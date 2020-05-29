Случайное блуждание : - страница 3
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ты еще опрос создай сколько идиотов, а сколько умных.
Судя по количеству и тематике созданных тобою опросов, тебя и спрашивать о чём-либо нет нужды.
ты советник напиши, который на сб покажет прибыль, это будет доказательство.
а то доказательство он решил предоставить - создать опрос, в котором неучи проголосуют.
экую глупость ты городишь...
опрос создан с целью выявления мнений, но никак не в качестве доказательства.
А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.
Судя по количеству и тематике созданных тобою опросов, тебя и спрашивать о чём-либо нет нужды.
спрашивать "сколько идиотов?" я же написал 95%. ))
так что результаты опроса ни о чем не говорят.
А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.
а может проще открыть учебник "основы теорвера" для 9 класса и прочитать на первой странице?
А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.
Как давно вы начали замечать память у монетки?
что ж ты злобный такой?...не нервничай, юноша. Ты, по молодости своей не знаешь ещё, что все болезни от нервов, смотри, чтоб и тебя не постигла участь пациента, как на твоей картинке.
что ж ты злобный такой?...не нервничай, юноша. Ты, по молодости своей не знаешь ещё, что все болезни от нервов, смотри, чтоб и тебя не постигла участь пациента, как на твоей картинке.
да никто не застрахован... найти память у мо... ладно, всё! всё! )))
.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание
.
Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения.
И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.
Указанная вами статья противоречит себе - сначала она приводит пример блуждания как процесса с нестационарными приращениями, а потом сообщает общее определение, где требует их стационарности. Так делать нельзя. Предлагаю за основу брать английский вариант.
На блуждании со стационарными приращениями можно заработать только при их ненулевом матожидании. В случае нестационарности всё гораздо сложнее - ответ зависит от того как именно устроена эта нестационарность.
Указанная вами статья противоречит себе - сначала она приводит пример блуждания как процесса с нестационарными приращениями, а потом сообщает общее определение, где требует их стационарности. Так делать нельзя. Предлагаю за основу брать английский вариант.
На блуждании со стационарными приращениями можно заработать только при их ненулевом матожидании. В случае нестационарности всё гораздо сложнее - ответ зависит от того как именно устроена эта нестационарность.
Ну, придираться к статье не надо, не в этом суть.
Я специально привёл картинку с определением СБ -- укажите, в чём там ошибка, если она есть, и я учту в расчётах.
Вижу, что вы уже начали менять свою непоколебимую позицию -- уже заговорили, что "можно заработать", хотя пока и с оговорками. То ли ещё будет ;))
Для начала рассматриваем стационарные приращения.
Затем дойдём и до нестационарных ;))
Характер и устройство нестационарности, если пожелаете, сможете задать свои. Мы их рассмотрим. В любом случае это будет полезно.