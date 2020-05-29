Случайное блуждание : - страница 11

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Dmitry Fedoseev:

Яркая демонстрация вопиющей безграмотности. Не удивлюсь если при детальном рассмотрении других тем, где "спецы" трут за тип распределения, будет такая же байда.

В текущих темах так и есть)

 
Alexander_K:

При определенной АКФ процесса, даже со стационарными и независимыми приращениями, МОЖНО и нужно извлекать прибыль.

Независимость приращений означает нулевую АКФ. Понимаю, не все дружат с логикой)

 
secret:

Независимость приращений означает нулевую АКФ. Понимаю, не все дружат с логикой)

Не подсказывайте) я ему дал это в качестве упражнения)

Хотя ладно, ноль там будет не у самого процесса, а у его приращений с несовпадающими индексами и единица - при совпадении их индексов.

У самого процесса АКФ будет равна, если не путаю, отношению меньшего индекса к большему (если Y0 - константа и индексы начинаются с единицы)

[Удален]  

 

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Простейший вариант. Используются два фильтра.  Результат:   |Y(977)-Y(309)|=32.   Напомню, что начальное значение Y=100.  А размах здесь составляет приблизительно 60.

Приблизительно такая же картина будет и при других "блужданиях".

Более сложные методы обработки сигналов могут быть с успехом применены.


зы

Нашествие сюда паразитов с их грязными выпадами загаживает информационное пространство. А разгребать их дерьмо у меня желания нет.

 
А в чём смысл опроса, стесняюсь спросить? Я ответил, что да, можно. Ну и?  
Не будет ли этот заработок случайным? Не случится ли так, что стратегия "случайно" перестанет работать в какой-то момент? 




[Удален]  
Denis Kirichenko:
А в чём смысл опроса, стесняюсь спросить? Я ответил, что да, можно. Ну и?  
Не будет ли этот заработок случайным? Не случится ли так, что стратегия "случайно" перестанет работать в какой-то момент? 




Исследование общественного мнения.

Ну а если кто случайно не ту кнопку нажмёт... госстрах поможет ;)

 
Олег avtomat:

...опрос создан с целью выявления мнений, но никак не в качестве доказательства.

А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.

Вот тут есть ценное зерно, имхо. Ожидаю, что топикстартер, раз завалив нас графиками из Маткада, будет использовать научный подход: гипотезы, статистические тесты и т.п.

 
Олег avtomat:

Исследование общественного мнения.

Ну а если кто случайно не ту кнопку нажмёт... госстрах поможет ;)

Случайное блуждание - модель процесса, а ты делаешь алгоритм управления этим процессом? 

[Удален]  
Denis Kirichenko:

Вот тут есть ценное зерно, имхо. Ожидаю, что топикстартер, раз завалив нас графиками из Маткада, будет использовать научный подход: гипотезы, статистические тесты и т.п.

Нет, такую задачу я себе не ставлю.

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Случайное блуждание - модель процесса, а ты делаешь алгоритм управления этим процессом? 

Нет. Это независимый входной процесс. Управлять им не надо. За ним надо следить и постараться на нём заработать.

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