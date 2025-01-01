MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers" ( 4 ) Neuer Artikel Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers : Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers (liquidity grab) ist eine Schlüsselkomponente von Smart Money Concepts (SMC), die darauf abzielt, die Aktionen institutioneller Marktteilnehmer zu identifizieren und auszunutzen. Dabei

Automated-Trading Indikatoren: Volumen-Oszillator ( 2 ) Volumen-Oszillator : Ein Volumenoszillator ist ein nützlicher Indikator für die technische Analyse, der die Stärke oder Schwäche von Preistrends vorhersagt. Author: Artyom Trishkin

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Datenwissenschaft und ML (Teil 32): KI-Modelle auf dem neuesten Stand halten, Online-Lernen" ( 4 ) Neuer Artikel Datenwissenschaft und ML (Teil 32): KI-Modelle auf dem neuesten Stand halten, Online-Lernen : In der sich ständig verändernden Welt des Handels ist die Anpassung an Marktveränderungen nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Täglich entstehen neue Muster und Trends, die es

Automated-Trading Indikatoren: Spread indicator MT5 ( 2 ) Spread indicator MT5 : Spread MetaTrader Indikator - zeigt den aktuellen Spread im Hauptfenster des Charts an. Sie können die Schriftparameter, die Position des Indikators und die Normalisierung des Spread-Wertes ändern. Der Spread wird nach jedem Tick neu gezeichnet, um den aktuellsten und

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Datenwissenschaft und ML (Teil 37): Mit Kerzenmustern und AI den Markt schlagen" ( 6 ) Neuer Artikel Datenwissenschaft und ML (Teil 37): Mit Kerzenmustern und AI den Markt schlagen : Kerzenmuster helfen Händlern, die Marktpsychologie zu verstehen und Trends auf den Finanzmärkten zu erkennen. Sie ermöglichen fundiertere Handelsentscheidungen, die zu besseren Ergebnissen führen können

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht" ( 4 ) Neuer Artikel Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht : MQL5 Freelance ist ein Online-Dienst, bei dem Entwickler für die Erstellung von Handelsanwendungen für Händler als Kunden bezahlt werden. Der Dienst existiert seit 2010 sehr erfolgreich und hat

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO)" ( 2 ) Neuer Artikel Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO) : Dieser Artikel erklärt, wie man ein Handelssystem mit dem Detrended Price Oscillator (DPO) in MQL5 entwickelt und optimiert. Er umreißt die Kernlogik des Indikators und zeigt, wie er

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Vereinfachen von Datenbanken in MQL5 (Teil 2): Verwendung von Metaprogrammierung zur Erstellung von Entitäten" Neuer Artikel Vereinfachen von Datenbanken in MQL5 (Teil 2): Verwendung von Metaprogrammierung zur Erstellung von Entitäten : Wir haben die fortgeschrittene Verwendung von #define für die Metaprogrammierung in MQL5 erforscht, indem wir Entitäten erstellt haben, die Tabellen und Spaltenmetadaten

Automated-Trading Indikatoren: Corrected Volume Weighted Moving Average ( 6 ) Corrected Volume Weighted Moving Average : Corrected Volume Weighted Moving Average Autor: Mladen Rakic

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Pipelines in MQL5" Neuer Artikel Pipelines in MQL5 : In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem wichtigen Schritt der Datenaufbereitung für das maschinelle Lernen, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Pipelines für die Datenvorverarbeitung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine rationalisierte Abfolge von

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte" Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte : Maschinelles Lernen wird oft durch die Brille der Statistik oder der linearen Algebra betrachtet, aber dieser Artikel betont eine geometrische Perspektive

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 41): Aufbau eines statistischen Preis-Level EA in MQL5" Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 41): Aufbau eines statistischen Preis-Level EA in MQL5 : Die Statistik war schon immer das Herzstück der Finanzanalyse. Laut Definition ist Statistik die Disziplin, die sich mit dem Sammeln, Analysieren, Interpretieren und Darstellen

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen" ( 1 ) Neuer Artikel MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen : In diesem zweiten Teil der MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint-Serie erfahren Sie, warum einfache Bezeichnungen Ihre Modelle in die Irre führen können und wie Sie

Automated-Trading Indikatoren: Gaps ( 2 ) Gaps : Indikator für Preislücken zwischen vorherigem Schlusspreis und aktuellem Eröffnungspreis. Autor: Alexey Kozitsyn

Automated-Trading Expert Advisors: New Candle or Bar formation. 12 1 2) New Candle or Bar formation. : Dieser Bot erkennt die Eröffnung einer neuen Kerze in einem beliebigen Zeitrahmen und erleichtert so die Ausführung eines einmaligen Codes, die Platzierung von Trades und den Aufruf anderer Funktionen. Der Code ist in der Funktion OnTick() geschrieben. Author: Clinton

Automated-Trading Indikatoren: BuySell ( 1 ) BuySell : Dieser Indikator zeigt die "ultimativen Unterstützungs-/Widerstands-" Levels des aktuellen Trends. Trendänderungen werden mit farbigen Rechtecken angezeigt, die Trendrichtung wird durch farbige Punkte angezeigt. Autor: Nikolay Kositsin

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern" Neuer Artikel Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern : Lernen Sie, wie Sie das harmonische Muster von Gartley im MetaTrader 5 mit MQL5 erkennen und anzeigen können. In diesem Artikel wird jeder Schritt des Prozesses erläutert, von der Identifizierung der

MetaQuotes Diskussion zum Artikel "Vom Neuling zum Experten: Implementierung von Fibonacci-Strategien im Post-NFP-Handel" Neuer Artikel Vom Neuling zum Experten: Implementierung von Fibonacci-Strategien im Post-NFP-Handel : Auf den Finanzmärkten gehören die Gesetze des Retracement nach wie vor zu den unbestreitbaren Kräften. Als Faustregel gilt, dass die Kurse immer zurückgehen werden – sei es bei großen Bewegungen