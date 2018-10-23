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Precipice - эксперт для MetaTrader 5

Maximus_genuine | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1739
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - Gladiator

автор кода mq5 - barabashkakvn

Внимание: данный советник создан исключительно для проверки случайного входа в позицию!

Советник открывает позиции в зависимости от значения полученного в генераторе случайных чисел. Настройки Стоп лосс и Тейк профит одинаковые и задаются в параметре Stop Loss, Take Profit.

Работает на каждом тике, при этом в рынке не более одной позиции - поэтому может быть использован как на неттинг-, так и на хэдж-счетах.

Результат может быть непредсказуемым:


LBS LBS

Работа c отложенными Stop ордерами. Используется индикатор iATR (Average True Range, ATR)

SignalTable_Sar_WPR_MA SignalTable_Sar_WPR_MA

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

Standard_Deviation_Channels_x3 Standard_Deviation_Channels_x3

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора

Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов