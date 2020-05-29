Случайное блуждание : - страница 57

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Олег avtomat:

Расчёты проведены при этих параметрах :   

эпсилон = 0

бэта = 1

Вроде бы там кси - у епсилона нет завитушек сверху и снизу) Написано там весьма мелко

Для вероятности того, что xi=1 получаем выражение: 1-Ф(1/2)=0.5*exp(-0.5), что примерно равно 0.3032653 < 1/2

Это говорит о наличии тренда вниз

 
Dmitry Fedoseev:

Так это, что бы таким как ты было понятней. Да и там чуть раньше Олег давал ссылку на справочник Виноградова, про один из вариантов  - по целочисленной сетке, тут пока и это с трудом осиливается. Так что съешь свой диплом физика-теоретика, растерев его на мелкой терке.

ps: Сами-то тут монетку кидаете. Но этого вы не видите?

Ладно, дядя - ты, я вижу, за словом тоже в карман не лезешь :)))

Прошу понять мои эмоции - мне нужен Грааль. А Автоматище дает такую надежду, причем бесплатно.

[Удален]  

 

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[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

1) Вроде бы там кси - у епсилона нет завитушек сверху и снизу) Написано там весьма мелко

2) Для вероятности того, что xi=1 получаем выражение: 1-Ф(1/2)=0.5*exp(-0.5), что примерно равно 0.3032653 < 1/2

3) Это говорит о наличии тренда вниз

1) ну пусть будет кси, если для вас это принципиально важно правильно именовать греческие буквы...  Чтобы было крупно, надо щёлкнуть по картинке. Если и этого будет мало, то в левом нижнем углу увидите иконку расширения -- смело жмите на неё. И будет нормально. Картинка будет увеличена, рассматривать можно будет с прокруткой.

2) Вы уж извините, но у меня создаётся впечатление, что вы совершенно не умеете работать с генераторами СЧ. Я имею ввиду не подстановку в формулу конкретной цифры, а получение сгенерированного вектора СЧ с заданным распределением.

3) В данном конкретном случае это говорит о том, что одна-единственная данная точка будет направлена вниз по отношению к предыдущей точке. О наличии тренда судить по одной точке нельзя. Для этого необходимо рассматривать все точки, расположенные до неё. Но то, что эта точка направлена вниз, совершенно не означает, что и тренд направлен вниз -- тренд при этом может быть направлен вверх.

Нет у вас практики в этом. Сделайте свою программу -- по расписанному мною, повторить-сделать не представляет большого труда. При этом вы получите практический опыт, а с ним и понимание. И подобные вопросы\недоразумения возникать не будут. И всё будет ясно и понятно.

 
Олег avtomat:

 

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Переписал ваш алгоритм на R:

p <- rlaplace(1000, m=0, s=1)
q <- 1-p
x <- (p>q) - (p<=q)
y <- cumsum(x)
plot(y, type = "l")

Всегда получается что-то навроде:

y

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Переписал ваш алгоритм на R:

Всегда получается что-то навроде:


Ерунда получается. Я не использую R.

Судя по результату, ошибка у вас в том, что неверно задаёте условия блуждания.

[Удален]  
Alexander_K:

Ладно, дядя - ты, я вижу, за словом тоже в карман не лезешь :)))

Прошу понять мои эмоции - мне нужен Грааль. А Автоматище дает такую надежду, причем бесплатно.

Хочешь заплатить? Можем переключиться на платную основу. Бесплатным Грааль не может быть по определению.

 
Олег avtomat:

Хочешь заплатить? Можем переключиться на платную основу. Бесплатным Грааль не может быть по определению.

:)) За статью итак заплотют.

Но! Почему у тебя опять в алгоритме СЧ это 1 и -1? Или у меня со зрением плохо? Нужны реальные числа приращений: 0,1,-5, ... Я ж на ГСЧ Лапласа из Википедии ссылку давал! Все, что надо делать - это брать целую часть от этих СЧ из генератора!

[Удален]  
Alexander_K:

:)) За статью итак заплотют.

Но! Почему у тебя опять в алгоритме СЧ это 1 и -1? Или у меня со зрением плохо? Нужны реальные числа приращений: 0,1,-5, ... Я ж на ГСЧ Лапласа из Википедии ссылку давал! Все, что надо делать - это брать целую часть от этих СЧ из генератора!

Напомни ссылку.

А сейчас мне необходимо вернуться к своим баранам.

 
Олег avtomat:

Ерунда получается. Я не использую R.

Судя по результату, ошибка у вас в том, что неверно задаёте условия блуждания.

Теоретические выкладки я сделал. Подтвердил их численным экспериментом.

R бесплатен и его можно запустить онлайн - например, только для данного скрипта придётся добавить в его начале строку: library("rmutil")

Ошибки всегда вполне возможны и я готов их признать, если будет на них указано более конкретно.

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