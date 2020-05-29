Случайное блуждание : - страница 64
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бараны упёртые... глаза откройте... мозги включите...
Вы все еще верите в возможность обыграть монетку?
Вы все еще верите в возможность обыграть монетку?
да что ж ты заладил, монетка, монетка... Неужели ты так и не понял, о чём идёт речь?...
да что ж ты заладил, монетка, монетка... Неужели ты так и не понял, о чём идёт речь?...
Уж извините, но если тут кто-то чего-то и не понял, то это вы, милейший. Здесь вам не над малолетними студентами издеваться.
Привет!
Вопрос: При Случайном Блуждании - могут ли появиться "безоткаты" цены?
А причем здесь спред? В этой ветке затрагивается гипотетический вопрос о возможности заработать на случайном блуждании.
"Эта песня хороша - начинай сначала "(с)
Ну, ладно, раз уж такая умненькая и начитанная девушка не совсем понимает то, что она сама написала, попробую разъяснить немножко более подробно. Вернемся к задаче про игру в монетку человека с банкиром, когда человек для того чтобы улучшить свои шансы в игре, пытается использовать скользящую среднюю. Я спросил выиграет ли он? Вы ответили - и не проиграет. И это верное утверждение - при наличии двух уточнений, отсутствия спреда и достаточного начального капитала. Еще раз уточним условия, чтобы не было недосказанности - монета честная, спреда нет, а начальный капитал пусть для определенности будет 100 тугриков. Игры проходят сериями по 1000 бросков. Вам конечно же не составит труда подсчитать с какой вероятностью капитал человека будет находится в диапазоне 100+-SQRT(1000) тугриков после первой серии. Теперь задайтесь вопросом, если для выбора результата очередного броска человек будет использовать мувинг, эта вероятность изменится? Конечно же нет. Для того чтобы это понять надо вспомнить все прочитанное по терверу и сказать самую главную для данного случая аксиому - у монетки памяти нет. И все. Баста карапузики. Памяти у монетки нет, а любой анализ графика блужданий монетки - с помощью мувов, фильтров, разложений в спектр, нахождений уровней поддержки/сопротивления, предполагает наличие у монетки памяти.
"Эта песня хороша - начинай сначала "(с)
Ну, ладно, раз уж такая умненькая и начитанная девушка не совсем понимает то, что она сама написала, попробую разъяснить немножко более подробно. Вернемся к задаче про игру в монетку человека с банкиром, когда человек для того чтобы улучшить свои шансы в игре, пытается использовать скользящую среднюю. Я спросил выиграет ли он? Вы ответили - и не проиграет. И это верное утверждение - при наличии двух уточнений, отсутствия спреда и достаточного начального капитала. Еще раз уточним условия, чтобы не было недосказанности - монета честная, спреда нет, а начальный капитал пусть для определенности будет 100 тугриков. Игры проходят сериями по 1000 бросков. Вам конечно же не составит труда подсчитать с какой вероятностью капитал человека будет находится в диапазоне 100+-SQRT(1000) тугриков после первой серии. Теперь задайтесь вопросом, если для выбора результата очередного броска человек будет использовать мувинг, эта вероятность изменится? Конечно же нет. Для того чтобы это понять надо вспомнить все прочитанное по терверу и сказать самую главную для данного случая аксиому - у монетки памяти нет. И все. Баста карапузики. Памяти у монетки нет, а любой анализ графика блужданий монетки - с помощью мувов, фильтров, разложений в спектр, нахождений уровней поддержки/сопротивления, предполагает наличие у монетки памяти.
Дружище, плиз, налабай такой же текст для СБ типа Laplace motion. А мы посмеемся.
бывают и такие интерпретации. но редкие.
:)))) А тебе, ребенок, еще школу надо закончить - прежде чем со взрослыми дядьками базарить.