБ

[Удален]  
Олег avtomat:

"орел-решка" это вход для СБ, а не его частный случай.

Вот на эту диаграмму наложи пару МАшек, и убедись в том, что на этом процессе "зарабатывать" можно.

Так заработайте, мы только порадуемся
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