Случайное блуждание : - страница 176

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Uladzimir Izerski:

Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.

В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.

Вы как-то обещали не убирать мониторинг месяц, что-то случилось?
 
Uladzimir Izerski:

Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.

В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.


Чушь © Олег Avtomat

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Evgeniy Chumakov:


Чушь © Олег Avtomat

Конечно!

  ;)

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Ильф Илья, Петров Евгений - Последняя встреча


https://audioknigi.club/poslednyaya-vstrecha 


СССР. Середина 30-х. В антракте театрального представления случайно встречаются двое приятелей, которые не виделись целых 15 лет, и выясняют друг у друга, кто чем занимается и кто чего достиг в жизни.

 
Олег avtomat:

Конечно!

  ;)

Теоретик ты наш уважаемый. Если подбрасывать несколько монеток одновременно, то результат будет другой, чем бросать одну.

Вот так подбрасываются монетки одновременно))) Учись старина. Береги здоровье. Ковид-19 не шутит. Нервы тоже не придают здоровья.

44_178

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Uladzimir Izerski:



Мне с тобой разговаривать не о чем. Мерзко и гадко.

Ты опять здесь появился - значит, надо ждать опять подлостей и гадостей.

====================================

Модераторы, примите это к сведению.

 
Олег avtomat:

Мне с тобой разговаривать не о чем. Мерзко и гадко.

Ты опять здесь появился - значит, надо ждать опять подлостей и гадостей.

====================================

Модераторы, примите это к сведению.

Я не гажу. Спокойно разговариваю.

Показываю тебе как надо торговать. "Подбрасывать монетки".

Скан с текущего момента. Смотри, учись не злуйся.))

1554

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Uladzimir Izerski:

Я не гажу. Спокойно разговариваю.

Показываю тебе как надо торговать. "Подбрасывать монетки".

Скан с текущего момента. Смотри, учись не злуйся.))


Мне твои показы не нужны.

Если хочешь показывать -- открой мониторинг. Но ты спрятал мониторинг, потому что показывать нечего, а показывать слив тебе не хочется. 

Иди отсюда. Не порть атмосферу.

 
Олег avtomat:

Мне твои показы не нужны.

Если хочешь показывать -- открой мониторинг. Но ты спрятал мониторинг, потому что показывать нечего, а показывать слив тебе не хочется. 

Иди отсюда. Не порть атмосферу.

Дети школу уже закончили, а ты все еще в первом классе подбрасываешь монетку. Не стыдись ты тут. Спрячься. Займись внуками. Больше будет толку. Ты уже не научишься торговать.

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Модераторы, этот вудуист опять провоцирует конфликт.

Вы ждёте, пока я его пошлю подальше?

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