Случайное блуждание : - страница 181
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ну, кто про что, а вшивый про баню (народная мудрость)
Про десять монеток я не просто так сказал. Но твоему мозгу еще с одной монеткой не позволено разобраться.
А лаять и набрасываться на людей у тебя хорошо получается. Это всё на что ты способен. И хорошо получается.
Тьфу!!!
Вова, чуть меньше эмоций!
По сути - Автомат, ты и Макс - это люди на которых держатся остатки мысли на этом форуме. Негоже ругаться еще между собой. Аминь.
а ты мозги включи
видел такое?
это Формуле - 2 (трендовая)
Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)
в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки
так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....
сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична
итак, подводим итог:
1. отсутствие запаздывания
2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность
видел такое?
это Формуле - 2 (трендовая)
Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)
в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки
так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....
сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична
итак, подводим итог:
1. отсутствие запаздывания
2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность
четкий и однозначный сигнал во все (две) стороны?))
видел такое?
это Формуле - 2 (трендовая)
Раньше я показывал Формуле - 1 тут (противотрендовая)
в обоих случаях настраивается только один параметр - риск, но я его не трогал, просто показываю то, что вытворяют не запаздывающие индюки
так что не трать время на тормознутые индикаторы, хлопотно это ....
сразу скажу, что если будет любой другой ТФ-м, тестовая торговля на реальных тиках будет идентична
итак, подводим итог:
1. отсутствие запаздывания
2. четкий и однозначный сигнал в покупку или продажу, исключающий случайность
900 сделок за неделю. 180 в день. Одна сделка за 8 минут на таймфрейме М15.
Полфрейма - сделка.
Ренат, меня терзают смутные сомнения. Да и 455+- сделки оптимизма не внушают.
900 сделок за неделю. 180 в день. Одна сделка за 8 минут на таймфрейме М15.
Полфрейма - сделка.
Ренат, меня терзают смутные сомнения. Да и 455+- сделки оптимизма не внушают.
цена так ходит
Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.
Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.
Решил заглянуть. И что я вижу? Огризок(айфон11) уплыл против ветра.
Картинку просишь, что бы я показал?
Можно и картинку. Только тут завидовать нечему как и год назад так и на многие годы вперед.))
8 сделок не запредельным лотом это творение для дворников.
ГЫ-гы)))ГЫ-гы)))
ГЫ-гы)))
Решил заглянуть. И что я вижу? Огризок(айфон11) уплыл против ветра.
Картинку просишь, что бы я показал?
Можно и картинку. Только тут завидовать нечему как и год назад так и на многие годы вперед.))
8 сделок не запредельным лотом это творение для дворников.
ГЫ-гы)))ГЫ-гы)))
ГЫ-гы)))
кинь ссылку на статистику конкурса
кинь ссылку на статистику конкурса
Ссылка будет понята как реклама.
А картинку плизззз.
Ссылка будет понята как реклама.
А картинку плизззз.
Спасибо