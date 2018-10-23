Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Precipice - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1739
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Gladiator
автор кода mq5 - barabashkakvn
Внимание: данный советник создан исключительно для проверки случайного входа в позицию!
Советник открывает позиции в зависимости от значения полученного в генераторе случайных чисел. Настройки Стоп лосс и Тейк профит одинаковые и задаются в параметре Stop Loss, Take Profit.
Работает на каждом тике, при этом в рынке не более одной позиции - поэтому может быть использован как на неттинг-, так и на хэдж-счетах.
Результат может быть непредсказуемым:
Работа c отложенными Stop ордерами. Используется индикатор iATR (Average True Range, ATR)SignalTable_Sar_WPR_MA
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатораStandard_Deviation_Channels_x3_Cloud
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов