Случайное блуждание : - страница 21

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Denis Kirichenko:

Александр, на нижнем, если я правильно понимаю, система входов в рынок с последующим переворотом (комментарий #124).

Пересечение мувингов (или что там за фильтры) даёт сигнал на вход/переворот. Ну и доливка при пересечении ценой быстрого мувинга.

Сигнал на покупку = 1, на продажу = -1.

Доливка на покупку ~= 0,75, доливка на продажу ~= -0,75. 

Правда, автор посчитал профит вроде как без доливок...

по-быстрому, не заморачиваясь, без доливок.

Главное то ведь не в этом.
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pantural:

Топикстартер пургу гонит, торговать можно только прогнозы будущего состояния рынка, причем очень сложно-прогнозируемые подтипы состояния рынка такие как будущие приращения цены и их взаимосвязи, а это априори отсутствует в СБ, так как мы сами эти приращения сформировали псевдо-случайными, так что и торговать нечего.

Если бы торговался сам белый шум, то всё было бы просто, а кумулятивный уже не торгуется.

если б ты ещё и понимал, какую глупость ты говоришь...  то промолчал бы.

 
Maxim Romanov:

это все ерунда. Математическое доказательство исключает подгонку. С подгонкой по истории, не заработает на случайном блуждании.

Я работаю сейчас над алгоритмом, которому не нужна оптимизация и мне был бы интересен результат по этой теме.

Вы серъезно? Не встречали блестящих результатов подгонки с заглядыванием в будущее на том же периоде, где делалась подгонка, как было показано здесь?  Когда показывается именно сама подгонка, без торговли на неподогнанном участке. Сначала картинка, затем итог торговли с подогнанными параметрами. Вам же показали, что работает. Сравнением Y для разных номеров. Работает же.

Может быть, Вы имеете в виду не подгонку, а метод торговли с зарабатыванием без нее? Тогда это не здесь. Здесь же четко сформулирован рассматриваемый вопрос: заработать на процессе СБ нельзя либо можно. Примеры с убытком не рассматривались, а то все бы сразу сказали - можно и заработать разок, можно разок и убыток получить. Можно и два раза, и даже три. Возможно все. И не только на СБ - на любом временном ряде, лишь бы были колебания. Разве это не очевидно?

Прибыльная торговая система без подгонки - мечта, а Вы хотите получить не только эту мечту, но еще и ее математическое доказательство.

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Alexander_K:

Вот и утих интерес к теме...

А почему? А потому шта нетути практических выводов. Ну, можно (наверное, можно - т.к. винеровский процесс со сносом не имеет тенденции возврата к средней и достаточно торговать "по тренду") или нельзя заработать на СБ - какая разница, если на реальном рынке нет и не предвидится СБ?


 

Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка

Внимательно слушай -- ЗОЛОТЫЕ СЛОВА 

Эх, не те сейчас песни...

 
Олег avtomat:

если б ты ещё и понимал, какую глупость ты говоришь...  то промолчал бы.

В ваших устах это комплимент, между прочем релевантную аву вы выбрали себе, этакий первобытный неотёсанный балбес, всё верно. 

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Baruban:

Может, как раз эту случайность и хотят рассчитать.

В этой ветке такая задача не ставилась.

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Baruban:

Может, как раз эту случайность и хотят рассчитать.

Martin Cheguevara:

Полностью абсурдная фраза не считаете?) Как можно просчитать ...хм... случайность..хм..) иначе она бы не была случайностью.)

Фраза эта вовсе не абсурдна. 

В этой ветке такая задача не ставилась.

В самом общем виде такую задачу можно сформулировать следующим образом :

Имеется система W. Входной сигнал X системы имеет некоторое распределение. Определить распределение выходного сигнала Y.

 

.

Казалось бы, всё просто, ясно и понятно. Но это обманчивая простота.

Однако ж, при некоторых допущениях и ограничениях, задачу эту можно решить.

 

Олег, если уж на то пошло - интересует исключительно и только СБ с двойным экспоненциальным распределением (Laplace motion). Частный случай т.н. Variance gamma process. И ничего более!

Если на нем можно устойчиво зарабатывать, то еще раз повторю - распределение Лапласа на приращениях "сидит" в тиковых потоках Эрланга от 300-го порядка и выше.

Т.е. будем иметь однозначнейший Грааль.

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Alexander_K:

Олег, если уж на то пошло - интересует исключительно и только СБ с двойным экспоненциальным распределением (Laplace motion). Частный случай т.н. Variance gamma process. И ничего более!

Если на нем можно устойчиво зарабатывать, то еще раз повторю - распределение Лапласа на приращениях "сидит" в тиковых потоках Эрланга от 300-го порядка и выше.

Т.е. будем иметь однозначнейший Грааль.

ну, ты сейчас так считаешь. И что? Что из этого следует? Доведи мысль до состояния "однозначнейший Грааль", чтоб и я тоже проникся этой радостью.

 
Олег avtomat:

ну, ты сейчас так считаешь. И что? Что из этого следует? Доведи мысль до состояния "однозначнейший Грааль".

Ну, все перейдем на работу с потоками Эрланга и будем стричь бабло.

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