Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее

Рассмотрим функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R.

Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Кроме того, есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному.

Мы включили в стандартную библиотеку MQL5 большое количество математических функций из R. Причем добились их более быстрой работы от 3 до 7 раз по сравнению с исходными вариантами в языке R. Заодно обнаружили ошибки реализации некоторых функций в R.



Содержание





Введение

Язык R — один из лучших инструментов статистической обработки и анализа данных.

Благодаря доступности и поддержке множества статистических распределений он получил широкое распространение при анализе и обработке различных данных. Использование аппарата теории вероятностей и математической статистики позволяет по-новому взглянуть на данные финансовых рынков и открывает новые возможности для создания торговых стратегий. С появлением статистической библиотеки эти возможности теперь доступны в языке MQL5.

Статистическая библиотека содержит функции для расчета статистических характеристик данных, а также функции для работы со статистическими распределениями.

В этой статье мы рассмотрим основные функции библиотеки и пример их практического использования.





1. Функции для расчета статистических характеристик элементов массива



Эта группа функций производит расчет статистических характеристик (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса, медиана, среднеквадратичное и стандартные отклонения) элементов массива.



1.1. MathMean

Функция рассчитывает среднее значение (первый момент) элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN (не число). Аналог mean() в R.



double MathMean ( const double &array[] );

1.2. MathVariance

Функция рассчитывает дисперсию (второй момент) элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог var() в R.

double MathVariance ( const double &array[] );





1.3. MathSkewness

Функция рассчитывает коэффициент асимметрии (третий момент) элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог skewness() в R (библиотека e1071).

double MathSkewness ( const double &array[] );





1.4. MathKurtosis

Функция рассчитывает коэффициент эксцесса (четвертый момент) элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог kurtosis() в R (библиотека e1071).

double MathKurtosis ( const double &array[] );





1.5. MathMoments

Функция рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива. Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.

bool MathMoments ( const double &array[], double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, const int start= 0 , const int count= WHOLE_ARRAY );





1.6. MathMedian

Функция рассчитывает медианное значение элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог median() в R.



double MathMedian ( double &array[] );





1.7. MathStandardDeviation

Функция рассчитывает стандартное отклонение элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог sd() в R.



double MathStandardDeviation ( const double &array[] );





1.8. MathAverageDeviation

Функция рассчитывает среднее отклонение элементов массива. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог aad() в R.

double MathAverageDeviation ( const double &array[] );





Во всех функциях, в которых производится расчет коэффициента эксцесса, используется коэффициент эксцесса относительно нормального распределения (excess kurtosis=kurtosis-3), т.е. коэффициент эксцесса нормального распределения равен нулю.

Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.





2. Статистические распределения

Для работы со статистическими распределениями в статистической библиотеке языка MQL5 есть 5 функций:



Расчет плотности распределения (функции MathProbabilityDensityX());

Расчет вероятностей (функции MathCumulativeDistributionX());

Функция распределения вероятностей равна вероятности попадания случайной величины в интервал (-inf; x]).

Расчет квантилей распределений (функции MathQuantileX());

Квантиль x распределения соответствует попаданию случайной величины в интервал (-inf, x] с вероятностью probability при заданных параметрах распределения.

Генерация случайных чисел с заданным распределением (функции MathRandomX()); Расчет теоретических моментов распределений (функции MathMomentsX());





2.1. Нормальное распределение

2.1.1. MathProbabilityDensityNormal

double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.



double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значения функции плотности вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnorm() в R.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значения функции плотности вероятности нормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.2. MathCumulativeDistributionNormal

Функция рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pnorm() в R.

Функция рассчитывает значение функции нормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.3. MathQuantileNormal

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

false.

bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращаетАналог qnorm() в R.

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false.



bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.4. MathRandomNormal



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rnorm() в R.

bool MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.1.5. MathMomentsNormal

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нормального распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsNormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.2. Логнормальное распределение

2.2.1. MathProbabilityDensityLognormal

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логнормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логнормального распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логнормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает NaN. Аналог dlnorm() в R.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логнормального распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.2. MathCumulativeDistributionLognormal

Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plnorm() в R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.3. MathQuantileLognormal

Функция рассчитывает значение обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qlnorm() в R.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции логнормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.4. MathRandomLognormal



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по логнормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по логнормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlnorm() в R.

bool MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.2.5. MathMomentsLognormal

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов логнормального распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsLognormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.3. Бета-распределение

2.3.1. MathProbabilityDensityBeta

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbeta() в R.

bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.2. MathCumulativeDistributionlBeta

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pbeta() в R.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.3. MathQuantileBeta

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbeta() в R.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значения обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.4. MathRandomBeta



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomBeta ( const double a, const double b, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rbeta() в R.

bool MathRandomBeta ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.3.5. MathMomentsBeta

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов бета-распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsBeta ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.4. Нецентральное бета-распределение

2.4.1. MathProbabilityDensityNoncentralBeta

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbeta() в R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.2. MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pbeta() в R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.3. MathQuantileNoncentralBeta

Функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для вероятности появления значения случайной величины probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для вероятности появления значения случайной величины probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbeta() в R.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.4. MathRandomNoncentralBeta



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог rbeta() в R.

bool MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, const int data_count, double &result[] );





2.4.5. MathMomentsNoncentralBeta

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

double MathMomentsNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.5. Гамма-распределение

2.5.1. MathProbabilityDensityGamma

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dgamma() в R.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.2. MathCumulativeDistributionGamma

Функция рассчитывает значение функции гамма-распределения вероятностей с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции гамма-распределения вероятностей с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции гамма-распределения вероятностей с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pgamma() в R.

bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции гамма-распределения вероятностей с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.3. MathQuantileGamma

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qgamma() в R.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.4. MathRandomGamma



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomGamma ( const double a, const double b, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону гамма-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rgamma() в R.

bool MathRandomGamma ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.5.5. MathMomentsGamma

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов гамма-распределения с параметрами a и b. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsGamma ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.6. Распределение хи-квадрат

2.6.1. MathProbabilityDensityChiSquare

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dchisq() в R.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.2. MathCumulativeDistributionChiSquare

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей хи-квадрат с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей хи-квадрат с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pchisq() в R.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.3. MathQuantileChiSquare

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат. В случае ошибки возвращает false. Аналог qchisq() в R.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.6.4. MathRandomChiSquare

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения хи-квадрат с параметром nu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomChiSquare ( const double nu, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения хи-квадрат с параметром nu. В случае ошибки возвращает false. Аналог rchisq() в R.

bool MathRandomChiSquare ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.6.5. MathMomentsChiSquare

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов распределения хи-квадрат с параметром nu. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsChiSquare ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.7. Нецентральное распределение хи-квадрат

2.7.1. MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dchisq() в R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.2. MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pchisq() в R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.3. MathQuantileNoncentralChiSquare

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qchisq() в R.

bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает false.



bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.4. MathRandomNoncentralChiSquare

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rchisq() в R.

bool MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.7.5. MathMomentsNoncentralChiSquare

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами nu и sigma. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.8. Экспоненциальное распределение

2.8.1. MathProbabilityDensityExponential

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dexp() в R.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности экспоненциального распределения с параметром mu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.2. MathCumulativeDistributionExponential

Функция рассчитывает значение функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает false. Аналог pexp() в R.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.3. MathQuantileExponential

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu. В случае ошибки возвращает false. Аналог qexp() в R.

bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu. В случае ошибки возвращает false.



bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, double &result[] );





2.8.4. MathRandomExponential



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону экспоненциального распределения с параметром mu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomExponential ( const double mu, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону экспоненциального распределения с параметром mu. В случае ошибки возвращает false. Аналог rexp() в R.

bool MathRandomExponential ( const double mu, const int data_count, double &result[] );





2.8.5. MathMomentsExponential

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов экспоненциального распределения с параметром mu. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsExponential ( const double mu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.9. F-распределение



2.9.1. MathProbabilityDensityF

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог df() в R.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.2. MathCumulativeDistributionF

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pf() в R.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2 для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.3. MathQuantileF

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false. Аналог qf() в R.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции F-распределения вероятностей с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.4. MathRandomF



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.

bool MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, const int data_count, double &result[] );





2.9.5. MathMomentsF

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsF ( const double nu1, const double nu2, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.10. Нецентральное F- распределение

2.10.1. MathProbabilityDensityNoncentralF

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог df() в R.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralF

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает false. Аналог pf() в R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.3. MathQuantileNoncentralF

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qf() в R.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.4. MathRandomNoncentralF



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rf() в R.

bool MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.5. MathMomentsNoncentralF

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code )





2.11. Распределение T

2.11.1. MathProbabilityDensityT

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности T-распределения Стьюдента с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности T-распределения Стьюдента с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности T-распределения Стьюдента с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dt() в R.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности T-распределения Стьюдента с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.2. MathCumulativeDistributionT

Функция рассчитывает значение функции распределения Стьюдента с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Стьюдента с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Стьюдента с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pt() в R.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения Стьюдента с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.3. MathQuantileT

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает false. Аналог qt() в R.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.11.4. MathRandomT

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomT ( const double nu, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону T-распределения Стьюдента с параметром nu. В случае ошибки возвращает false. Аналог rt() в R.

bool MathRandomT ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.11.5. MathMomentsT

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов T-распределения Стьюдента с параметром nu. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

double MathMomentsT ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.12. Нецентральное T-распределение

2.12.1. MathProbabilityDensityNoncentralT

Функция рассчитывает значение плотности вероятности нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dt() в R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralT

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pt() в R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.3. MathQuantileNoncentralT

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает false. Аналог qt() в R.

bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции нецентрального T-распределения с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает false.



bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.4. MathRandomNoncentralT

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. В случае ошибки возвращает false. Аналог rt() в R.

bool MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, const int data_count, double &result[] );





2.12.5. MathMomentsNoncentralT

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нецентрального T-распределения Стьюдента с параметрами nu и delta. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

double MathMomentsNoncentralT ( const double nu, const double delta, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.13. Логистическое распределение

2.13.1. MathProbabilityDensityLogistic

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логистического распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логистического распределения с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логистического распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dlogis() в R.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности логистического распределения с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.2. MathCumulativeDistributionlLogistic

Функция рассчитывает значение функции логистического распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции логистического распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции логистического распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plogis() в R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции логистического распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plogis() в R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.3. MathQuantileLogistic

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qlogis() в R.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.4. MathRandomLogistic

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону логистического распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlogis() в R.

bool MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.13.5. MathMomentsLogistic

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов логистического распределения с параметрами mu и sigma. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsLogistic ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.14. Распределение Коши

2.14.1. MathProbabilityDensityCauchy

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dcauchy() в R.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.2. MathCumulativeDistributionCauchy

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pcauchy() в R.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения вероятностей Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.3. MathQuantileCauchy

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qcauchy() в R.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.4. MathRandomCauchy

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rcauchy() в R.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.14.5. MathMomentsCauchy

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов распределения Коши. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsCauchy ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.15. Равномерное распределение

2.15.1. MathProbabilityDensityUniform

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dunif() в R.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.2. MathCumulativeDistributionUniform

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции равномерного распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции равномерного распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог punif() в R.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции равномерного распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.3. MathQuantileUniform

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qunif() в R.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.4. MathRandomUniform



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону равномерного распределения, с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomUniform ( const double a, const double b, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону равномерного распределения, с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог runif() в R.

bool MathRandomUniform ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.15.5. MathMomentsUniform

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов для равномерного распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsUniform ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.16. Распределение Вейбулла

2.16.1. MathProbabilityDensityWeibull

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Вейбулла с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Вейбулла с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Вейбулла с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dweibull() в R.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции плотности вероятности распределения Вейбулла с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.2. MathCumulativeDistributionWeibull

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Вейбулла с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Вейбулла с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pweibull() в R.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения Вейбулла с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.3. MathQuantileWeibull

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qweibull() в R.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.4. MathRandomWeibull

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomWeibull ( const double a, const double b, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения Вейбулла с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.

bool MathRandomWeibull ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.16.5. MathMomentsWeibull

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов распределения Вейбулла. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsWeibull ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.17. Биномиальное распределение

2.17.1. MathProbabilityDensityBinomial

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) биномиального распределения с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) биномиального распределения с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) биномиального распределения с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbinom() в R.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) биномиального распределения с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.2. MathCumulativeDistributionBinomial

Функция рассчитывает значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pbinom() в R.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.3. MathQuantileBinomial

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbinom() в R.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для биномиального закона с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.4. MathRandomBinomial

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomBinomial ( const double n, const double p, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону биномиального распределения с параметрами n и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rbinom() в R.

bool MathRandomBinomial ( const double n, const double p, const int data_count, double &result[] );





2.17.5. MathMomentsBinomial

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов биномиального распределения с параметрами n и p. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsBinomial ( const double n, const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.18. Отрицательное биномиальное распределение

2.18.1. MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnbinom() в R.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.2. MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Функция рассчитывает значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pnbinom() в R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.3. MathQuantileNegativeBinomial

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог qnbinom() в R.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для отрицательного биномиального закона с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.4. MathRandomNegativeBinomial

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rnbinom() в R.

bool MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, const int data_count, double &result[] );





2.18.5. MathMomentsNegativeBinomial

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsNegativeBinomial ( const double r, double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.19. Геометрическое распределение

2.19.1. MathProbabilityDensityGeometric

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dgeom() в R.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) геометрического распределения с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.2. MathCumulativeDistributionGeometric

Функция рассчитывает значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pgeom() в R.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.3. MathQuantileGeometric

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p. В случае ошибки возвращает false. Аналог qgeom() в R.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, double &result[] );





2.19.4. MathRandomGeometric

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону геометрического распределения с параметром p. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomGeometric ( const double p, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону геометрического распределения с параметром p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rgeom() в R.

bool MathRandomGeometric ( const double p, const int data_count, double &result[] );





2.19.5. MathMomentsGeometric

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов геометрического распределения с параметром p. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsGeometric ( const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.20. Гипергеометрическое распределение

2.20.1. MathProbabilityDensityHypergeometric

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) гипергеометрического распределения с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.2. MathCumulativeDistributionHypergeometric

Функция рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог phyper() в R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.3. MathQuantileHypergeometric

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n. В случае ошибки возвращает false. Аналог qhyper() в R.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.4. MathRandomHypergeometric



Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k. В случае ошибки возвращает false. Аналог rhyper() в R.

bool MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, const int data_count, double &result[] );





2.20.5. MathMomentsHypergeometric

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.21. Распределение Пуассона

2.21.1. MathProbabilityDensityPoisson

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dpois() в R.

bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.



bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.2. MathCumulativeDistributionPoisson

Функция рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

Функция рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог ppois() в R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Функция рассчитывает значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.3. MathQuantilePoisson

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Для вероятности probability функция рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, int &error_code );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог qpois() в R.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Для массива значений вероятности probability[] функция рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает false.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, double &result[] );





2.21.4. MathRandomPoisson

Функция генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );

Функция генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения Пуассона с параметром lambda. В случае ошибки возвращает false. Аналог rpois() в R.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );





2.21.5. MathMomentsPoisson

Функция рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов распределения Пуассона с параметром lambda. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

bool MathMomentsPoisson ( const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





3. Таблица соответствия статистическим функциям языка R



Для удобства в табл. 1-2 приведены функции статистической библиотеки и соответствующие им функции языка R.





№

Рассчитываемое значение

Функции MQL5

Функция языка R

1

Среднее

MathMean mean

2

Дисперсия

MathVariance var 3

Коэффициент асимметрии

MathSkewness skewness 4

Коэффициент эксцесса

MathKurtosis kurtosis 5

Медианное значение

MathMedian median 6

Стандартное отклонение

MathStandardDeviation sd 7

Среднее отклонение

MathAverageDeviation aad

Табл. 1. Функции для расчета статистических характеристик данных массива







Табл. 2. Функции для работы со статистическими распределениями







В статистической библиотеке MQL5 также есть функции для расчета математических функций на массивах, их список приведен в табл. 3.

Описание

MQL5

R Формирует последовательность значений

bool MathSequence ( const double from , const double to, const double step, double &result[])

bool MathSequenceByCount ( const double from , const double to, const int count, double &result[])

bool MathSequence ( const int from , const int to, const int step, int &result[])

bool MathSequenceByCount ( const int from , const int to, const int count, int &result[]) seq()

Формирует повторяющуюся последовательность

bool MathReplicate ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathRep licate ( const int &array[], const int count, int &result[]) rep()

Формирует массив с обратным порядком элементов

bool MathReverse ( const double &array[], double &result[])

bool MathReverse ( const int &array[], int &result[]) rev(x)

Сравнивает массивы и возвращает true, если совпадают все элементы

bool MathIdentical ( const double &array1[], const double &array2[])

bool MathIdentical ( const int &array1[], const int &array2[]) identical()

Формирует массив только с неповторяющимися значениями

bool MathUnique ( const double &array[], double &result[])

bool MathUnique ( const int &array[], int &result[]) unique()

Формирует целочисленный массив с перестановкой в соответствии с порядком элементов массива после сортировки

bool MathOrder ( const double &array[], int &result[])

bool MathOrder ( const int &array[], int &result[]) order()

Производит случайную выборку элементов массива. Аргумент replace=true позволяет осуществлять случайный отбор элементов с их возвратом в исходную совокупность. Массив probabilities[] задает вероятности, с которыми производится выборка элементов.

bool MathSample ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, const bool replace, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, int &result[]) sample()



Возвращает сумму элементов массива

double MathSum ( const double &array[]) sum()

Возвращает произведение элементов массива

double MathProduct ( const double &array[]) prod()

Формирует массив с накопленной суммой

bool MathCumulativeSum ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeSum ( double &array[]) cumsum()

Формирует массив с накопленным произведением

bool MathCumulativeProduct ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeProduct ( double &array[]) cumprod()

Формирует массив с накопленными минимальными значениями

bool MathCumulativeMin ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMin ( double &array[]) cummin()

Формирует массив с накопленными максимальными значениями

bool MathCumulativeMax ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMax ( double &array[]) cummax()

Формирует массив с разностями элементов y[i]=x[i+lag]-x[i]

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, double &result[])

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, const int differences, double &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, int &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, const int differences, int &result[]) diff()

Возвращает минимальное значение элементов массива

double MathMin ( const double &array[]) min()

Возвращает максимальное значение элементов массива

double MathMax ( const double &array[]) max()

Рассчитывает минимальные и максимальные значения элементов массива

bool MathRange ( const double &array[], double &min, double &max) range()

Рассчитывает среднее значение элементов массива

double MathMean ( const double &array[]) mean()

Рассчитывает стандартное отклонение элементов массива

double MathStandardDeviation ( const double &array[]) sd()

Рассчитывает медианное значение элементов массива

double MathMedian ( double &array[]) median() Рассчитывает ранги элементов массива bool MathRank ( const int &array[], double &rank[])

bool MathRank ( const double &array[], double &rank[]) rank()

Рассчитывает коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена и Кендалла

bool MathCorrelationPearson ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)

bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau) corr() Рассчитывает выборочные квантили, соответствующие указанным вероятностям

bool MathQuantile ( const double &array[], const double &probs[], double &quantile[]) qunatile()

Рассчитывает Tukey's five number summary (minimum, lower-hinge, median, upper-hinge, maximum) для элементов массива

bool MathTukeySummary ( const double &array[], const bool removeNAN, double &minimum, double &lower_hinge, double &median, double &upper_hinge, double &maximum) fivenum()

Рассчитывает логарифмы элементов массива (натуральные и по заданному основанию)

bool MathLog ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog ( const double &array[], const double base, double &result[])

bool MathLog ( double &array[])

bool MathLog ( double &array[], const double base) log()

Рассчитывает логарифмы элементов массива по основанию 2

bool MathLog2 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog2 ( double &array[]) log2()

Рассчитывает логарифмы элементов массива по основанию 10

bool MathLog10 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog10 ( double &array[]) log10()

Рассчитывает значение функции log(1+x) для элементов массива

bool MathLog1p ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog1p ( double &array[]) log1p()

Рассчитывает значение функции exp(x) для элементов массива bool MathExp ( const double &array[], double &result[])

bool MathExp ( double &array[]) exp()

Рассчитывает значение функции exp(x)-1 для элементов массива bool MathExpm1 ( const double &array[], double &result[])

bool MathExpm1 ( double &array[]) expm1()

Рассчитывает значение функции sin(x) для элементов массива bool MathSin ( const double &array[], double &result[])

bool MathSin ( double &array[]) sin() Рассчитывает значение функции cos(x) для элементов массива bool MathCos ( const double &array[], double &result[])

bool MathCos ( double &array[]) cos()

Рассчитывает значение функции tan(x) для элементов массива bool MathTan ( const double &array[], double &result[])

bool MathTan ( double &array[]) tan()

Рассчитывает значение функции arcsin(x) для элементов массива bool MathArcsin ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsin ( double &array[]) arcsin() Рассчитывает значение функции arccos(x) для элементов массива bool MathArccos ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccos ( double &array[]) arccos()

Рассчитывает значение функции arctan(x) для элементов массива bool MathArctan ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctan ( double &array[]) arctan()

Рассчитывает значение функции arctan(y/x) для элементов массива

bool MathArctan2 ( const double &array1[], const double &array2[], double &result[]) arctan2()

Рассчитывает значение функции sin(pi*x) для элементов массива bool MathSinPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinPi ( double &array[]) sinpi()

Рассчитывает значение функции cos(pi*x) для элементов массива bool MathCosPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosPi ( const double &array[]) cospi()

Рассчитывает значение функции tan(pi*x) для элементов массива bool MathTanPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanPi ( double &array[]) tanpi()

Рассчитывает абсолютное значение элементов массива

bool MathAbs ( const double &array[], double &result[])

bool MathAbs ( double &array[]) abs() Рассчитывает квадратный корень для элементов массива bool MathSqrt ( const double &array[], double &result[])

bool MathSqrt ( double &array[]) sqrt() Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение для элементов массива

bool MathCeil ( const double &array[], double &result[])

bool MathCeil ( double &array[]) ceil()

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение для элементов массива

bool MathFloor ( const double &array[], double &result[])

bool MathFloor ( double &array[]) floor()

Рассчитывает целую часть элементов массива

bool MathTrunc ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathTrunc ( double &array[]) trunc() Рассчитывает округленное значение элементов массива bool MathRound ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathRound ( double &array[], int digits) round()

Для элементов массива рассчитывает значение, округленное до указанного количества знаков в мантиссе

bool MathSignif ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathSignif ( double &array[], const int digits) signinf()

Рассчитывает значение функции sinh(x) для элементов массива bool MathSinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinh ( double &array[]) sinh() Рассчитывает значение функции cosh(x) для элементов массива bool MathCosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosh ( double &array[]) cosh()

Рассчитывает значение функции tanh(x) для элементов массива bool MathTanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanh ( double &array[]) tanh() Рассчитывает значение функции arcsinh(x) для элементов массива

bool MathArcsinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsinh ( double &array[]) asinh() Рассчитывает значение функции arccosh(x) для элементов массива

bool MathArccosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccosh ( double &array[]) acosh() Рассчитывает значение функции arctanh(x) для элементов массива

bool MathArctanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctanh ( double &array[]) atanh() Рассчитывает результат бинарной операции NOT для элементов массива

bool MathBitwiseNot ( const int &array[], int &result[])

bool MathBitwiseNot ( int &array[]) bitwNot() Рассчитывает результат бинарной операции AND для заданных массивов

bool MathBitwiseAnd ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwAnd() Рассчитывает результат бинарной операции OR для заданных массивов bool MathBitwiseOr ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwOr() Рассчитывает результат бинарной операции XOR для заданных массивов bool MathBitwiseXor ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwXor() Рассчитывает результат бинарной операции SHL для элементов массива

bool MathBitwiseShiftL ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftL ( int &array[], const int n) bitwShiftL() Рассчитывает результат бинарной операции SHR для элементов массива bool MathBitwiseShiftR ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftR ( int &array[], const int n) bitwShiftR()



Табл. 3. Математические функции расчета значений на массивах







4. Пример использования функций



Рассмотрим практическое применение статистических функций на примере нормального распределения.



Пусть требуется решить задачи:



Вычислить вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону с параметрами mu и sigma, в интервал [mu-sigma,mu+sigma]. Найти интервал значений случайной величины x, распределенной по нормальному закону с параметрами mu и sigma, симметричный относительно mu, соответствующий 95% доверительной вероятности. Сгенерировать 1000000 случайных чисел, распределенных по нормальному закону с параметрами mu и sigma, рассчитать гистограмму полученных значений, первые 4 момента и сравнить с теоретическими значениями.

Пример решения в скрипте NormalExample:



#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Stat\Normal.mqh> void CalculateHistogram( double &data[], const int ncells= 200 , const string filename= "normal.csv" ) { if ( ArraySize (data)<= 0 ) return ; int n= ArraySize (data); double minv,maxv,range; minv=data[ 0 ]; maxv=data[ 0 ]; for ( int i= 1 ; i<n; i++) { minv= MathMin (minv,data[i]); maxv= MathMax (maxv,data[i]); } range=maxv-minv; if (range== 0 ) return ; double x[]; double y[]; ArrayResize (x,ncells); ArrayResize (y,ncells); for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { x[i]=minv+i*range/(ncells- 1 ); y[i]= 0 ; } for ( int i= 0 ; i<n; i++) { double v=(maxv-data[i])/range; int ind= int ((v*(ncells- 1 ))); y[ind]++; } if (filename== "" ) return ; ResetLastError (); int filehandle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { string str= StringFormat ( "%6.20f;%6.20f" ,x[i],y[i]); FileWrite (filehandle,str); } FileClose (filehandle); PrintFormat ( "Гистограмма сохранена в файл %s" ,filename); } else PrintFormat ( "Ошибка вызова FileOpen, код ошибки=%d" , GetLastError ()); } void OnStart () { double mu= 5.0 ; double sigma= 1.0 ; double x1=mu-sigma; double x2=mu+sigma; double cdf1,cdf2,probability; int error_code1,error_code2; cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1); cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { probability=cdf2-cdf1; PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f, Probability=%5.8f" ,x1,x2,probability); } probability= 0.95 ; double p1=( 1.0 -probability)* 0.5 ; double p2=probability+( 1.0 -probability)* 0.5 ; x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1); x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f" ,x1,x2); } int data_count= 1000000 ; double data[]; ArrayResize (data,data_count); for ( int i= 0 ; i<data_count; i++) { data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1); } int start= 0 ; int count=data_count; double mean=MathMean(data,start,count); double variance=MathVariance(data,start,count); double skewness=MathSkewness(data,start,count); double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count); double normal_mean= 0 ; double normal_variance= 0 ; double normal_skewness= 0 ; double normal_kurtosis= 0 ; PrintFormat ( " mean=%.10f, variance=%.10f skewness=%.10f kurtosis=%.10f" ,mean,variance,skewness,kurtosis); if (MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1)) { PrintFormat ( "Normal mean=%.10f, Normal variance=%.10f Normal skewness=%.10f Normal kurtosis=%.10f" ,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis); PrintFormat ( "delta mean=%.4f, delta variance=%.4f delta skewness=%.4f delta kurtosis=%.4f" ,mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis); } int ncells= 50 ; CalculateHistogram(data,ncells, "normal.csv" ); }

Результат работы скрипта:

Рис 1. Результат работы скрипта TestNormal.mq5



Отметим, что при расчете значений параметра kurtosis используется excess kurtosis=kurtosis-3, т.е. для нормального распределения он равен 0.



Рассчитанная гистограмма сохраняется в файл normal.csv (рис. 2)



Рис. 2. Гистограмма распределения случайных чисел, сгенерированных по нормальному распределению с параметрами mu=5 и sigma=1





5. Сравнение скорости расчетов

Для сравнения скорости расчета статистических функций были подготовлены скрипты для измерения времени расчета функций плотности (pdf), функций вероятности (cdf), функций расчета квантилей и функций генерации псевдослучайных чисел.

Вычисления производились на массиве из 51 значения, для непрерывных распределений расчет значений функций производился в диапазоне от 0 до 1, для дискретных от 0 до 50. Измерение времени расчета статистических функций языка R производилось при помощи библиотеки microbenchmark. Время расчета функций на MQL5 рассчитывалось при помощи функции GetMicrosecondCount(). Скрипт расчета TestStatBenchmark.mq5 можно найти в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat. Скрипт для R и результаты измерения скорости расчетов приведены в Приложении.



Расчеты производились на Intel Core i7-4790, CPU 3.6 Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 x64.



Результаты измерения времени расчетов (в микросекундах) представлены в табл. 3.



№

Распределение

MQL5 время

расчета PDF (мкс)

R время

расчета PDF (мкс) PDF

R/MQL5

MQL5 время

расчета CDF (мкс) R время

расчета CDF (мкс) CDF

R/MQL5

MQL5 время расчета

квантилей (мкс) R время расчета

квантилей (мкс) Quantile

R/MQL5

MQL5 время генерации

случайных чисел (мкс) R время генерации

случайных чисел (мкс)

Random

R/MQL5

1

Binomial

4.39

11.663

2.657

13.65

25.316

1.855

50.18

66.845

1.332

318.73

1816.463

5.699 2

Beta

1.74

17.352

9.972

4.76

15.076

3.167

48.72

129.992

2.668

688.81

1723.45

2.502 3

Gamma

1.31

8.251

6.347

8.09

14.792

1.828

50.83

64.286

1.265

142.84

1281.707

8.973 4

Cauchy

0.45

1.423

3.162

1.33

15.078

11.34

1.37

2.845

2.077

224.19

588.517

2.625 5

Exponential

0.85

3.13

3.682

0.77

2.845

3.695

0.53

2.276

4.294

143.18

389.406

2.72 6

Uniform

0.42

2.561

6.098

0.45

1.423

3.162

0.18

2.846

15.81

40.3

247.467

6.141 7

Geometric

2.3

5.121

2.227

2.12

4.552

2.147

0.81

5.407

6.675

278

1078.045

3.879 8

Hypergeometric

1.85 11.095

5.997

0.9

8.819

9.799

0.75

9.957

13.28

302.55

880.356

2.91 9

Logistic

1.27

4.267

3.36

1.11

4.267

3.844

0.71

3.13

4.408

178.65

626.632

3.508 10

Weibull

2.99

5.69

1.903

2.74

4.268

1.558

2.64

6.828

2.586

536.37

1558.472

2.906 11

Poisson

2.91

5.974

2.053

6.26

8.534

1.363

3.43

13.085

3.815

153.59

303.219

1.974 12

F

3.86

10.241

2.653

9.94

22.472

2.261

65.47

135.396

2.068

1249.22

1801.955

1.442 13

Chi Square

2.47

5.974

2.419

7.71

13.37

1.734

44.11

61.725

1.399

210.24

1235.059

5.875 14

Noncentral ChiSquare

8.05

14.223

1.767

45.61

209.068

4.584

220.66

10342.96

46.873

744.45

1997.653

2.683 15

Noncentral F

19.1

28.446

1.489

14.67

46.935

3.199

212.21

2561.991

12.073

1848.9

2912.141

1.575 16

Noncentral Beta

16.3

26.739

1.64

10.48

43.237

4.126

153.66

2290.915

14.909

2686.82

2839.893

1.057 17

Negative Binomial

6.13

11.094

1.81

12.21

19.627

1.607

14.05

60.019

4.272

1130.39

1936.498

1.713

18

Normal

1.15

4.267

3.71

0.81

3.983

4.917

0.7

2.277

3.253

293.7

696.321

2.371 19

Lognormal

1.99

5.406

2.717

3.19

8.819

2.765

3.18

6.259

1.968

479.75

1269.761

2.647 20

T

2.32

11.663

5.027

8.01

19.059

2.379

50.23

58.596

1.167

951.58

1425.92

1.498 21

Noncentral T

38.47

86.757

2.255

27.75

39.823

1.435

1339.51

1930.524

1.441

1550.27

1699.84

1.096 <PDF R/MQL5>

3.474 <CDF R/MQL5>

3.465

<Quantile R/MQL5>

7.03

<Random R/MQL5>

3.13

Табл. 4. Время расчета статистических функций в R и MQL5 (в микросекундах)



Для R брались значения минимального времени, а для MQL5 брались средние значения (pdf_mean, cdf_mean, quantile_mean, random_mean).



Из табл. 3 видно, что даже при таких условиях расчет функций статистической библиотеки MQL5 производится в несколько раз быстрее R. В среднем MQL5 считает от 3 до 7 раз быстрее R даже с учетом того, что сравниваемые варианты функций R на самом деле написаны на C++.



На практике компилятор MQL5 языка оказался гораздо быстрее С++ реализаций функций в R, что показывает высокое качество наших разработок. При переносе программ из R на MQL5 можно получить серьезный прирост скорости и не нужно использовать сторонних DLL библиотек.







6. Обнаруженные ошибки расчетов в R

В процессе тестирования R была обнаружена ошибка расчета квантилей нецентрального t-распределения.

Например:



> n <- 10 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf<-dt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_cdf<-pt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_quantile<-qt(nt_cdf, 10,8, log = FALSE) > nt_pdf [1] 4.927733e-15 1.130226e-14 2.641608e-14 6.281015e-14 1.516342e-13 3.708688e-13 9.166299e-13 [8] 2.283319e-12 5.716198e-12 1.433893e-11 3.593699e-11 > nt_cdf [1] 6.220961e-16 1.388760e-15 3.166372e-15 7.362630e-15 1.742915e-14 4.191776e-14 1.021850e-13 [8] 2.518433e-13 6.257956e-13 1.563360e-12 3.914610e-12 > k [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > nt_quantile [1] -Inf -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 [7] -1.340781e+154 7.000000e-01 8.000000e-01 9.000000e-01 1.000000e+00

Для расчета вероятности нецентрального T-распределения Стьюдента в языке R используется алгоритм AS 243, предложенный Lenth [6]. Достоинством этого метода является быстрый рекуррентный расчет членов бесконечного ряда с неполной бета-функций. Но в статье [7] было показано, что из-за ошибки оценки точности при суммировании членов ряда данный алгоритм приводит к ошибкам (таблица 2 в статье [7]), особенно для больших значений параметра нецентральности delta. Авторы статьи [7] предложили скорректированный алгоритм рекуррентного расчета вероятности нецентрального T-распределения.

У нас в статистической библиотеке MQL5 используется правильный алгоритм для расчета вероятностей из статьи [7] , что дает точные результаты.

Следует отметить, что в языке R способ определения плотностей для распределений Gamma, ChiSquare и Noncentral ChiSquare в точке x=0 приводит к бесконечным выражениям:

> dgamma(0,0.5,1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=0) [1] Inf

Таким образом, в языке R в определении плотности вероятности в точке x=0 используются предельные значения. Несмотря на бесконечность в точке x=0, в данном случае при интегрировании расходимостей не возникает и интегралы от плотности

являются конечными.



При расчете вероятностей (например, для x=0.1) они совпадают со значениями Wolfram Alpha (Gamma, ChiSquare, NoncentralChiSquare).

> pgamma(0.1,0.5,1) [1] 0.3452792 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=0) [1] 0.5165553 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=1) [1] 0.3194965

В Wolfram Alpha (Mathematica) и Matlab используется другой способ определения плотности в точке x=0:

Рис. 3. Определение плотности вероятности распределения Gamma в Wolfram Alpha







Рис. 4. Определение плотности вероятности распределения ChiSquare в Wolfram Alpha









Рис. 5. Определение плотности вероятности распределения Noncentral ChiSquare в Wolfram Alpha





В статистической библиотеке языка MQL5 плотности данных распределений в точке x=0 считаются равными нулю по определению.



Чтобы быть уверенными в точности расчетов и дать возможность сторонним разработчикам проверить качество библиотеки, мы включили несколько unit test скриптов в поставку. Их можно найти в каталоге /Scripts/UnitTests/Stat.



Заключение

В статье рассмотрены основные функции статистической библиотеки языка MQL5.

Они позволяют производить расчет статистических характеристик данных и работать с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Кроме того, в библиотеке также есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному.

Благодаря высокой производительности нового 64-битного компилятора языка MQL5 сложные математические расчеты производится в несколько раз быстрее, чем в языке R, что значительно упрощает проведение исследований.



Литература



Приложение. Результаты измерения времени расчета статистических функций



В приложении приведен скрипт для расчета времени вычисления статистических функций на языке R и результаты его работы, а также результаты выполнения скрипта TestStatBenchmark.mq5.

Скрипт на языке R:



library (microbenchmark)

n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom( 10000 , 50 , 0.6 ))

print(binomial_pdf)

print(binomial_cdf)

print(binomial_quantile)

print(binomial_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 ,))

print(beta_pdf)

print(beta_cdf)

print(beta_quantile)

print(beta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma( 10000 , 1 , 1 ))

print(gamma_pdf)

print(gamma_cdf)

print(gamma_quantile)

print(gamma_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy( 10000 , 2 , 1 ))

print(cauchy_pdf)

print(cauchy_cdf)

print(cauchy_quantile)

print(cauchy_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2 , log = FALSE ))

exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp( 10000 , 2 ))

print(exponential_pdf)

print(exponential_cdf)

print(exponential_quantile)

print(exponential_random)





n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_random <- microbenchmark(random<-runif( 10000 , 0 , 10 ))

print(uniform_pdf)

print(uniform_cdf)

print(uniform_quantile)

print(uniform_random)





n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom( 10000 , 0.3 ))

print(geometric_pdf)

print(geometric_cdf)

print(geometric_quantile)

print(geometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper( 10000 , 12 , 38 , 11 ))

print(hypergeometric_pdf)

print(hypergeometric_cdf)

print(hypergeometric_quantile)

print(hypergeometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis( 10000 , 1 , 2 ))

print(logistic_pdf)

print(logistic_cdf)

print(logistic_quantile)

print(logistic_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull( 10000 , 5 , 1 ))

print(weibull_pdf)

print(weibull_cdf)

print(weibull_quantile)

print(weibull_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1 , log = FALSE ))

poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois( 10000 , 1 ))

print(poisson_pdf)

print(poisson_cdf)

print(poisson_quantile)

print(poisson_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 ))

print(f_pdf)

print(f_cdf)

print(f_quantile)

print(f_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , log = FALSE ))

chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 ))

print(chisquare_pdf)

print(chisquare_cdf)

print(chisquare_quantile)

print(chisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 , 1 ))

print(nchisquare_pdf)

print(nchisquare_cdf)

print(nchisquare_quantile)

print(nchisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 , 2 ))

print(nf_pdf)

print(nf_cdf)

print(nf_quantile)

print(nf_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 , 1 ))

print(nbeta_pdf)

print(nbeta_cdf)

print(nbeta_quantile)

print(nbeta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom( 10000 , 2 , 0.5 ))

print(nbinom_pdf)

print(nbinom_cdf)

print(nbinom_quantile)

print(nbinom_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm( 10000 , 1 , 1 ))

print(normal_pdf)

print(normal_cdf)

print(normal_quantile)

print(normal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm( 10000 , 0.5 , 0.6 ))

print(lognormal_pdf)

print(lognormal_cdf)

print(lognormal_quantile)

print(lognormal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8 , log = FALSE ))

t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8 , log = FALSE ))

t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8 , log = FALSE ))

t_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 8 ))

print(t_pdf)

print(t_cdf)

print(t_quantile)

print(t_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 10 , 1 ))

print(nt_pdf)

print(nt_cdf)

print(nt_quantile)

print(nt_random)

Результат:

R version 3.2.5 (2016-04-14) -- "Very, Very Secure Dishes" Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors()' for more information and 'citation()' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. [Workspace loaded from ~/Test/111/.RData] > library(microbenchmark) > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom(10000, 50, 0.6)) > print(binomial_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 11.663 11.948 13.37888 12.233 12.233 47.503 100 > print(binomial_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 25.316 25.602 29.63195 25.886 35.557 93.868 100 > print(binomial_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE) 66.845 67.13 72.09098 67.699 73.672 130.276 100 > print(binomial_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbinom(10000, 50, 0.6) 1.816463 1.89056 1.948185 1.929814 1.989262 2.308835 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE)) > beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2, 4,)) > print(beta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 17.352 17.637 19.99512 17.638 18.206 109.797 100 > print(beta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 15.076 15.361 16.83489 15.646 15.9295 75.379 100 > print(beta_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE) 129.992 130.277 140.8325 131.4145 143.93 201.672 100 > print(beta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, ) 1.72345 1.794132 1.862292 1.836515 1.901226 2.823963 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE)) > gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma(10000, 1,1)) > print(gamma_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 8.251 8.8195 10.92684 9.104 9.389 122.312 100 > print(gamma_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 14.792 15.646 20.43306 20.055 21.334 106.099 100 > print(gamma_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE) 64.286 64.854 70.09419 65.139 67.13 162.988 100 > print(gamma_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgamma(10000, 1, 1) 1.281707 1.330347 1.410961 1.362631 1.421226 2.322204 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE)) > cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy(10000, 2, 1)) > print(cauchy_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dcauchy(k, 2, 1, log = FALSE) 1.423 1.708 2.8431 1.709 2.278 67.415 100 > print(cauchy_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 2, 1, log = FALSE) 15.078 15.646 16.51914 15.93 16.215 33.281 100 > print(cauchy_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE) 2.845 3.13 3.8044 3.131 3.415 56.606 100 > print(cauchy_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rcauchy(10000, 2, 1) 588.517 615.823 663.8658 637.7255 674.845 1520.356 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2, log = FALSE)) > exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp(10000, 2)) > print(exponential_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dexp(k, 2, log = FALSE) 3.13 3.414 4.08887 3.415 3.415 67.699 100 > print(exponential_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pexp(k, 2, log = FALSE) 2.845 3.13 4.38756 3.414 3.5565 58.597 100 > print(exponential_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qexp(cdf, 2, log = FALSE) 2.276 2.561 3.80729 2.5615 2.846 44.659 100 > print(exponential_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rexp(10000, 2) 389.406 408.8895 440.9583 418.4185 444.8715 1371.875 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_random <- microbenchmark(random<-runif(10000, 0, 10)) > print(uniform_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dunif(k, 0, 10, log = FALSE) 2.561 2.846 3.78734 3.13 3.131 66.277 100 > print(uniform_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- punif(k, 0, 10, log = FALSE) 1.423 1.708 2.41635 1.992 1.993 53.477 100 > print(uniform_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE) 2.846 3.131 5.13561 3.415 3.6995 82.774 100 > print(uniform_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- runif(10000, 0, 10) 247.467 258.7035 317.1567 279.6095 357.2635 1267.769 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE)) > geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom(10000, 0.3)) > print(geometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgeom(k, 0.3, log = FALSE) 5.121 5.122 6.14258 5.406 5.406 60.304 100 > print(geometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgeom(k, 0.3, log = FALSE) 4.552 4.836 5.50548 4.837 5.1215 46.081 100 > print(geometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE) 5.407 5.974 7.12107 5.975 6.259 71.681 100 > print(geometric_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgeom(10000, 0.3) 1.078045 1.127681 1.192608 1.156125 1.199361 1.604267 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper(10000, 12,38,11)) > print(hypergeometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dhyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 11.095 13.939 17.07667 14.224 14.935 101.548 100 > print(hypergeometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- phyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 8.819 9.387 12.60515 9.672 12.517 62.01 100 > print(hypergeometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qhyper(cdf, 12, 38, 11, log = FALSE) 9.957 10.3835 13.00618 10.81 11.948 64.286 100 > print(hypergeometric_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rhyper(10000, 12, 38, 11) 880.356 938.9515 993.8324 963.9835 996.8365 1375.289 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1,2, log = FALSE)) > logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis(10000, 1,2)) > print(logistic_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.94354 4.553 4.837 53.477 100 > print(logistic_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.96056 4.837 4.837 96.428 100 > print(logistic_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlogis(cdf, 1, 2, log = FALSE) 3.13 3.415 4.1742 3.415 3.699 56.036 100 > print(logistic_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlogis(10000, 1, 2) 626.632 649.956 696.2128 675.2725 715.805 1589.191 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5,1, log = FALSE)) > weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull(10000, 5,1)) > print(weibull_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 5.69 5.974 7.21775 5.975 6.259 85.619 100 > print(weibull_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 4.268 4.552 7.83782 4.8365 7.966 90.455 100 > print(weibull_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qweibull(cdf, 5, 1, log = FALSE) 6.828 7.112 7.96587 7.113 7.397 48.641 100 > print(weibull_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rweibull(10000, 5, 1) 1.558472 1.59744 1.659753 1.632853 1.679502 2.616603 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1, log = FALSE)) > poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois(10000, 1)) > print(poisson_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dpois(k, 1, log = FALSE) 5.974 6.543 7.30316 6.544 6.828 54.046 100 > print(poisson_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- ppois(k, 1, log = FALSE) 8.534 8.819 10.25846 9.104 9.388 64.286 100 > print(poisson_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qpois(cdf, 1, log = FALSE) 13.085 13.086 14.37438 13.37 13.654 61.157 100 > print(poisson_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rpois(10000, 1) 303.219 314.8815 327.5787 324.552 341.335 373.477 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20, log = FALSE)) > f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20, log = FALSE)) > f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,log = FALSE)) > f_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20)) > print(f_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, log = FALSE) 10.241 10.81 12.43159 10.811 11.095 71.112 100 > print(f_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, log = FALSE) 22.472 22.757 25.66972 23.041 23.3265 86.189 100 > print(f_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, log = FALSE) 135.396 136.25 166.7057 157.7255 186.171 255.717 100 > print(f_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20) 1.801955 1.889706 1.947645 1.929528 1.98272 2.725546 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,log = FALSE)) > chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2, log = FALSE)) > chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2, log = FALSE)) > chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2)) > print(chisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, log = FALSE) 5.974 6.259 7.06416 6.4015 6.544 52.339 100 > print(chisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, log = FALSE) 13.37 13.655 15.46392 13.655 13.94 99.841 100 > print(chisquare_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, log = FALSE) 61.725 62.2945 68.40176 62.7215 72.25 132.553 100 > print(chisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2) 1.235059 1.29408 1.38993 1.333903 1.401743 2.205582 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2,1,log = FALSE)) > nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2,1)) > print(nchisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 14.223 14.509 17.3866 14.793 15.6455 37.548 100 > print(nchisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 209.068 210.49 231.6357 223.1475 240.499 309.193 100 > print(nchisquare_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, 1, log = FALSE) 10.34296 10.65955 10.90239 10.83733 11.02563 12.31558 100 > print(nchisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2, 1) 1.997653 2.073457 2.187417 2.114845 2.183111 3.134576 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20,2)) > print(nf_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 28.446 30.153 34.12338 30.438 31.291 68.836 100 > print(nf_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 46.935 61.8685 64.53899 63.433 65.708 106.953 100 > print(nf_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, 2, log = FALSE) 2.561991 2.640355 2.719223 2.68999 2.744461 3.737598 100 > print(nf_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20, 2) 2.912141 2.989225 3.100073 3.035163 3.110825 4.062433 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2,4,1)) > print(nbeta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 26.739 27.308 31.31301 27.592 30.5795 56.891 100 > print(nbeta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 43.237 43.806 55.11814 56.321 57.7435 167.255 100 > print(nbeta_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, 1, log = FALSE) 2.290915 2.375111 2.440959 2.431146 2.49927 2.644764 100 > print(nbeta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, 1) 2.839893 3.002737 3.143906 3.073848 3.150932 4.302789 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom(10000, 2, 0.5)) > print(nbinom_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 11.094 11.379 13.37031 11.664 11.948 78.508 100 > print(nbinom_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 19.627 19.913 22.94469 20.197 20.482 130.277 100 > print(nbinom_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE) 60.019 60.588 69.73866 61.442 74.099 122.028 100 > print(nbinom_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnbinom(10000, 2, 0.5) 1.936498 2.029226 2.086237 2.072035 2.125084 2.354061 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1,1, log = FALSE)) > normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm(10000, 1,1)) > print(normal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 4.267 4.552 5.7927 4.553 4.837 75.663 100 > print(normal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 3.983 4.269 5.94911 4.553 4.979 50.632 100 > print(normal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnorm(cdf, 1, 1, log = FALSE) 2.277 2.561 3.42042 2.845 2.846 45.227 100 > print(normal_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnorm(10000, 1, 1) 696.321 728.747 779.1994 749.7965 778.3835 1541.12 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm(10000, 0.5,0.6)) > print(lognormal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 5.406 5.69 6.89638 5.975 6.259 50.917 100 > print(lognormal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 8.819 9.387 12.3463 9.3885 12.6595 71.681 100 > print(lognormal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlnorm(cdf, 0.5, 0.6, log = FALSE) 6.259 6.544 7.38277 6.544 6.828 58.881 100 > print(lognormal_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlnorm(10000, 0.5, 0.6) 1.269761 1.329209 1.380386 1.362632 1.401743 2.247395 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8, log = FALSE)) > t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8, log = FALSE)) > t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8, log = FALSE)) > t_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 8)) > print(t_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 8, log = FALSE) 11.663 12.233 15.71413 12.517 16.0725 76.517 100 > print(t_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 8, log = FALSE) 19.059 20.6235 23.23485 21.05 21.619 127.717 100 > print(t_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 8, log = FALSE) 58.596 58.882 64.84339 59.166 62.01 151.611 100 > print(t_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 8) 1.42592 1.480676 1.553132 1.51424 1.569565 2.44679 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10,1, log = FALSE)) > nt_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 10,1)) > print(nt_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 10, 1, log = FALSE) 86.757 88.037 92.88671 89.317 91.4505 130.276 100 > print(nt_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 10, 1, log = FALSE) 39.823 40.2505 44.51695 40.6765 49.352 70.829 100 > print(nt_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 10, 1, log = FALSE) 1.930524 1.981866 2.038755 2.0224 2.079715 2.594987 100 > print(nt_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 10, 1) 1.69984 1.764693 1.867469 1.814044 1.893263 2.856959 100

Результат выполнения скрипта TestStatBenchmark.mq5:



IG 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Unit tests for Package Statistic Benchmark

PP 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

KJ 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): pdf_mean=4.39, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=40.00, pdf_stddev=2.21, pdf_avgdev=0.95

MS 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): cdf_mean=13.65, cdf_median=12.00, cdf_min=11.00, cdf_max=54.00, cdf_stddev=4.09, cdf_avgdev=2.37

GF 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): quantile_mean=50.18, quantile_median=45.00, quantile_min=43.00, quantile_max=108.00, quantile_stddev=9.97, quantile_avgdev=7.41

QO 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): random_mean=318.73, random_median=312.00, random_min=284.00, random_max=478.00, random_stddev=28.74, random_avgdev=22.22

LP 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): pdf_mean=1.74, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.53

EI 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): cdf_mean=4.76, cdf_median=4.00, cdf_min=3.00, cdf_max=68.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.19

LM 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): quantile_mean=48.72, quantile_median=44.00, quantile_min=43.00, quantile_max=111.00, quantile_stddev=10.21, quantile_avgdev=6.96

QG 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): random_mean=688.81, random_median=680.00, random_min=625.00, random_max=976.00, random_stddev=43.92, random_avgdev=31.81

HE 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): pdf_mean=1.31, pdf_median=1.00, pdf_min=1.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.47

GL 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): cdf_mean=8.09, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=92.00, cdf_stddev=3.67, cdf_avgdev=1.40

CF 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): quantile_mean=50.83, quantile_median=46.00, quantile_min=45.00, quantile_max=106.00, quantile_stddev=9.27, quantile_avgdev=6.72

GR 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): random_mean=142.84, random_median=132.00, random_min=128.00, random_max=260.00, random_stddev=19.73, random_avgdev=15.32

QD 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): pdf_mean=0.45, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=11.00, pdf_stddev=0.85, pdf_avgdev=0.54

QK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): cdf_mean=1.33, cdf_median=1.00, cdf_min=1.00, cdf_max=12.00, cdf_stddev=0.81, cdf_avgdev=0.48

MR 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): quantile_mean=1.37, quantile_median=1.00, quantile_min=1.00, quantile_max=14.00, quantile_stddev=0.89, quantile_avgdev=0.51

IK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): random_mean=224.19, random_median=215.00, random_min=200.00, random_max=352.00, random_stddev=26.86, random_avgdev=20.34

PQ 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): pdf_mean=0.85, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.54

GK 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): cdf_mean=0.77, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.94, cdf_avgdev=0.47

HE 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): quantile_mean=0.53, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.78, quantile_avgdev=0.54

HL 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): random_mean=143.18, random_median=130.00, random_min=128.00, random_max=272.00, random_stddev=21.58, random_avgdev=16.98

LK 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): pdf_mean=0.42, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=12.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.52

CE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): cdf_mean=0.45, cdf_median=0.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.96, cdf_avgdev=0.55

LO 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): quantile_mean=0.18, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=1.00, quantile_stddev=0.38, quantile_avgdev=0.29

GE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): random_mean=40.30, random_median=36.00, random_min=35.00, random_max=83.00, random_stddev=7.61, random_avgdev=5.41

OP 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): pdf_mean=2.30, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=14.00, pdf_stddev=1.30, pdf_avgdev=0.52

DK 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): cdf_mean=2.12, cdf_median=2.00, cdf_min=1.00, cdf_max=18.00, cdf_stddev=1.69, cdf_avgdev=0.53

NE 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): quantile_mean=0.81, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.68, quantile_avgdev=0.39

IL 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): random_mean=278.00, random_median=271.00, random_min=251.00, random_max=429.00, random_stddev=28.23, random_avgdev=21.62

PG 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): pdf_mean=1.85, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.48

CM 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): cdf_mean=0.90, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=0.85, cdf_avgdev=0.32

NP 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): quantile_mean=0.75, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.96, quantile_avgdev=0.48

FE 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): random_mean=302.55, random_median=295.00, random_min=272.00, random_max=466.00, random_stddev=30.20, random_avgdev=22.99

ML 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): pdf_mean=1.27, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=91.00, pdf_stddev=3.04, pdf_avgdev=0.56

DR 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): cdf_mean=1.11, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.34, cdf_avgdev=0.40

IH 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): quantile_mean=0.71, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.79, quantile_avgdev=0.47

GL 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): random_mean=178.65, random_median=164.00, random_min=162.00, random_max=309.00, random_stddev=24.09, random_avgdev=17.94

MJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): pdf_mean=2.99, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=17.00, pdf_stddev=1.63, pdf_avgdev=0.57

GD 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): cdf_mean=2.74, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=19.00, cdf_stddev=1.23, cdf_avgdev=0.58

FO 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): quantile_mean=2.64, quantile_median=2.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.64, quantile_avgdev=0.76

DJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): random_mean=536.37, random_median=526.00, random_min=483.00, random_max=759.00, random_stddev=46.99, random_avgdev=34.40

HR 0 13:06:18.485 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): pdf_mean=2.91, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.58

IL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): cdf_mean=6.26, cdf_median=6.00, cdf_min=5.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=2.38, cdf_avgdev=1.07

HE 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): quantile_mean=3.43, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=20.00, quantile_stddev=1.48, quantile_avgdev=0.68

DL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): random_mean=153.59, random_median=144.00, random_min=138.00, random_max=265.00, random_stddev=18.57, random_avgdev=13.99

IH 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): pdf_mean=3.86, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=21.00, pdf_stddev=1.78, pdf_avgdev=0.76

GS 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): cdf_mean=9.94, cdf_median=9.00, cdf_min=7.00, cdf_max=36.00, cdf_stddev=3.82, cdf_avgdev=2.15

OI 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): quantile_mean=65.47, quantile_median=59.00, quantile_min=57.00, quantile_max=147.00, quantile_stddev=12.99, quantile_avgdev=9.64

DE 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): random_mean=1249.22, random_median=1213.00, random_min=1127.00, random_max=1968.00, random_stddev=117.69, random_avgdev=72.17

EL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=2.47, pdf_median=2.00, pdf_min=2.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=1.32, pdf_avgdev=0.65

JK 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=7.71, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=1.91, cdf_avgdev=0.88

KQ 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=44.11, quantile_median=41.00, quantile_min=40.00, quantile_max=120.00, quantile_stddev=8.17, quantile_avgdev=5.38

CL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): random_mean=210.24, random_median=196.00, random_min=190.00, random_max=437.00, random_stddev=29.14, random_avgdev=21.00

HD 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=8.05, pdf_median=8.00, pdf_min=7.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.41, pdf_avgdev=1.09

MR 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=45.61, cdf_median=42.00, cdf_min=41.00, cdf_max=97.00, cdf_stddev=8.25, cdf_avgdev=5.70

FN 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=220.66, quantile_median=211.50, quantile_min=196.00, quantile_max=362.00, quantile_stddev=24.71, quantile_avgdev=19.45

LI 0 13:06:21.099 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): random_mean=744.45, random_median=728.00, random_min=672.00, random_max=1082.00, random_stddev=62.42, random_avgdev=43.24

RE 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): pdf_mean=19.10, pdf_median=18.00, pdf_min=16.00, pdf_max=50.00, pdf_stddev=4.67, pdf_avgdev=2.64

FS 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): cdf_mean=14.67, cdf_median=13.00, cdf_min=12.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.94, cdf_avgdev=2.44

EN 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): quantile_mean=212.21, quantile_median=203.00, quantile_min=189.00, quantile_max=347.00, quantile_stddev=24.37, quantile_avgdev=19.30

EF 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): random_mean=1848.90, random_median=1819.00, random_min=1704.00, random_max=2556.00, random_stddev=118.75, random_avgdev=78.66

EN 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): pdf_mean=16.30, pdf_median=15.00, pdf_min=14.00, pdf_max=43.00, pdf_stddev=4.32, pdf_avgdev=2.43

EP 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): cdf_mean=10.48, cdf_median=10.00, cdf_min=8.00, cdf_max=32.00, cdf_stddev=3.02, cdf_avgdev=1.72

ME 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): quantile_mean=153.66, quantile_median=141.00, quantile_min=135.00, quantile_max=283.00, quantile_stddev=20.83, quantile_avgdev=16.16

QJ 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): random_mean=2686.82, random_median=2649.00, random_min=2457.00, random_max=3753.00, random_stddev=150.32, random_avgdev=98.23

OO 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): pdf_mean=6.13, pdf_median=6.00, pdf_min=5.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.38, pdf_avgdev=1.22

DG 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): cdf_mean=12.21, cdf_median=11.00, cdf_min=11.00, cdf_max=33.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.58

LJ 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): quantile_mean=14.05, quantile_median=13.00, quantile_min=12.00, quantile_max=82.00, quantile_stddev=4.81, quantile_avgdev=2.28

EM 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): random_mean=1130.39, random_median=1108.00, random_min=1039.00, random_max=1454.00, random_stddev=69.41, random_avgdev=51.70

GP 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): pdf_mean=1.15, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=19.00, pdf_stddev=1.34, pdf_avgdev=0.45

OI 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): cdf_mean=0.81, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.16, cdf_avgdev=0.49

CN 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): quantile_mean=0.70, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=13.00, quantile_stddev=0.82, quantile_avgdev=0.49

EG 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): random_mean=293.70, random_median=281.00, random_min=256.00, random_max=537.00, random_stddev=43.28, random_avgdev=31.62

FD 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): pdf_mean=1.99, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.48, pdf_avgdev=0.48

PN 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): cdf_mean=3.19, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.61, cdf_avgdev=0.64

DH 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): quantile_mean=3.18, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.77, quantile_avgdev=0.64

NR 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): random_mean=479.75, random_median=468.00, random_min=428.00, random_max=754.00, random_stddev=48.26, random_avgdev=34.30

FL 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): pdf_mean=2.32, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.29, pdf_avgdev=0.54

QE 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): cdf_mean=8.01, cdf_median=7.00, cdf_min=6.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.13, cdf_avgdev=1.73

MM 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): quantile_mean=50.23, quantile_median=45.00, quantile_min=44.00, quantile_max=113.00, quantile_stddev=10.28, quantile_avgdev=7.73

KG 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): random_mean=951.58, random_median=931.00, random_min=859.00, random_max=1439.00, random_stddev=78.14, random_avgdev=49.72

CQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): pdf_mean=38.47, pdf_median=35.00, pdf_min=32.00, pdf_max=164.00, pdf_stddev=9.66, pdf_avgdev=6.38

OO 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): cdf_mean=27.75, cdf_median=25.00, cdf_min=24.00, cdf_max=80.00, cdf_stddev=7.02, cdf_avgdev=4.63

PF 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): quantile_mean=1339.51, quantile_median=1306.00, quantile_min=1206.00, quantile_max=2262.00, quantile_stddev=128.18, quantile_avgdev=74.83

OR 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): random_mean=1550.27, random_median=1520.00, random_min=1418.00, random_max=2317.00, random_stddev=112.08, random_avgdev=73.74

LQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

GH 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) 21 of 21 passed