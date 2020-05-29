Случайное блуждание : - страница 3

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danminin:

ты еще опрос создай сколько идиотов, а сколько умных.


Судя по количеству и тематике созданных тобою опросов, тебя и спрашивать о чём-либо нет нужды.

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danminin:
ты советник напиши, который на сб покажет прибыль, это будет доказательство.
а то доказательство он решил предоставить - создать опрос, в котором неучи проголосуют.

экую глупость ты городишь...

опрос создан с целью выявления мнений, но никак не в качестве доказательства.

А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.

 
Олег avtomat:

Судя по количеству и тематике созданных тобою опросов, тебя и спрашивать о чём-либо нет нужды.

спрашивать "сколько идиотов?" я же написал 95%. ))
так что результаты опроса ни о чем не говорят.

 
Олег avtomat:

А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.

а может проще открыть учебник "основы теорвера" для 9 класса и прочитать на первой странице?

 
Олег avtomat:

А вот можно или нельзя -- это будет определено в результате моделирования.

Как давно вы начали замечать память у монетки?


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danminin:

что ж ты злобный такой?...не нервничай, юноша. Ты, по молодости своей не знаешь ещё, что все болезни от нервов, смотри, чтоб и тебя не постигла участь пациента, как на твоей картинке.

 
Олег avtomat:

что ж ты злобный такой?...не нервничай, юноша. Ты, по молодости своей не знаешь ещё, что все болезни от нервов, смотри, чтоб и тебя не постигла участь пациента, как на твоей картинке.

да никто не застрахован... найти память у мо...  ладно, всё! всё! )))

 
Конечно можно. При определенных условиях.



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Олег avtomat:

 

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание

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Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения. 

И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.

Указанная вами статья противоречит себе - сначала она приводит пример блуждания как процесса с нестационарными приращениями, а потом сообщает общее определение, где требует их стационарности. Так делать нельзя. Предлагаю за основу брать английский вариант.

На блуждании со стационарными приращениями можно заработать только при их ненулевом матожидании. В случае нестационарности всё гораздо сложнее - ответ зависит от того как именно устроена эта нестационарность.

Random walk - Wikipedia
Random walk - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Five eight-step random walks from a central point. Some paths appear shorter than eight steps where the route has doubled back on itself. (animated version) A random walk is a mathematical object, known as a stochastic or random process, that describes a path that consists of a succession of random steps on some mathematical space such as the...
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Aleksey Nikolayev:

Указанная вами статья противоречит себе - сначала она приводит пример блуждания как процесса с нестационарными приращениями, а потом сообщает общее определение, где требует их стационарности. Так делать нельзя. Предлагаю за основу брать английский вариант.

На блуждании со стационарными приращениями можно заработать только при их ненулевом матожидании. В случае нестационарности всё гораздо сложнее - ответ зависит от того как именно устроена эта нестационарность.

Ну, придираться к статье не надо, не в этом суть.

Я специально привёл картинку с определением СБ  -- укажите, в чём там ошибка, если она есть, и я учту в расчётах.

Вижу, что вы уже начали менять свою непоколебимую позицию -- уже заговорили, что "можно заработать", хотя пока и с оговорками. То ли ещё будет ;)) 

Для начала рассматриваем стационарные приращения.

Затем дойдём и до нестационарных ;))

Характер и устройство нестационарности, если пожелаете, сможете задать свои. Мы их рассмотрим. В любом случае это будет полезно. 

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