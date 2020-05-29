Случайное блуждание : - страница 38

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

Равномерное распределение.

(несколько реализаций СБ)

...........................................................................................................................................

1.

 

...........................................................................................................................................

2.

 

...........................................................................................................................................

3.

 

...........................................................................................................................................

4.

 

...........................................................................................................................................

5.

 

...........................................................................................................................................


Размах "блужданий" составляет  30 - 40 - 50 - 60 единиц.

.

На монетке можно заработать?
Покажите график прибыли (эквити) за 100 000 исходов.
 
Ну что Господа, все еще "случайно блуждаете" в темноте и думаете, что там деньги найдете?  :) 
[Удален]  
multiplicator:

На монетке можно заработать?
Покажите график прибыли (эквити) за 100 000 исходов.

N = 100000

 

.

[Удален]  
Aleksey Ivanov:
Ну что Господа, все еще "случайно блуждаете" в темноте и думаете, что там деньги найдете?  :) 

Вижу, что вы так и не поняли, о чём идёт речь...

 
Aleksey Ivanov:
Ну что Господа, все еще "случайно блуждаете" в темноте и думаете, что там деньги найдете?  :) 

Опередил...

Мне тоже интересно, сколько тут народ будет случайно блуждать...

 

кстати про случайные блуждания, что-то вспомнилось :

"в казино зашёл пророк, играет в классическую рулетку,ставит только на красное..но он пророк и в начале каждого 10-го раунда заранее узнаёт его исход и может не делать ставку. Через сколько раундов он удвоит капитал со 100 монет ?" 


 

Maxim Kuznetsov:

Через сколько раундов он удвоит капитал со 100 монет ?" 

условие неполное. с какой вероятностью удвоит? какая максимальная ставка?

 
TheXpert:

условие неполное. с какой вероятностью удвоит? какая максимальная ставка?

чтобы проще считать, давайте без ММ, ставка const = 1

напомню вероятность выпадения красного в рулетке на каждом раунде - 18/37 (37 делений, из них 18 красные, 18 чёрные и 1 Зеро)

 
Maxim Kuznetsov:

кстати про случайные блуждания, что-то вспомнилось :

"в казино зашёл пророк, играет в классическую рулетку,ставит только на красное..но он пророк и в начале каждого 10-го раунда заранее узнаёт его исход и может не делать ставку. Через сколько раундов он удвоит капитал со 100 монет ?" 


Кстати, это пример нестационарного случайного блуждания - каждое 10-е приращение имеет распределение отличное от остальных.

Если я ничего не путаю, то без ММ за каждые 10 игр матожидание выигрыша будет равно 9/37. Можно грубо оценить время удвоения как 10*100/(9/37) - около 4000 игр

М10=9*(1*18/37+(-1)*19/37)+1*18/37+0*19/37=9/37
 
Aleksey Nikolayev:

Нет. Именно вы здесь демонстрируете незнание теории случайных процессов. Если конкретнее, то вы не понимаете отличия между процессом со стационарными независимыми приращениями и процессом с НЕстационарными независимыми приращениями. На первой странице этой ветки на картинке не просто так написано слово "НЕСТАЦИОНАРНОЕ".

Ну ну давай, рассказывай, подбавь еще терминологии, которую где-то когда-то слышал, но так и не уразумел, только побольше, побольше, что бы все присели и охнули, так и не встали. 

Короче - еще один клуб вырисовался - жертв теории вероятности. Когда дело идет совсем плохо, они выкатывают cвой последний убойный аргумент - стационарность/нестационарность. А сила аргумента в том, что он приплетается вообще не в тему.

Aleksey Nikolayev, вы уже, наверно, забыли формулу  о которой спорте? Там приращение постоянное: 1 и -1. Каким боком здесь вообще какое-то распределение, если приращение постоянное?

1...313233343536373839404142434445...184
Новый комментарий