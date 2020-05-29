Случайное блуждание : - страница 179
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ты их неправильно трактуешь
только и всего ;)))))
самое обидное, что чаще всего, на тормозящих индюках, сигнал (точка входа/выхода) один в один совпадает с МА-шкой
самое обидное, что чаще всего, на тормозящих индюках, сигнал (точка входа/выхода) один в один совпадает с МА-шкой
а это от тебя зависит -- как построишь, так и поедешь
а это от тебя зависит -- как построишь, так и поедешь
ага
но ты проверь на всякий случайтолько не расстраивайся сильно, если изложенная теория по СБ рухнет в один миг
ага
но ты проверь на всякий случай
Проверено: мин нет.
.
думай тщательнее ;)))
думай тщательнее ;)))
в смысле?
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page24#comment_15755158
сам думай
;)
в смысле?
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page24#comment_15755158
сам думай
;)
это самая настоящая шухры-мухры
;)))))))))))
.
думай тщательнее ;)))
Почему у тебя такого умного, твои же теоретические картинки не совпадают с торговыми?
Красивая картинка.))) НЕ правда ли???))))
Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.
Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.
Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.
Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.
Надеюсь майский конкурс будет более успешным. Держись, а то нам будет скучно без тебя на форуме.