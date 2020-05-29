Случайное блуждание : - страница 154

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Дмитрий:

Тебе в сотый раз поясняют, что на ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СБ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЮБОЙ ТС, ЧТО ОНА ПОКАЖЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.

Но только именно на этой реализации.

А на других - сольет.

Заработок - это не подгонка на истории, грубо говоря.

П.С. Орел/решка - это и есть астный случай СБ

Ты не кричи. Ты просто проведи несколько экспериментов на различных реализациях. С одними и теми же МАшками. И посмотри результаты.

И вообще о какой подгонке здесь может идти речь... чушь...

Разберись для начала, что такое СБ и почему "орёл-решка" не является частным случаем СБ.

 
Олег avtomat:

Ты не кричи. Ты просто проведи несколько экспериментов на различных реализациях. С одними и теми же МАшками. И посмотри результаты.

И вообще о какой подгонке здесь может идти речь... чушь...

Разберись для начала, что такое СБ и почему "орёл-решка" не является частным случаем СБ.

1. посмотрел - сливается и снова надо проводить подгонку.

2. подбор параметров машек - это и есть подгонка.

3. какому именно критерию определения СБ с первой страницы ветки не соответствует "орел/решка"?


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Дмитрий:

1. посмотрел - сливается и снова надо проводить подгонку.

2. подбор параметров машек - это и есть подгонка.

3. какому именно критерию определения СБ с первой страницы ветки не соответствует "орел/решка"?


1, 2,   Выбери две машки, разнесенные на декаду. И не меняй их.

3, не соответствует вот этому, т.е. самому определению СБ

 

.

 
Олег avtomat:

1, 2,   Выбери две машки, разнесенные на декаду. И не меняй их.

3, вот этому, т.е. самому определению СБ

 

.

В чем проблема взять начальную точку 0, орел +1, решку -1 и просуммировать?

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Дмитрий:

В чем проблема взять начальную точку 0, орел +1, решку -1 и проссумировать?

Вспомни, что такое "орёл-решка". Это та часть алгоритма, которая на входе:

 

.

А далее кумулятивная сумма этих входов задаёт процесс СБ:

.

А начальная точка  может быть любой.

 
Олег avtomat:

Вспомни, что такое "орёл-решка". Это та часть алгоритма, которая на входе:

 

А далее кумулятивная сумма этих входов задаёт процесс СБ

.

А начальная точка может быть любой.

СБ - это не кумулятивная сумма.

Кумулятивная сумма - это форма отображения численного ряда. 

СБ - это вот эта штука с независимыми исходами сверху.

Любой численный ряд можно представить в виде кумулятивной суммы, но от этого он не станет СБ

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Дмитрий:

СБ - это не кумулятивная сумма.

Кумулятивная сумма - это форма отображения численного ряда. 

СБ - это вот эта штука с независимыми исходами сверху.

Любой численный ряд можно представить в виде кумулятивной суммы, но от этого он не станет СБ

Ну не неси чушь.

Ты, видать, специально упёрся, не сдвинуть. Книжки тогда уж открой, почитай, подумай.

 
Олег avtomat:

Ну не неси чушь.

Ты, видать, специально упёрся, не сдвинуть. Книжки тогда уж открой, почитай, подумай.

Знатец!

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Дмитрий:

Знатец!

ну этого от тебя и следовало ожидать

 
Олег avtomat:

ну этого от тебя и следовало ожидать

Но главный вопрос остается тем же самым - есть онлайн-казино, в которых предлагается игра типа орел-решка на деньги.

Представить исходы игры в виде кумулятивной суммы сможешь даже ты.

Так почему ты еще не миллионер?

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