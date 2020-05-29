Случайное блуждание : - страница 53

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

теперь с графиком прибыли

N = 100000

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

Тоже пару раз находил "граали" на  монетке, такие графики строил. И радовался , что нашел систему выигрыша в монетку.

Но потом находил в коде ошибку - и радость сразу иссякала.

Ищи ошибку в коде. Или в коде подсчета прибыли, или, может быть, индикатор (фильтр) в будущее заглядывает.

Если тямы хватит найти - сразу перестанешь радоваться, а если не хватит - то может никогда и не найдешь.

И не нужно кричать, что никаких ошибок быть не может. Я, когда "граали" находил, тоже был уверен, что никаких ошибок нет.
 
Олег avtomat:
  Я это знаю не понаслышке, здесь, на этом форуме, на других форумах и т.д.

Упаси тебя бог на форум математиков с этим явиться!
Сразу в дурку сдадут!

[Удален]  
igrok333:

Упаси тебя бог на форум математиков с этим явиться!
Сразу в дурку сдадут!

да ладно ;)))  прям в дурку ;)))

=======================

А ошибок нет. Фильтры в будущее не заглядывают. Проверено. 

Ну а что касаемо тямы, так ты свою тяму лелей, на всех её не распространяй.

 
igrok333:
Тоже пару раз находил "граали" на  монетке, такие графики строил. И радовался , что нашел систему выигрыша в монетку.

Но потом находил в коде ошибку - и радость сразу иссякала.

Ищи ошибку в коде. Или в коде подсчета прибыли, или, может быть, индикатор (фильтр) в будущее заглядывает.

Если тямы хватит найти - сразу перестанешь радоваться, а если не хватит - то может никогда и не найдешь.

И не нужно кричать, что никаких ошибок быть не может. Я, когда "граали" находил, тоже был уверен, что никаких ошибок нет.
”что у трезвого на уме - то у пьяного на языке”   
   общение в ветке на выходных ,и в будние дни  парадоксально сильно отличается - просто тыкаю носом Вас - это ли не закономерность 
 
Олег avtomat:

А ошибок нет. Фильтры в будущее не заглядывают. Проверено.

Все так думают. Когда заблуждаются.

 
Maxim Kuznetsov:

ошибка в 2 раза :-)

собственно связанна (по мере возрастания важности)

- с очевидным переходом от дискретных величин к непрерывным (сам грешен, тоже когда-то решал так-же)

- есть "детская" подначка про улитку которая днём ползёт по дереву вверх, а ночью сползает вниз, к ней как правило люди с высшим образованием не готовы

- и наконец - задачи про увеличение капитала, это всегда задачи про условную вероятность. Даже с предсказательной способностью, есть неслабый шанс слить депозит.

какие тут 4 тыщи, даже 6 меньше чем двух сигм

[Удален]  

Задатчик СБ == распределение Лапласа.

 

.

[Удален]  

Задатчик СБ == распределение Лапласа.

 

.

[Удален]  

Задатчик СБ == распределение Лапласа.

 

.

[Удален]  

Распределение Лапласа само по себе заслуживает пристального внимания.

Помимо очевидной зависимости от параметров (эпсилон, бэта), очень большую роль играет динамический диапазон генератора.

1...464748495051525354555657585960...184
Новый комментарий