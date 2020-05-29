Случайное блуждание : - страница 28

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Maxim Kuznetsov:

не опохмелён что-ли ?

с чего такой резкий :-) Если вероятности p,q :: const и не функции, и не зависят ни от времени, ни от пред.состояния (что в принципе одно и тоже), то это что за процесс ? ответьте уж, снизойдите.. 

Гкхм... Пардон. :)))

Это СБ безусловно - но интереса в нем нет от слова "совсем".

 

Предлагаю лучше порассусоливать о мерах т.н. "последействия" и "памяти":

1. корреляции

2. негэнтропии

Формулы, объемы выборки, опыт использования и т.п.

Это было бы дело! А СБ - это тьфу и растереть. Вот так-то!

 
Alexander_K:

Гкхм... Пардон. :)))

Это СБ безусловно - но интереса в нем нет от слова "совсем".

вот тут не соглашусь, иначе в теме не участвовал бы вообще, от того-же слова "совсем" :-)

выигрышную (то есть бесконечно увеличивающую депозит при t->inf) стратегию входов-выходов построить невозможно (p=q).

но не возьмусь сказать что нельзя определить оптимальное управление ставками максимализирующую время до проигрыша, для разных распределений и их характеристик, особенно если учесть спред (нечестную игру).

вот это штука интересна и практична :-)

 

Не, я жалею, что влез в эту тему, да и ваще на форум.

Без Привала, Математа, Колдуна и пр. тута делать нечего... Тьфу...

 
Alexander_K:

Не, я жалею, что влез в эту тему, да и ваще на форум.

Без Привала, Математа, Колдуна и пр. тута делать нечего... Тьфу...

Ну, дык позови. 

 
Maxim Kuznetsov:

вот тут не соглашусь, иначе в теме не участвовал бы вообще, от того-же слова "совсем" :-)

выигрышную (то есть бесконечно увеличивающую депозит при t->inf) стратегию входов-выходов построить невозможно (p=q).

но не возьмусь сказать что нельзя определить оптимальное управление ставками максимализирующую время до проигрыша, для разных распределений и их характеристик, особенно если учесть спред (нечестную игру).

вот это штука интересна и практична :-)

Имхо, лучше это делать случайными входами на реальной истории или даже реале с виртуальными сделками.

 
Yuriy Asaulenko:

Имхо, лучше это делать случайными входами на реальной истории или даже реале с виртуальными сделками.

случайными входами/решениями я забавлюсь :-)

странно что Олег, как любитель ТАУ не обратил на такой принцип внимание

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

блин, p:=вероятность выкинуть +1 , q:=вероятность выкинуть -1 ; как-бы устоявшаяся терминология, типа типа осей x,y,z

и эти p+q=1.0 полное поле, они равновероятны (иначе тренд или эфект памяти) то есть равны 1/2.

вне зависимости от их распределения (для бинарного случая - образования серий +1,-1 и их чередования в истории), предугадать конкретный исход невозможно. Ну вот ну никак..

Статистика поможет при "слепых бросках" понять последствия - 100 тыщ шагов пройдя вслепую, можно с долей уверенности сказать где примерно мы находимся (от сих до сих). И за 100 тыщ проб, эту методику можно принять (в 85% случаев мы были правы).  Это статистика - наука о суммарных последствиях хождения по граблям


"предугадать конкретный исход невозможно" -- это верно.

Но ведь на протяжении этих самых "100 тыщ шагов" процесс изменяется, ведёт себя как-то, т.е. это динамический процесс, и можно выявить характеристики этого динамического процесса. А зная эти характеристики, можно сделать очень многое на протяжении "100 тыщ шагов", (внутреннее).  А статистика выносит свой вердикт только по прошествии "100 тыщ шагов", (внешнее). Улавливаешь разницу?

Именно поэтому на процессе СБ заработать можно.

 

.

И таких примеров очень много. Уж поверьте, модель запускал тысячи раз. Не могу же я их все сюда перенести. (заботу проявляю, чтоб глаза не протёрли "некоторые")

[Удален]  

Вот на видео шесть десятков различных реализаций процесса СБ. Каждый из них уникален. И каждый из них имеет свою динамику.

На видео каждый фрейм -- это отдельная законченная реализация процесса СБ.

При желании, можно остановить видео, и рассмотреть каждую реализацию под микроскопом.

Здесь в роли задатчика движения используется равномерное распределение.

Файлы:
SL_Blud_video1.zip  693 kb
[Удален]  

Оказывается возможным даже такое длительное движение, глобально однонаправленное, тренд :

 

.

хотя из 1000 реализованных исходов "предугадать конкретный исход невозможно".

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