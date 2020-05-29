Случайное блуждание : - страница 91
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Вообще, лекции Докинза оч интересны. Рекомендую на Ютьюбе.
Вижу - ветка приобрела суть и смысл "От теории к практике".
Оч.хорошо. Отлично!
Осталось дождаться, когда Автоматище пройдется по такому понятию как "память". Ибо это будет плавный переход от СБ к реальному рынку.
Память... Грааль... Набитые портмоне и карманы...
Память=последействие или таки нет? Чем она измеряется? Кто кого и зачем помнит на рынке? Я постараюсь внести свою песнь в эту сказку. И желанный Грааль станет былью.
Содом и Гоморра?
Содом и Гоморра?
ещё Сивиллу помяни :-)
PS/ специально для людей с высшим математическим образованием, напоминаю, что по легендарной истории "Сивилла - предсказательница из Трои, чьи предсказания были абсолютно точны и ужасны, и поэтому ей никто не верил." Оспаривать приведённые термины и факты бесполезно
ещё Сивиллу помяни :-)
PS/ специально для людей с высшим математическим образованием, напоминаю, что по легендарной истории "Сивилла - предсказательница из Трои, чьи предсказания были абсолютно точны и ужасны, и поэтому ей никто не верил." Оспаривать приведённые термины и факты бесполезно
Сивиллу не хочу, я по Савватееву заезжаю )))
если все смотреть лень, то с 25 мин
Зарабатывать можно на всем.
Конечно можно. График двумерный, одна координата ("X","время ") может двигаться только в одну сторону. Этим и только этим определяется структура и основные "паттерны". Как не извращайся, какими "генераторами" и по какому "закону" не генерируй, ничего нового "нарисовать" в этих "рамках" не получится. Если график движется - на нем можно заработать. Не важно зависят от чего нибуть его приращения или не зависят. Не имеет значения. Задачи же прогнозировать будущие значения - нет. Можно взять листик с ручкой и рисовать вверх-вниз и продвигая руку вправо, опять же будете рисовать те же паттерны. И хотя я понятия не имею, что у вас там в моске происходит и куда и на какое расстояние дернется рука с ручкой в следующий момент, "заработать" на подобных загогулинах не составит никакого труда. Вот на таком графике, как на картинке - не получится. На всем остальном, что от него отличается - нет проблем. Для "заработка" нужно лишь движение, абсолютно не важно куда, когда и на сколько.
P.S.
В очередной раз ссылка на Книгу. Там и о "паттернах" и о структурах. И даже о том, как из казалось независимых, случайных бросков монетки (читай тиков) возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206
И даже о том, как из казалось независимых, случайных бросков монетки (читай тиков) возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206
Где там об этом? В какой главе?
...
В очередной раз ссылка на Книгу. Там и о "паттернах" и о структурах. И даже о том, как из казалось независимых, случайных бросков монетки (читай тиков) возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206
Давайте конкретные цитаты и номера страниц книги.
Давайте конкретные цитаты и номера страниц книги.
а смысл? это синергетика, обычное чтиво, имхо, от молитв и то больше толку будет, вот в Вики про синергетику:
Область исследований синергетики чётко не определена и вряд ли может быть ограничена, так как её интересы распространяются на все отрасли естествознания.
имхо, если хочется неизведанное изведать, тогда только Теория Хаоса, там хоть мат.аппарат присутствует хоть и не в явном виде
ЗЫ: оглавление почитал... увы это это... слов нет, Спид-Инфо отдыхает http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206
а смысл? это синергетика, обычное чтиво, имхо, от молитв и то больше толку будет.
))