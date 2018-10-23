Автор идеи - Gladiator

автор кода mq5 - barabashkakvn

Внимание: данный советник создан исключительно для проверки случайного входа в позицию!

Советник открывает позиции в зависимости от значения полученного в генераторе случайных чисел. Настройки Стоп лосс и Тейк профит одинаковые и задаются в параметре Stop Loss, Take Profit.

Работает на каждом тике, при этом в рынке не более одной позиции - поэтому может быть использован как на неттинг-, так и на хэдж-счетах.

Результат может быть непредсказуемым:



