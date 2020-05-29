Случайное блуждание : - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С некоторыми допущениями - да, опровергнут, я про это и говорил ранее. А без допущений - пусть люди думают, бесплатно грааль никто же показывать не станет, не так ли?)))
Конечно ;)
Не хотел сюда больше постить, но блин, не удержался...
Сейчас включу СБ, есть вопрос - сразу покупать или продавать ?
Каких-либо содержательных результатов в этой ветке я пока не вижу. Невозможно судить о том куда ведёт то, о чём ничего неизвестно, так что, в принципе, ваше высказывание справедливо.
ах как я вас понимаю... ;)))
Это ваш R выдаёт неправильные результаты.
Mathcad работает правильно. Вот вам два различных представления одной реализации rnd(1) :
.
Теперь возьмите куммулятивную сумму этих приращений. Они все положительные. Должен быть тренд вверх.
Теперь возьмите куммулятивную сумму этих приращений. Они все положительные. Должен быть тренд вверх.
Вы ошиблись с построением СБ.
Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:
.
.
Вы ошиблись с построением СБ.
Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:
.
кстати там ошибка.. p!=q получается
кстати там ошибка.. p!=q получается
Это не ошибка. Они не должны быть равны. Их сумма должна равняться единице.
p+q=1И это условие выполняется.
Вы ошиблись с построением СБ.
Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:
.
Это вы неверно написали ранее, что ваше распределение приращений равномерно. Из этого же сообщения следует, что оно дискретно: 1 и -1 с одинаковыми вероятностями 1/2. То есть по сути, это то что называется "честной монеткой". Это так? Или страниц через десять ветки вы опять сообщите, что всё по-другому?