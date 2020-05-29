Случайное блуждание : - страница 175
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Если я случайным образом открою позицию с TP=SL "и дальше буду также поступать", то у меня будет СБ, просто из-за отсутствия мозгов.
При их присутствии я уберу ТР вовсе( если торгую тренд в переворот ) ,либо ещё какое извращение вспомню. И тогда блуждание станет совсем не случайным.
Да пофик, займитесь лучше полетами в стратосферу.
Это уже было
Это уже было
Не, все только начинается! Ну или не все об этом знают))
Генераторы
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Входы
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Выходы
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Далее для удобства рассмотрения - те же данные, последняя сотня
Входы
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Выходы
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Меня другое удивляет. Несколько дней назад была статья, что в Австралии (или Австрии обнаружен) препарат, убивающий короновирус за 48 часов, еще спустя пару дней, что в Японии обнаружен препарат уничтожающий короновирус. Это не какие-то новые препараты получены, а давно известные, просто исследованы. Один из них стоит 4500р, другой 9000р. Дело не в цене, а в том, что они обнаружены... а в мире как будто ничего не изменилось. Как это понимать не знаю. Может фэйк? А может что другое?
и ....
Австралия не врет
их график заражений останавливается
по ходу народ лечится уже сам
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
так монетки надо бросать ,чтобы сделать курс USD, GBP, NZD, CAD, CHF, EUR, JPY. А уже из этих курсов нужно получить пары GBPUSD и все остальные, которые нужно. То есть независимы только сами валюты могут быть, а пары уже зависимы.
Думаю отсюда автомат и затеял всю возню с сеператором.
так монетки надо бросать ,чтобы сделать курс USD, GBP, NZD, CAD, CHF, EUR, JPY. А уже из этих курсов нужно получить пары GBPUSD и все остальные, которые нужно. То есть независимы только сами валюты могут быть, а пары уже зависимы.
Думаю отсюда автомат и затеял всю возню с сеператором.
Этот сепаратор больше похож на мясорубку. Выход из него - фарш.
В сепаратор заправляется одна фракция и разделяется на несколько. А тут явная мясорубка ну или бетономешалка.