Случайное блуждание : - страница 120
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спасибо! чуть позже гляну, сравню с тем что есть
очень долго генерятся
Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.
То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.
Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.
То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.
не знаю, просто интересно посмотреть
качества ГПСЧ хватает для нужд страждущих за глаза.
если есть сомнения, то возьмите генераторы из крипто-пакетов, к ним требования к ним выше - но они медленнее и вычитывают entrophy
но сдаётся мне что где-то в кодах:
RandomPercentChange=random()%100; // случайное процентное изменение 0..99
а потом виноват хреновый random() и мы торгуем по СБ
качества ГПСЧ хватает для нужд страждущих за глаза.
если есть сомнения, то возьмите генераторы из крипто-пакетов, к ним требования к ним выше - но они медленнее и вычитывают entrophy
но сдаётся мне что где-то в кодах:
RandomPercentChange=random()%100; // случайное процентное изменение 0..99
а потом виноват хреновый random() и мы торгуем по СБ
Согласен, но наличие выбора всегда лучше его отсутствия.
Пущай страждущие сами разбираются, чего они страждут в большей мере.
Тоже думаю, что разницу с ГПСЧ увидеть вряд ли получится.
То что долго генерятся - стандартная проблема настоящих ГСЧ.
да, разницу не увидел, это то же самое, что логично
надо с квантового компа забрать результаты как-то
Грубо говоря, где светлые квадратики там зарабатывать можно (проверено в тестере), реал котировки:
Ваше СБ
Для разных инструментов хитмапы отличаются, для разных СБ всегда одинаковые
Объясняю еще раз для тупых.
ГПСЧ генерирует СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ с заданной функцией распределения.
Случайная величина с нормальной функцией распределения НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ, ИЗВЕСТНЫМ ПОД НАЗВАНИЕМ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ.
Объясняю еще раз для тупых.
ГПСЧ генерирует СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ с заданной функцией распределения.
Случайная величина с нормальной функцией распределения НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ, ИЗВЕСТНЫМ ПОД НАЗВАНИЕМ СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ.
возьми пирожок с полки
CБ на основе приращений по распределению Лапласа (пояснение для особо умных), та же фигня: