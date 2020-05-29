Случайное блуждание : - страница 35

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Олег avtomat:

СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ


ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.





а вот матрица с разными значениями вероятности.



 
Сергей Матвеев:

ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.





а вот матрица с разными значениями вероятности.



Не значит. Это значит новое случайное число. 

 
Сергей Матвеев:

ну вот же.
p стоит с индексом итое. это значит, что для каждого i другое значение вероятности р.





а вот матрица с разными значениями вероятности.



Мой комментарий по поводу алгоритма топикстартера (был сделан в другой ветке):

Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на pp>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".

Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.

[Удален]  

Эх, критиканы...  цепляетесь к мелочам... то им не так, это им не так...  хотя эти мелочи никакой принципиальной роли не играют.  

А главного то вы не видите.  

ну да ладно. Я своё слово сказал. А вы копошитесь...

 

И Крылова на вас нет)) Иван Андреича

p - это случайное событие. Если оно случается, то +1, если оно не случается, то -1. Только с вероятностью отличающейся от 1/2 это событие не интересно, потому-что процесс становится предсказуемым. То есть это монетка, а событие - это орел. Если событие случается - выпадает орел, то +1. Если не случается, не выпадает орел, а выпадет решка, то -1. Получается то самое случайное блуждание по целочисленной сетке.

Можно не на +1 и -1 двигаться, а получать случайное число, определяющее величину хода. Но все равно процесс остается непредсказуемым.

 
Dmitry Fedoseev:

И Крылова на вас нет)) Иван Андреича

p - это случайное событие. Если оно случается, то +1, если оно не случается, то -1. Только с вероятностью отличающейся от 1/2 это событие не интересно, потому-что процесс становится предсказуемым. То есть это монетка, а событие - это орел. Если событие случается - выпадает орел, то +1. Если не случается, не выпадает орел, а выпадет решка, то -1. Получается то самое случайное блуждание по целочисленной сетке.

Можно не на +1 и -1 двигаться, а получать случайное число, определяющее величину хода. Но все равно процесс остается непредсказуемым.

Нет. Событие это xi=1, а pi - вероятность этого события. В вики просто статья плохо написана, но там ниже (где про цепь Маркова) pi входят в матрицу переходных вероятностей, что однозначно характеризует их как вероятности.)

 
Aleksey Nikolayev:

Нет. Событие это xi=1, а pi - вероятность этого события. В вики просто статья плохо написана, но там ниже (где про цепь Маркова) pi входят в матрицу переходных вероятностей, что однозначно характеризует их как вероятности.)

А как же собственный разум?

 
Dmitry Fedoseev:

А как же собственный разум?

Подсказывает мне пользоваться английской вики.

 
Aleksey Nikolayev:

Мой комментарий по поводу алгоритма топикстартера (был сделан в другой ветке):

Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на pp>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".

Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.

я ему об этом 10 постов написал. до него не доходит.
в силу не полного понимания процесса сб, он думает, что ему какой-то бред пишут.)
 
Олег avtomat:

Эх, критиканы...  цепляетесь к мелочам... то им не так, это им не так...  хотя эти мелочи никакой принципиальной роли не играют.  

А главного то вы не видите.  

ну да ладно. Я своё слово сказал. А вы копошитесь...

никто к тебе не цепляется. мы просто хотели уточнить, что ты там хотел нагенерировать. график монетки или обычный гсб с матрицей вероятностей.
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