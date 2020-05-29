Случайное блуждание : - страница 181

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Олег avtomat:

ну, кто про что, а вшивый про баню  (народная мудрость)

Про десять монеток я не просто так сказал. Но твоему мозгу еще с одной монеткой не позволено разобраться.

А лаять и набрасываться на людей у тебя хорошо получается. Это всё на что ты способен. И хорошо получается.

Тьфу!!!

 
Uladzimir Izerski:


Вова, чуть меньше эмоций!

По сути - Автомат, ты и Макс - это люди на которых держатся остатки мысли на этом форуме. Негоже ругаться еще между собой. Аминь.

 
Олег avtomat:

а ты мозги включи

видел такое?


это Формуле - 2 (трендовая)

Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)

в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки

так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....

сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична

итак, подводим итог:

1. отсутствие запаздывания

2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность

 
Renat Akhtyamov:

видел такое?


это Формуле - 2 (трендовая)

Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)

в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки

так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....

сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична

итак, подводим итог:

1. отсутствие запаздывания

2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность

четкий и однозначный сигнал во все (две) стороны?))

 
Renat Akhtyamov:

видел такое?


это Формуле - 2 (трендовая)

Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)

в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки

так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....

сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична

итак, подводим итог:

1. отсутствие запаздывания

2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность

900 сделок за неделю. 180 в день. Одна сделка за 8 минут на таймфрейме М15. 

Полфрейма - сделка. 

Ренат, меня терзают смутные сомнения. Да и 455+- сделки оптимизма не внушают. 

 
Алексей Тарабанов:

900 сделок за неделю. 180 в день. Одна сделка за 8 минут на таймфрейме М15. 

Полфрейма - сделка. 

Ренат, меня терзают смутные сомнения. Да и 455+- сделки оптимизма не внушают. 

цена так ходит

 
Олег avtomat:

Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.

Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.

Решил заглянуть. И что я вижу? Огризок(айфон11) уплыл против ветра.

Картинку просишь, что бы я показал?

Можно и картинку. Только тут завидовать нечему как и год назад так и на многие годы вперед.))

8 сделок не запредельным лотом это творение для дворников.

ГЫ-гы)))

           ГЫ-гы)))

                    ГЫ-гы)))


avtoMAT

 
Uladzimir Izerski:

Решил заглянуть. И что я вижу? Огризок(айфон11) уплыл против ветра.

Картинку просишь, что бы я показал?

Можно и картинку. Только тут завидовать нечему как и год назад так и на многие годы вперед.))

8 сделок не запредельным лотом это творение для дворников.

ГЫ-гы)))

           ГЫ-гы)))

                    ГЫ-гы)))


кинь ссылку на статистику конкурса

 
Дмитрий:

кинь ссылку на статистику конкурса

Ссылка будет понята как реклама.

А картинку плизззз.

A-2

 
Uladzimir Izerski:

Ссылка будет понята как реклама.

А картинку плизззз.


Спасибо

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