Случайное блуждание : - страница 61
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монетка честная?
ДА)) Честнее не бывает))
ДА)) Честнее не бывает))
вот вам другая задачка.
те же участники.
есть две монетки. у одной с вероятностью 60% выпадает орел (40% решка), у другой с вероятностью 60% выпадает решка.
изначально монетка для игры выбирается рандомно между этими двумя. после каждого хода с вероятностью 5% монетка заменяется другой.
что скажете про участников?
тогда единственным преимуществом может быть только начальный депозит. с точки зрения стратегий все равны.
Не совсем так, но в правильном направлении думаете.
вот вам другая задачка.
те же участники.
есть две монетки. у одной с вероятностью 60% выпадает орел (40% решка), у другой с вероятностью 60% выпадает решка.
изначально монетка для игры выбирается рандомно между этими двумя. после каждого хода с вероятностью 5% монетка заменяется другой.
что скажете про участников?
Сначала надо разбить этих участников. Предположим один ставит только на "решку", другой ставит на "орла". Если бы замена монеток была бы после каждого хода, то это была бы игра как с честной монеткой. Да... С честной монеткой проще. Еще подумаю..
тогда единственным преимуществом может быть только начальный депозит. с точки зрения стратегий все равны.
Наверное, к данной теме ближе будет другая задача - играет человек с банкиром в монетку. Монетка 'честная'. Перед каждым броском человек загадывает, что выпадет - орел или решка. Если угадывает, то получает от банкира денежку, если не угадывает - отдает свою. И вот в какой-то момент человеку приходит светлая мысль - если подсчитать сколько в среднем за последние, допустим, 30 бросков выпадало орлов и решек, и если например орлов больше, то он ставил на орла, а если решек больше то ставил на решку. Вопрос окажется ли он в результате в выигрыше?
нет но и не проиграет
нет но и не выиграет
А разве автор топика делает не то-же самое?
А разве автор топика делает не то-же самое?
Возможно есть еще что-то о чем мы и не знаем.
Но можно догадаться...