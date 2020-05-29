Случайное блуждание : - страница 35
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СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ
ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.
а вот матрица с разными значениями вероятности.
ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.
а вот матрица с разными значениями вероятности.
Не значит. Это значит новое случайное число.
ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.
а вот матрица с разными значениями вероятности.
Мой комментарий по поводу алгоритма топикстартера (был сделан в другой ветке):
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
Эх, критиканы... цепляетесь к мелочам... то им не так, это им не так... хотя эти мелочи никакой принципиальной роли не играют.
А главного то вы не видите.
ну да ладно. Я своё слово сказал. А вы копошитесь...
И Крылова на вас нет)) Иван Андреича
p - это случайное событие. Если оно случается, то +1, если оно не случается, то -1. Только с вероятностью отличающейся от 1/2 это событие не интересно, потому-что процесс становится предсказуемым. То есть это монетка, а событие - это орел. Если событие случается - выпадает орел, то +1. Если не случается, не выпадает орел, а выпадет решка, то -1. Получается то самое случайное блуждание по целочисленной сетке.
Можно не на +1 и -1 двигаться, а получать случайное число, определяющее величину хода. Но все равно процесс остается непредсказуемым.
И Крылова на вас нет)) Иван Андреича
p - это случайное событие. Если оно случается, то +1, если оно не случается, то -1. Только с вероятностью отличающейся от 1/2 это событие не интересно, потому-что процесс становится предсказуемым. То есть это монетка, а событие - это орел. Если событие случается - выпадает орел, то +1. Если не случается, не выпадает орел, а выпадет решка, то -1. Получается то самое случайное блуждание по целочисленной сетке.
Можно не на +1 и -1 двигаться, а получать случайное число, определяющее величину хода. Но все равно процесс остается непредсказуемым.
Нет. Событие это xi=1, а pi - вероятность этого события. В вики просто статья плохо написана, но там ниже (где про цепь Маркова) pi входят в матрицу переходных вероятностей, что однозначно характеризует их как вероятности.)
Нет. Событие это xi=1, а pi - вероятность этого события. В вики просто статья плохо написана, но там ниже (где про цепь Маркова) pi входят в матрицу переходных вероятностей, что однозначно характеризует их как вероятности.)
А как же собственный разум?
А как же собственный разум?
Подсказывает мне пользоваться английской вики.
Мой комментарий по поводу алгоритма топикстартера (был сделан в другой ветке):
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
в силу не полного понимания процесса сб, он думает, что ему какой-то бред пишут.)
Эх, критиканы... цепляетесь к мелочам... то им не так, это им не так... хотя эти мелочи никакой принципиальной роли не играют.
А главного то вы не видите.
ну да ладно. Я своё слово сказал. А вы копошитесь...