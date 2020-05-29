Случайное блуждание : - страница 53
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теперь с графиком прибыли
N = 100000
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Но потом находил в коде ошибку - и радость сразу иссякала.
Ищи ошибку в коде. Или в коде подсчета прибыли, или, может быть, индикатор (фильтр) в будущее заглядывает.
Если тямы хватит найти - сразу перестанешь радоваться, а если не хватит - то может никогда и не найдешь.
И не нужно кричать, что никаких ошибок быть не может. Я, когда "граали" находил, тоже был уверен, что никаких ошибок нет.
Я это знаю не понаслышке, здесь, на этом форуме, на других форумах и т.д.
Упаси тебя бог на форум математиков с этим явиться!
Сразу в дурку сдадут!
Упаси тебя бог на форум математиков с этим явиться!
Сразу в дурку сдадут!
да ладно ;))) прям в дурку ;)))
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А ошибок нет. Фильтры в будущее не заглядывают. Проверено.
Ну а что касаемо тямы, так ты свою тяму лелей, на всех её не распространяй.
Тоже пару раз находил "граали" на монетке, такие графики строил. И радовался , что нашел систему выигрыша в монетку.
Но потом находил в коде ошибку - и радость сразу иссякала.
Ищи ошибку в коде. Или в коде подсчета прибыли, или, может быть, индикатор (фильтр) в будущее заглядывает.
Если тямы хватит найти - сразу перестанешь радоваться, а если не хватит - то может никогда и не найдешь.
И не нужно кричать, что никаких ошибок быть не может. Я, когда "граали" находил, тоже был уверен, что никаких ошибок нет.
А ошибок нет. Фильтры в будущее не заглядывают. Проверено.
Все так думают. Когда заблуждаются.
ошибка в 2 раза :-)
собственно связанна (по мере возрастания важности)
- с очевидным переходом от дискретных величин к непрерывным (сам грешен, тоже когда-то решал так-же)
- есть "детская" подначка про улитку которая днём ползёт по дереву вверх, а ночью сползает вниз, к ней как правило люди с высшим образованием не готовы
- и наконец - задачи про увеличение капитала, это всегда задачи про условную вероятность. Даже с предсказательной способностью, есть неслабый шанс слить депозит.
какие тут 4 тыщи, даже 6 меньше чем двух сигм
Задатчик СБ == распределение Лапласа.
.
Задатчик СБ == распределение Лапласа.
.
Задатчик СБ == распределение Лапласа.
.
Распределение Лапласа само по себе заслуживает пристального внимания.
Помимо очевидной зависимости от параметров (эпсилон, бэта), очень большую роль играет динамический диапазон генератора.