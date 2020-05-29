Случайное блуждание : - страница 16

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_o0O:
С некоторыми допущениями - да, опровергнут, я про это и говорил ранее. А без допущений - пусть люди думают, бесплатно грааль никто же показывать не станет, не так ли?)))

Конечно ;)

 

Не хотел сюда больше постить, но блин, не удержался...

Сейчас включу СБ, есть вопрос - сразу покупать или продавать ?

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Aleksey Nikolayev:

Каких-либо содержательных результатов в этой ветке я пока не вижу. Невозможно судить о том куда ведёт то, о чём ничего неизвестно, так что, в принципе, ваше высказывание справедливо.

ах как я вас понимаю...  ;)))

 
Олег avtomat:

Это ваш R выдаёт неправильные результаты.

Mathcad работает правильно. Вот вам два различных представления одной реализации rnd(1) :

 

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Теперь возьмите куммулятивную сумму этих приращений. Они все положительные. Должен быть тренд вверх.

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Aleksey Nikolayev:

Теперь возьмите куммулятивную сумму этих приращений. Они все положительные. Должен быть тренд вверх.

Вы ошиблись с построением СБ.

Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:

 

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Олег avtomat:

Вы ошиблись с построением СБ.

Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:

 

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кстати там ошибка.. p!=q получается

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Maxim Kuznetsov:

кстати там ошибка.. p!=q получается

Это не ошибка. Они не должны быть равны. Их сумма должна равняться единице.

p+q=1

И это условие выполняется.
 
две фразы мне запомнились за мою долгую трейдерскую карьеру,одна от Герчика,на одном из его матюкливых семинаров
 “в книгах про трейдинг написано все,кроме одного,в них не написано как зарабатывать деньги”
 и другая от коллеги трейдера,работавшего тогда в форексклубе
 “если бы я знал,куда будет следующий тик ,то я стал бы миллионером”.
 О первой фразе не будем говорить,а про вторую можно,не так ли господа математики,физики,программисты？
 Соберите всю статистику за все время,и еще можно и СБ добавить,сгенерированные на ГСЧ,с любыми приращениями,и любыми распределениями,и скажите куда будет первый тик на открытии с сегодняшнего воскресенья на понедельник？
 Вероятность меня не интересует,нужна 100% точность 
 
 
Олег avtomat:

Вы ошиблись с построением СБ.

Посмотрите внимательно, как организованы блуждания:

 

.

Это вы неверно написали ранее, что ваше распределение приращений равномерно. Из этого же сообщения следует, что оно дискретно: 1 и -1 с одинаковыми вероятностями 1/2. То есть по сути, это то что называется "честной монеткой". Это так? Или страниц через десять ветки вы опять сообщите, что всё по-другому?

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