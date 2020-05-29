Случайное блуждание : - страница 91

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Вообще, лекции Докинза оч интересны. Рекомендую на Ютьюбе.


 
Alexander_K:

Вижу - ветка приобрела суть и смысл "От теории к практике".

Оч.хорошо. Отлично!

Осталось дождаться, когда Автоматище пройдется по такому понятию как "память". Ибо это будет плавный переход от СБ к реальному рынку.

Память... Грааль... Набитые портмоне и карманы...

Память=последействие или таки нет? Чем она измеряется? Кто кого и зачем помнит на рынке? Я постараюсь внести свою песнь в эту сказку. И желанный Грааль станет былью.

Содом и Гоморра?

 
Igor Makanu:

Содом и Гоморра?

ещё Сивиллу помяни :-)

PS/ специально для людей с высшим математическим образованием, напоминаю, что по легендарной истории "Сивилла - предсказательница из Трои, чьи предсказания были абсолютно точны и ужасны, и поэтому ей никто не верил." Оспаривать приведённые термины и факты бесполезно 

 
Maxim Kuznetsov:

ещё Сивиллу помяни :-)

PS/ специально для людей с высшим математическим образованием, напоминаю, что по легендарной истории "Сивилла - предсказательница из Трои, чьи предсказания были абсолютно точны и ужасны, и поэтому ей никто не верил." Оспаривать приведённые термины и факты бесполезно 

Сивиллу не хочу, я по Савватееву заезжаю )))



если все смотреть лень, то с 25 мин

 
Алексей Тарабанов:

Зарабатывать можно на всем. 

Конечно можно.   График двумерный, одна координата  ("X","время ")  может двигаться только в одну сторону.  Этим и только этим определяется структура и основные "паттерны".   Как не извращайся, какими "генераторами"  и по какому "закону" не генерируй, ничего нового "нарисовать"  в этих "рамках"  не получится.    Если график движется - на нем можно заработать.  Не важно зависят от чего нибуть его приращения или не зависят.  Не имеет значения. Задачи же прогнозировать будущие значения - нет.      Можно взять листик с ручкой и рисовать вверх-вниз  и продвигая руку вправо,  опять же будете рисовать те же паттерны.  И хотя я понятия не имею, что у вас там в моске происходит и куда и на какое расстояние дернется рука с ручкой в следующий момент, "заработать" на подобных загогулинах не составит никакого труда.     Вот на таком  графике, как на картинке - не получится.  На всем остальном, что от него отличается - нет проблем.   Для "заработка" нужно лишь движение,  абсолютно не важно куда, когда и на сколько.


0

P.S. 

В очередной раз ссылка на Книгу.  Там и о "паттернах" и о структурах.  И даже о том, как из  казалось независимых, случайных  бросков монетки (читай тиков)  возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206

 
Wizard2018:

И даже о том, как из  казалось независимых, случайных  бросков монетки (читай тиков)  возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206

Где там об этом? В какой главе?

 
Wizard2018:

...

В очередной раз ссылка на Книгу.  Там и о "паттернах" и о структурах.  И даже о том, как из  казалось независимых, случайных  бросков монетки (читай тиков)  возникает Целое, подчиняющееся жестким законам.

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206

Давайте конкретные цитаты и номера страниц книги. 

 
Поиск по книге не обнаруживает ни какого упоминания монетки, бросков, случайного блуждания...
 
Dmitry Fedoseev:

Давайте конкретные цитаты и номера страниц книги. 

а смысл? это синергетика, обычное чтиво, имхо, от молитв и то больше толку будет, вот в Вики про синергетику:

Область исследований синергетики чётко не определена и вряд ли может быть ограничена, так как её интересы распространяются на все отрасли естествознания. 

имхо, если хочется неизведанное изведать, тогда только Теория Хаоса, там хоть мат.аппарат присутствует хоть и не в явном виде

ЗЫ: оглавление почитал... увы это это... слов нет, Спид-Инфо отдыхает http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/haken_tainy_prirody_sinergetika_nauka_o_vzaimodeistvii/55-1-0-1206

Хакен Г. - Тайны природы. Синергетика - наука о взаимодействии
Хакен Г. - Тайны природы. Синергетика - наука о взаимодействии
  • 2010.09.24
  • platona.net
Книга представляет собой перевод на русский язык знаменитой «Тайны природы» Германа Хакена. Ее первейшая цель — донести до читателя идеи синергетики, позволяющие познать удивительные, необычайно разнообразные, организованные структуры, созданные самой природой. Для самого широкого круга читателей.
 
Igor Makanu:

а смысл? это синергетика, обычное чтиво, имхо, от молитв и то больше толку будет.

))

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