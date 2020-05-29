Случайное блуждание : - страница 178

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Nikolai Semko:

да я тоже уважаю, просто хамов не терплю.

А с краюшка тарелочки? 

[Удален]  
А я не терплю предателей Родины.  И дурней не жалую.
[Удален]  

Система работает, невзирая на то, что есть не шибко умные люди, не понимающие не только то, как она работает, но и то, что от их непонимания система не перестанет работать

 

.

[Удален]  
Nikolai Semko:

Объясни пожалуйста - почему ты меня называешь предателем Родины?
Это поклеп, ложь и оскорбление. 
Модераторы, пожалуйста, не оставьте это без внимания.  

на воре шапка горит   (народная мудрость)

 
Олег avtomat:

на воре шапка горит   (народная мудрость)

Модераторы, если вы не забаните этого токсичного товарища минимум на месяц, то я ухожу с форума и с кодобазы.

[Удален]  
Nikolai Semko:

Модераторы, если вы не забаните этого токсичного товарища минимум на месяц, то я ухожу с форума и с кодобазы.

шантаж  ;)))))))))))))

недавно ты заявлял о том, что имеешь целью устранить меня с форума

и тут вот те нате...  креакл сдулся

 
Олег avtomat:

Система работает, невзирая на то, что есть не шибко умные люди, не понимающие не только то, как она работает, но и то, что от их непонимания система не перестанет работать

считаю что система работает только в одном случае

когда сигнальная линия на продажу и на покупку слева от цены

прим этом, чем правее сигнальная линия, тем сильнее индикатор (расчет) тормозит
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

считаю что система работает только в одном случае

когда сигнальная линия на продажу слева от цены, а на покупку справа

ты вправе иметь своё собственное мнение

насколько твоё мнение верно -- это другой вопрос

 
Олег avtomat:

ты вправе иметь своё собственное мнение

насколько твоё мнение верно -- это другой вопрос

Олег, просто глазки открой и посмотри на свои картины

если они у тебя на данный момент самые лучшие, тогда поздравляю

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Олег, просто глазки открой и посмотри на свои картины

если они у тебя на данный момент самые лучшие, тогда поздравляю

ты их неправильно трактуешь

только и всего ;)))))

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