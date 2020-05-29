Случайное блуждание : - страница 11
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Яркая демонстрация вопиющей безграмотности. Не удивлюсь если при детальном рассмотрении других тем, где "спецы" трут за тип распределения, будет такая же байда.
В текущих темах так и есть)
При определенной АКФ процесса, даже со стационарными и независимыми приращениями, МОЖНО и нужно извлекать прибыль.
Независимость приращений означает нулевую АКФ. Понимаю, не все дружат с логикой)
Независимость приращений означает нулевую АКФ. Понимаю, не все дружат с логикой)
Не подсказывайте) я ему дал это в качестве упражнения)
Хотя ладно, ноль там будет не у самого процесса, а у его приращений с несовпадающими индексами и единица - при совпадении их индексов.
У самого процесса АКФ будет равна, если не путаю, отношению меньшего индекса к большему (если Y0 - константа и индексы начинаются с единицы)
.
Простейший вариант. Используются два фильтра. Результат: |Y(977)-Y(309)|=32. Напомню, что начальное значение Y=100. А размах здесь составляет приблизительно 60.
Приблизительно такая же картина будет и при других "блужданиях".
Более сложные методы обработки сигналов могут быть с успехом применены.
зы
Нашествие сюда паразитов с их грязными выпадами загаживает информационное пространство. А разгребать их дерьмо у меня желания нет.
А в чём смысл опроса, стесняюсь спросить? Я ответил, что да, можно. Ну и?
Исследование общественного мнения.
Ну а если кто случайно не ту кнопку нажмёт... госстрах поможет ;)
...опрос создан с целью выявления мнений, но никак не в качестве доказательства.
А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.
Вот тут есть ценное зерно, имхо. Ожидаю, что топикстартер, раз завалив нас графиками из Маткада, будет использовать научный подход: гипотезы, статистические тесты и т.п.
Исследование общественного мнения.
Ну а если кто случайно не ту кнопку нажмёт... госстрах поможет ;)
Случайное блуждание - модель процесса, а ты делаешь алгоритм управления этим процессом?
Вот тут есть ценное зерно, имхо. Ожидаю, что топикстартер, раз завалив нас графиками из Маткада, будет использовать научный подход: гипотезы, статистические тесты и т.п.
Нет, такую задачу я себе не ставлю.
Случайное блуждание - модель процесса, а ты делаешь алгоритм управления этим процессом?
Нет. Это независимый входной процесс. Управлять им не надо. За ним надо следить и постараться на нём заработать.