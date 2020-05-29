Случайное блуждание : - страница 179

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Олег avtomat:

ты их неправильно трактуешь

только и всего ;)))))

самое обидное, что чаще всего, на тормозящих индюках, сигнал (точка входа/выхода) один в один совпадает с МА-шкой

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

самое обидное, что чаще всего, на тормозящих индюках, сигнал (точка входа/выхода) один в один совпадает с МА-шкой

а это от тебя зависит -- как построишь, так и поедешь

 
Олег avtomat:

а это от тебя зависит -- как построишь, так и поедешь

ага

но ты проверь на всякий случай

только не расстраивайся сильно, если изложенная теория по СБ рухнет в один миг
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ага

но ты проверь на всякий случай

Проверено: мин нет.

[Удален]  

 

.

думай тщательнее ;)))

 
Олег avtomat:
   

думай тщательнее ;)))

в смысле?

https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page24#comment_15755158

сам думай

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

в смысле?

https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page24#comment_15755158

сам думай

;)

это самая настоящая шухры-мухры

;)))))))))))

 
Олег avtomat:

 

.

думай тщательнее ;)))

Почему у тебя такого умного, твои же теоретические картинки не совпадают с торговыми?

Красивая картинка.))) НЕ правда ли???))))


333

[Удален]  

Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.

Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.

 
Олег avtomat:

Тебе, конечно, не понять, что это не торговая, а конкурсная картинка. А на конкурсном счёте, если ошибся, то бросил его без малейшего сожаления.

Скоро будет майский конкурс. Следи внимательно. И делай с него картинки, выкладывай их сюда ежедневно.

Надеюсь майский конкурс будет более успешным. Держись, а то нам будет скучно без тебя на форуме.

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