Случайное блуждание : - страница 178
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да я тоже уважаю, просто хамов не терплю.
А с краюшка тарелочки?
Система работает, невзирая на то, что есть не шибко умные люди, не понимающие не только то, как она работает, но и то, что от их непонимания система не перестанет работать
.
Объясни пожалуйста - почему ты меня называешь предателем Родины?
Это поклеп, ложь и оскорбление.
Модераторы, пожалуйста, не оставьте это без внимания.
на воре шапка горит (народная мудрость)
на воре шапка горит (народная мудрость)
Модераторы, если вы не забаните этого токсичного товарища минимум на месяц, то я ухожу с форума и с кодобазы.
Модераторы, если вы не забаните этого токсичного товарища минимум на месяц, то я ухожу с форума и с кодобазы.
шантаж ;)))))))))))))
недавно ты заявлял о том, что имеешь целью устранить меня с форума
и тут вот те нате... креакл сдулся
Система работает, невзирая на то, что есть не шибко умные люди, не понимающие не только то, как она работает, но и то, что от их непонимания система не перестанет работать
считаю что система работает только в одном случае
когда сигнальная линия на продажу и на покупку слева от ценыприм этом, чем правее сигнальная линия, тем сильнее индикатор (расчет) тормозит
считаю что система работает только в одном случае
когда сигнальная линия на продажу слева от цены, а на покупку справа
ты вправе иметь своё собственное мнение
насколько твоё мнение верно -- это другой вопрос
ты вправе иметь своё собственное мнение
насколько твоё мнение верно -- это другой вопрос
Олег, просто глазки открой и посмотри на свои картины
если они у тебя на данный момент самые лучшие, тогда поздравляю
Олег, просто глазки открой и посмотри на свои картины
если они у тебя на данный момент самые лучшие, тогда поздравляю
ты их неправильно трактуешь
только и всего ;)))))