Случайное блуждание : - страница 57
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Расчёты проведены при этих параметрах : #534
эпсилон = 0
бэта = 1
Вроде бы там кси - у епсилона нет завитушек сверху и снизу) Написано там весьма мелко
Для вероятности того, что xi=1 получаем выражение: 1-Ф(1/2)=0.5*exp(-0.5), что примерно равно 0.3032653 < 1/2
Это говорит о наличии тренда вниз
Так это, что бы таким как ты было понятней. Да и там чуть раньше Олег давал ссылку на справочник Виноградова, про один из вариантов - по целочисленной сетке, тут пока и это с трудом осиливается. Так что съешь свой диплом физика-теоретика, растерев его на мелкой терке.
ps: Сами-то тут монетку кидаете. Но этого вы не видите?
Ладно, дядя - ты, я вижу, за словом тоже в карман не лезешь :)))
Прошу понять мои эмоции - мне нужен Грааль. А Автоматище дает такую надежду, причем бесплатно.
.
1) Вроде бы там кси - у епсилона нет завитушек сверху и снизу) Написано там весьма мелко
2) Для вероятности того, что xi=1 получаем выражение: 1-Ф(1/2)=0.5*exp(-0.5), что примерно равно 0.3032653 < 1/2
3) Это говорит о наличии тренда вниз
1) ну пусть будет кси, если для вас это принципиально важно правильно именовать греческие буквы... Чтобы было крупно, надо щёлкнуть по картинке. Если и этого будет мало, то в левом нижнем углу увидите иконку расширения -- смело жмите на неё. И будет нормально. Картинка будет увеличена, рассматривать можно будет с прокруткой.
2) Вы уж извините, но у меня создаётся впечатление, что вы совершенно не умеете работать с генераторами СЧ. Я имею ввиду не подстановку в формулу конкретной цифры, а получение сгенерированного вектора СЧ с заданным распределением.
3) В данном конкретном случае это говорит о том, что одна-единственная данная точка будет направлена вниз по отношению к предыдущей точке. О наличии тренда судить по одной точке нельзя. Для этого необходимо рассматривать все точки, расположенные до неё. Но то, что эта точка направлена вниз, совершенно не означает, что и тренд направлен вниз -- тренд при этом может быть направлен вверх.
Нет у вас практики в этом. Сделайте свою программу -- по расписанному мною, повторить-сделать не представляет большого труда. При этом вы получите практический опыт, а с ним и понимание. И подобные вопросы\недоразумения возникать не будут. И всё будет ясно и понятно.
.
Переписал ваш алгоритм на R:
Всегда получается что-то навроде:
Переписал ваш алгоритм на R:
Всегда получается что-то навроде:
Ерунда получается. Я не использую R.
Судя по результату, ошибка у вас в том, что неверно задаёте условия блуждания.
Ладно, дядя - ты, я вижу, за словом тоже в карман не лезешь :)))
Прошу понять мои эмоции - мне нужен Грааль. А Автоматище дает такую надежду, причем бесплатно.
Хочешь заплатить? Можем переключиться на платную основу. Бесплатным Грааль не может быть по определению.
Хочешь заплатить? Можем переключиться на платную основу. Бесплатным Грааль не может быть по определению.
:)) За статью итак заплотют.
Но! Почему у тебя опять в алгоритме СЧ это 1 и -1? Или у меня со зрением плохо? Нужны реальные числа приращений: 0,1,-5, ... Я ж на ГСЧ Лапласа из Википедии ссылку давал! Все, что надо делать - это брать целую часть от этих СЧ из генератора!
:)) За статью итак заплотют.
Но! Почему у тебя опять в алгоритме СЧ это 1 и -1? Или у меня со зрением плохо? Нужны реальные числа приращений: 0,1,-5, ... Я ж на ГСЧ Лапласа из Википедии ссылку давал! Все, что надо делать - это брать целую часть от этих СЧ из генератора!
Напомни ссылку.
А сейчас мне необходимо вернуться к своим баранам.
Ерунда получается. Я не использую R.
Судя по результату, ошибка у вас в том, что неверно задаёте условия блуждания.
Теоретические выкладки я сделал. Подтвердил их численным экспериментом.
R бесплатен и его можно запустить онлайн - например, только для данного скрипта придётся добавить в его начале строку: library("rmutil")
Ошибки всегда вполне возможны и я готов их признать, если будет на них указано более конкретно.