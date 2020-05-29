Случайное блуждание : - страница 167

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Любителям "монетки" для размышлений:

 

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Осознать это вам будет сложно, поэтому я подчеркнул самое важное.

зы

Этот пример взят из книги Вентцель, Овчаров. "ТВ".

 

1-500

Файлы:
uiimm8t_1-500.txt  1 kb
 
501-1000 под паролем. Пароль дам после предсказания.
Файлы:
eq1d3gm_501-1000.zip  1 kb
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Dmitry Fedoseev:
501-1000 под паролем. Пароль дам после предсказания.
Опять Эксель?
 
Maxim Dmitrievsky:
Опять Эксель?

Не. 2 рубля с Гагариным за 2001 первый год

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Dmitry Fedoseev:

Не. 2 рубля с Гагариным за 2001 первый год

У меня не все сразу значения предсказываются, а на основе предыдущих, т.е. на n значений вперёд, равных лагу приращений. Можно и все сразу, но ошибка будет больше. Как будет время сделаю. Вообще хотел это в статью новую добавить для прикола, пока времени нет писать. На первых 500 происходит подгонка, на других прогноз, но все равно нужны промежуточные точки. Короче, в скользящем окне прогноз, а не все сразу.
 
Maxim Dmitrievsky:
У меня не все сразу значения предсказываются, а на основе предыдущих, т.е. на n значений вперёд, равных лагу приращений. Можно и все сразу, но ошибка будет больше. Как будет время сделаю. Вообще хотел это в статью новую добавить для прикола, пока времени нет писать. На первых 500 происходит подгонка, на других прогноз, но все равно нужны промежуточные точки. Короче, в скользящем окне прогноз, а не все сразу.

Могу дать пароль, но ведь тогда никто не поверит в честность предсказания.

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Dmitry Fedoseev:

Могу дать пароль, но ведь тогда никто не поверит в честность предсказания.

Проще формулу подогнанную  будет скинуть сначала, а потом показать что оно работает. Тогда будет честно, но палево алгоритма :)
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ЗЫ если статью мою последнюю посмотришь, то поймёшь принцип
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Aleksey Nikolayev:

Забавное представление о формулах - примерно как об очках у мартышки из известной басни.

При таком подходе результат (предсказуемо) будет такой же, как при переходе по ссылке Experiment 2020 [ΣCash].

Я долго терпел твои выпады, я неоднократно призывал тебя не опускаться до состояния тролля. Но ты выбрал себе амплуа тролля. Это твой выбор. 

Ну а к троллю и отношение соответствующее.


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