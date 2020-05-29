Случайное блуждание : - страница 175

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Если я случайным образом открою позицию с TP=SL "и дальше буду также поступать", то у меня будет СБ, просто из-за отсутствия мозгов. 

При их присутствии я уберу ТР вовсе( если торгую тренд в переворот ) ,либо ещё какое извращение вспомню. И тогда блуждание станет совсем не случайным. 

 
Dmitry Fedoseev:

Да пофик, займитесь лучше полетами в стратосферу.

Это уже было

 
Алексей Тарабанов:

Это уже было

Не, все только начинается! Ну или не все об этом знают))

[Удален]  

Генераторы

 

.

Входы

 

.

Выходы

 

.

Далее для удобства рассмотрения - те же данные, последняя сотня

Входы

 

.

Выходы

 

.

 
на любой терндовйо нефлетовй а это по 11 месяцев в году ну или резкоскачной вот только теоретически)
 
Dmitry Fedoseev:

Меня другое удивляет. Несколько дней назад была статья, что в Австралии (или Австрии обнаружен) препарат, убивающий короновирус за 48 часов, еще спустя пару дней, что в Японии обнаружен препарат уничтожающий короновирус. Это не какие-то новые препараты получены, а давно известные, просто исследованы. Один из них стоит 4500р, другой 9000р. Дело не в цене, а в том, что они обнаружены... а в мире как будто ничего не изменилось. Как это понимать не знаю. Может фэйк? А может что другое?

и ....

Австралия не врет

их график заражений останавливается

по ходу народ лечится уже сам

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

[Удален]  
этот "университет джона хопкинса" тот ещё производитель-разносчик дезы...
 
Бросаете одну монетку и бросаете, и  бросаете, и  бросаете...
А если бросать одновременно 10 монеток?
Что из этого получится?
Допустим каждую монетку обозначим валютной парой.
Орел и решку считаем бычьим или медвежим закрытием.
бычья=5.
медвежья=1.

Результат последнего часа.
"EURGBP" = 1
"EURUSD" = 1
"EURCHF" = 1
"EURJPY" = 1
"GBPUSD" = 1
"GBPCHF" = 1
"GBPJPY" = 1
"USDCHF" = 5
"USDJPY" = 1
"CHFJPY" = 1
 
А теперь возьмите десять монеток бросьте на пол и сравните результат.
Вы поймете насколько полезна монетка в торговле.
А монетка конечно полезна, когда вы покупаете что-то на рынке или в магазине.) 
 
Uladzimir Izerski:
Бросаете одну монетку и бросаете, и  бросаете, и  бросаете...
А если бросать одновременно 10 монеток?
Что из этого получится?
Допустим каждую монетку обозначим валютной парой.
Орел и решку считаем бычьим или медвежим закрытием.
бычья=5.
медвежья=1.

Результат последнего часа.
"EURGBP" = 1
"EURUSD" = 1
"EURCHF" = 1
"EURJPY" = 1
"GBPUSD" = 1
"GBPCHF" = 1
"GBPJPY" = 1
"USDCHF" = 5
"USDJPY" = 1
"CHFJPY" = 1
 
А теперь возьмите десять монеток бросьте на пол и сравните результат.
Вы поймете насколько полезна монетка в торговле.
А монетка конечно полезна, когда вы покупаете что-то на рынке или в магазине.) 

так монетки надо бросать ,чтобы сделать курс USD, GBP, NZD, CAD, CHF, EUR, JPY. А уже из этих курсов нужно получить пары GBPUSD и все остальные, которые нужно. То есть независимы только сами валюты могут быть, а пары уже зависимы.

Думаю отсюда автомат и затеял всю возню с сеператором.

 
Maxim Romanov:

так монетки надо бросать ,чтобы сделать курс USD, GBP, NZD, CAD, CHF, EUR, JPY. А уже из этих курсов нужно получить пары GBPUSD и все остальные, которые нужно. То есть независимы только сами валюты могут быть, а пары уже зависимы.

Думаю отсюда автомат и затеял всю возню с сеператором.

Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.

В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.

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