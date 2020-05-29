Случайное блуждание : - страница 142
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С Новым годом всех и блуждающих тоже!
Важно - не рукоблудить, и у вас всё получится!
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После долгих поисков и испытаний делаю вывод:
1) заработать можно на любой достаточно продолжительной реализации СБ;
2) принятая многими "аксиома" о невозможности зарабатывания на СБ -- ложна;
3) принимаемый многими "эталон" невозможности зарабатывания на СБ -- большое заблуждение, ведущее к ошибкам построения ТС.
.
После долгих поисков и испытаний делаю вывод:
1) заработать можно на любой достаточно продолжительной реализации СБ;
2) принятая многими "аксиома" о невозможности зарабатывания на СБ -- ложна;
3) принимаемый многими "эталон" невозможности зарабатывания на СБ -- большое заблуждение, ведущее к ошибкам построения ТС.
а как заработать на сб? Я отталкивался всегда от простого примера. Берем открываем позу, если торгуем на СБ, то вероятность верного входа 50% и дальше все просто, если профит = лоссу, то матожидание 0, если профит не равен лоссу, то матожидание 0. Поэтому тут для меня все понятно было всегда. Если взять мартингейл, то матожидание 0, как ни крути, получается 0. Что нужно сделать, чтобы выйти за пределы 0?
а как заработать на сб? Я отталкивался всегда от простого примера. Берем открываем позу, если торгуем на СБ, то вероятность верного входа 50% и дальше все просто, если профит = лоссу, то матожидание 0, если профит не равен лоссу, то матожидание 0. Поэтому тут для меня все понятно было всегда. Если взять мартингейл, то матожидание 0, как ни крути, получается 0. Что нужно сделать, чтобы выйти за пределы 0?
всё просто, достаточно взять подобающий трактор :-)
PS/ он-же и ждёт, что сейчас в 100-раз объяснят теорию и практику и можно будет сделать гордо-обиженный вид и объявить что он дартаньян.. ЭТО уже всё было.