Случайное блуждание : - страница 154
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Тебе в сотый раз поясняют, что на ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СБ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЮБОЙ ТС, ЧТО ОНА ПОКАЖЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.
Но только именно на этой реализации.
А на других - сольет.
Заработок - это не подгонка на истории, грубо говоря.
П.С. Орел/решка - это и есть астный случай СБ
Ты не кричи. Ты просто проведи несколько экспериментов на различных реализациях. С одними и теми же МАшками. И посмотри результаты.
И вообще о какой подгонке здесь может идти речь... чушь...
Разберись для начала, что такое СБ и почему "орёл-решка" не является частным случаем СБ.
Ты не кричи. Ты просто проведи несколько экспериментов на различных реализациях. С одними и теми же МАшками. И посмотри результаты.
И вообще о какой подгонке здесь может идти речь... чушь...
Разберись для начала, что такое СБ и почему "орёл-решка" не является частным случаем СБ.
1. посмотрел - сливается и снова надо проводить подгонку.
2. подбор параметров машек - это и есть подгонка.
3. какому именно критерию определения СБ с первой страницы ветки не соответствует "орел/решка"?
1. посмотрел - сливается и снова надо проводить подгонку.
2. подбор параметров машек - это и есть подгонка.
3. какому именно критерию определения СБ с первой страницы ветки не соответствует "орел/решка"?
1, 2, Выбери две машки, разнесенные на декаду. И не меняй их.
3, не соответствует вот этому, т.е. самому определению СБ
.
1, 2, Выбери две машки, разнесенные на декаду. И не меняй их.
3, вот этому, т.е. самому определению СБ
.
В чем проблема взять начальную точку 0, орел +1, решку -1 и просуммировать?
В чем проблема взять начальную точку 0, орел +1, решку -1 и проссумировать?
Вспомни, что такое "орёл-решка". Это та часть алгоритма, которая на входе:
.
А далее кумулятивная сумма этих входов задаёт процесс СБ:
.
А начальная точка может быть любой.
Вспомни, что такое "орёл-решка". Это та часть алгоритма, которая на входе:
А далее кумулятивная сумма этих входов задаёт процесс СБ
.
А начальная точка может быть любой.
СБ - это не кумулятивная сумма.
Кумулятивная сумма - это форма отображения численного ряда.
СБ - это вот эта штука с независимыми исходами сверху.
Любой численный ряд можно представить в виде кумулятивной суммы, но от этого он не станет СБ
СБ - это не кумулятивная сумма.
Кумулятивная сумма - это форма отображения численного ряда.
СБ - это вот эта штука с независимыми исходами сверху.
Любой численный ряд можно представить в виде кумулятивной суммы, но от этого он не станет СБ
Ну не неси чушь.
Ты, видать, специально упёрся, не сдвинуть. Книжки тогда уж открой, почитай, подумай.
Ну не неси чушь.
Ты, видать, специально упёрся, не сдвинуть. Книжки тогда уж открой, почитай, подумай.
Знатец!
Знатец!
ну этого от тебя и следовало ожидать
ну этого от тебя и следовало ожидать
Но главный вопрос остается тем же самым - есть онлайн-казино, в которых предлагается игра типа орел-решка на деньги.
Представить исходы игры в виде кумулятивной суммы сможешь даже ты.
Так почему ты еще не миллионер?