Случайное блуждание : - страница 140

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Evgeniy Chumakov:

Ничего не пойму!


Может же быть последовательность +1 хоть сколько угодно длинной.  

И что?  Будет большой профит :)))   Или вы хотите против тренда?  Нинадо :)

 
sibirqk:

Ну смотрите, по определению марковский процесс это процесс с  отсутствием памяти,  про мат.ожидание при этом речи нет. Конечно если монетка 49/51 то на истории ее легко распознать и не сложно торговать в прибыль, хотя формально - это марковский процесс, т.е.случайный.

Ага. Анекдот есть про двух ковбоев и кучу ***. А формально они по сто баксов заработали.

 

В этом смысле,  крайне точным но похоже очень малопонятным здесь, является приведенное Николаевым противопоставление Стратановича и Ито. Действительно зачем технарям знать про Ито, если максимум что им может понадобится это Кальман. Как следствие этого глубинное непонимание - если есть траектория значит ее всегда можно представить суммой детерменированной и шумовой компонентой с той или иной спектрально-амплитудной характеристикой шума. Для финансовых котировок это не катит. У них меняются стат.характеристики. Закономерно или как это уже следующий вопрос.

 
Maxim Dmitrievsky:

На рынке есть несколько процессов (предположим, их 2, с высокой и низкой волатильностью)

для того, чтобы исследоать эти процессы, их необходимо разделить, иначе будет каша. Разделять можно разными способами (фильтровать тики, выделять сезонные компоненты, использовать скрытые марковские состояния и т.п.), но суть остается неизменной, нужно сгруппировать процессы и найти в них хотя бы среднее и потом проверить на немарковость. Если пропустить этот шаг, то суперпозиция 2-х или более процессов будет перехлестывать любые закономерности и показывать рэндом

концепция о том, что рынки случайны или неслучайны не ведет никуда. Самой важной составляющей является время, о чем сообщил Александр и был, несомненно, прав. Нужно выделить периоды, в которых стат. закономерности присутствуют, и все.


Ну смотрите, Максим, пусть у нас имеется марковский случайный процесс, т.е. процесс с отсутствием памяти. Если при этом вероятность генерации тика 50/50, то это случайное блуждание и вероятность выиграть и проиграть на нем одинакова, при отсутствии спреда. Давайте промодулируем генератор тиков, чтобы  получить колебания суточной волатильности. Т.е. в азиатскую сессию мы будем генереть допустим мало-тиков-в-час, а в евроамериканскую много. И что вы думаете от того что волатильность будет менятся улучшится их прогнозируемость? 

 

Основы тестирования в MetaTrader 5
Основы тестирования в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Идея автоматической торговли привлекательна тем, что торговый робот может без устали работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Робот не знает усталости, сомнений и страха,  ему не ведомы психологические проблемы. Достаточно четко формализовать торговые правила и реализовать их в виде алгоритмов, и робот готов неустанно трудиться. Но прежде...
 
Олег avtomat:


Ошибаешься -- это следствие глубинного непонимания модели траектории как суперпозиции детерминированной и случайной компонент.

Для котировок это тоже катит. И пусть у них меняются статистические характеристики - модель подстраивается и работает.

Это я продемонстрирую в полной красе.

Ну, каждый сам тестирует свои грабли, кто в живую, кто по книжкам. Педагогика - не мой профиль, поэтому разубеждать не буду. Удачи в анализе Марковских траекторий.

[Удален]  
sibirqk:

Ну, каждый сам тестирует свои грабли, кто в живую, кто по книжкам. Педагогика - не мой профиль, поэтому разубеждать не буду. Удачи в анализе Марковских траекторий.

 

.

;)

.

Почему ряд финансовых котировок нельзя "представить суммой детерминированной и шумовой компонентой"? Почему "Для финансовых котировок это не катит"?

Откуда взялись эти утверждения?


Что до "Марковских траекторий", то это полезный объект и одновременно инструмент, помогающий в исследовании реальных рядов финансовых котировок.
 
Maxim Dmitrievsky:

гауссовский "шум" из гпсч, предсказание IS и OOS

теперь вы видели всё

естественно, с предобработкой (типа прореживания тиков Александра)

прогнозирование простой AR

На этом я откланиваюсь. Хотел описать методу и вложить примеры, но олени сделали свое дело, теперь хер дождетесь. Кто смекалистый сам повторит.


Шум, с некоторой ошибкой, конечно прогнозировать можно, хоть  AR, хоть Фурье, хоть Вейвлетами. Речь шла о невозможности прогнозировать траекторию случайного блуждания порожденного честной монеткой. Но, к сожалению шум не торгуют - торгуется накопленная сумма - т.е. цена актива. Возьмите цены закрытия минуток, постройте на них мув достаточно большого периода, например на пол-суток, сдвинте на пол-периода назад, затем отнимите от цены. У вас получится примерно такой же шум, с распределеннием примерно по Гауссу. И если бы был какой-нибудь способ спрогнозировать хотя бы примерно, как будет вести себя мув, на пол-периода вперед - это бы и был бы успешно работающий алгоритм для торгового робота.
Сейчас в тырнете часто мелькают сообщения, что практически на все рынках основную торговую активность генерят роботы. Например на ММВБ на ликвидах, чуть ли не 90% сделок от роботов. На других площадках и сегментах похожая ситуация.   И что характерно в большинстве, описание методов торговли схожее - вход на высоко-ликвидном активе, время в сделке несколько минут, выход. Так как особых вариантов для разумных фантазий относительно принципов их работы, здесь не много, скорее всего как-то моделируется будущая средняя точка и сделки торгуются от нее.
Каким образом это делается, могу только предполагать - например, анализ биг-дата - анализ стакана, фундаментальный анализ, новостной анализ, анализ коррелирующих активов и т.д., все это скорее всего методами МО, Далее на этой основе строится заключение   о вероятности генерации будущих тиков в небольшой временной окрестности, типа того что в ближайшие 8 минут тики будут генерится 40/60, далее строится пучок случайных траекторий с такими характеристиками, находится наиболее вероятная по ней считается будущее значения мува и от него собственно все и торгуется. Но повторюсь это только мои предположения.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...
 
Олег avtomat:

 

.

;)

.

Почему ряд финансовых котировок нельзя "представить суммой детерминированной и шумовой компонентой"? Почему "Для финансовых котировок это не катит"?

Откуда взялись эти утверждения?


Что до "Марковских траекторий", то это полезный объект и одновременно инструмент, помогающий в исследовании реальных рядов финансовых котировок.
Ага, и вас с Новым Годом!
[Удален]  
sibirqk:
Ага, и вас с Новым Годом!

И вас с Новым Годом!  Желаю вам в НГ увидеть и осознать ложность этих утверждений и выкинуть их как ненужный хлам.

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