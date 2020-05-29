Случайное блуждание : - страница 167
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Осознать это вам будет сложно, поэтому я подчеркнул самое важное.
зы
Этот пример взят из книги Вентцель, Овчаров. "ТВ".
1-500
501-1000 под паролем. Пароль дам после предсказания.
Опять Эксель?
Не. 2 рубля с Гагариным за 2001 первый год
Не. 2 рубля с Гагариным за 2001 первый год
У меня не все сразу значения предсказываются, а на основе предыдущих, т.е. на n значений вперёд, равных лагу приращений. Можно и все сразу, но ошибка будет больше. Как будет время сделаю. Вообще хотел это в статью новую добавить для прикола, пока времени нет писать. На первых 500 происходит подгонка, на других прогноз, но все равно нужны промежуточные точки. Короче, в скользящем окне прогноз, а не все сразу.
Могу дать пароль, но ведь тогда никто не поверит в честность предсказания.
Могу дать пароль, но ведь тогда никто не поверит в честность предсказания.
Забавное представление о формулах - примерно как об очках у мартышки из известной басни.
При таком подходе результат (предсказуемо) будет такой же, как при переходе по ссылке Experiment 2020 [ΣCash].
Я долго терпел твои выпады, я неоднократно призывал тебя не опускаться до состояния тролля. Но ты выбрал себе амплуа тролля. Это твой выбор.
Ну а к троллю и отношение соответствующее.