Случайное блуждание : - страница 120

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Maxim Dmitrievsky:

спасибо! чуть позже гляну, сравню с тем что есть

очень долго генерятся

Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.

То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.

То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.

не знаю, просто интересно посмотреть

 

качества ГПСЧ хватает для нужд страждущих за глаза.

если есть сомнения, то возьмите генераторы из крипто-пакетов, к ним требования к ним выше - но они медленнее и вычитывают entrophy

но сдаётся мне что где-то в кодах:

RandomPercentChange=random()%100; // случайное процентное изменение 0..99

а потом виноват хреновый random() и мы торгуем по СБ

[Удален]  
На симуляторе все равно будут псевдо, генерить надо на квантовом
 
Maxim Kuznetsov:

качества ГПСЧ хватает для нужд страждущих за глаза.

если есть сомнения, то возьмите генераторы из крипто-пакетов, к ним требования к ним выше - но они медленнее и вычитывают entrophy

но сдаётся мне что где-то в кодах:

RandomPercentChange=random()%100; // случайное процентное изменение 0..99

а потом виноват хреновый random() и мы торгуем по СБ

Согласен, но наличие выбора всегда лучше его отсутствия.

Пущай страждущие сами разбираются, чего они страждут в большей мере.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.

То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.

да, разницу не увидел, это то же самое, что логично

надо с квантового компа забрать результаты как-то

Грубо говоря, где светлые квадратики там зарабатывать можно (проверено в тестере), реал котировки:


Ваше СБ

Для разных инструментов хитмапы отличаются, для разных СБ всегда одинаковые

 

Объясняю еще раз для тупых.

ГПСЧ генерирует СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ с заданной функцией распределения.

Случайная величина с нормальной функцией распределения НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ, ИЗВЕСТНЫМ ПОД НАЗВАНИЕМ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ. 

[Удален]  
Дмитрий:

Объясняю еще раз для тупых.

ГПСЧ генерирует СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ с заданной функцией распределения.

Случайная величина с нормальной функцией распределения НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ, ИЗВЕСТНЫМ ПОД НАЗВАНИЕМ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ. 

возьми пирожок с полки

 
срывают покровы и выводят на чистую воду) 
[Удален]  

CБ на основе приращений по распределению Лапласа (пояснение для особо умных), та же фигня:


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