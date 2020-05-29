Случайное блуждание : - страница 176
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Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.
В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.
Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.
В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.
Чушь © Олег Avtomat
Чушь © Олег Avtomat
Конечно!
;)
Ильф Илья, Петров Евгений - Последняя встреча
https://audioknigi.club/poslednyaya-vstrecha
СССР. Середина 30-х. В антракте театрального представления случайно встречаются двое приятелей, которые не виделись целых 15 лет, и выясняют друг у друга, кто чем занимается и кто чего достиг в жизни.
Конечно!
;)
Теоретик ты наш уважаемый. Если подбрасывать несколько монеток одновременно, то результат будет другой, чем бросать одну.
Вот так подбрасываются монетки одновременно))) Учись старина. Береги здоровье. Ковид-19 не шутит. Нервы тоже не придают здоровья.
Мне с тобой разговаривать не о чем. Мерзко и гадко.
Ты опять здесь появился - значит, надо ждать опять подлостей и гадостей.
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Модераторы, примите это к сведению.
Мне с тобой разговаривать не о чем. Мерзко и гадко.
Ты опять здесь появился - значит, надо ждать опять подлостей и гадостей.
====================================
Модераторы, примите это к сведению.
Я не гажу. Спокойно разговариваю.
Показываю тебе как надо торговать. "Подбрасывать монетки".
Скан с текущего момента. Смотри, учись не злуйся.))
Я не гажу. Спокойно разговариваю.
Показываю тебе как надо торговать. "Подбрасывать монетки".
Скан с текущего момента. Смотри, учись не злуйся.))
Мне твои показы не нужны.
Если хочешь показывать -- открой мониторинг. Но ты спрятал мониторинг, потому что показывать нечего, а показывать слив тебе не хочется.
Иди отсюда. Не порть атмосферу.
Мне твои показы не нужны.
Если хочешь показывать -- открой мониторинг. Но ты спрятал мониторинг, потому что показывать нечего, а показывать слив тебе не хочется.
Иди отсюда. Не порть атмосферу.
Дети школу уже закончили, а ты все еще в первом классе подбрасываешь монетку. Не стыдись ты тут. Спрячься. Займись внуками. Больше будет толку. Ты уже не научишься торговать.
Модераторы, этот вудуист опять провоцирует конфликт.
Вы ждёте, пока я его пошлю подальше?