RegularExpressions in MQL5 für die Arbeit mit regulären Ausdrücken : Reguläre Ausdrücke stellen eine formale Sprache für eine schnelle und flexible Textbearbeitung dar. Jeder regulärer Ausdruck ist ein Muster (Maske), welches die Engine für reguläre Ausdrücke mit dem Ausgangstext vergleicht und
Neuer Artikel Die Verwendung von Kanälen und Gruppenchats der MQL5.community : Die Website MQL5.com bringt Händler aus der ganzen Welt zusammen. Die Nutzer veröffentlichen Artikel, teilen kostenlose Codes, verkaufen Produkte auf dem Markt, führen Freelance-Aufträge aus und kopieren Handelssignale
Diskussion zum Artikel "Hedging-System zur Verrechnung von Positionen in MetaTrader 5 verfügbar" (66 1 2 3 4 5 6 7)
Neuer Artikel Hedging-System zur Verrechnung von Positionen in MetaTrader 5 verfügbar : Die MetaTrader 5 Plattform wurde ursprünglich für den Börsenhandel mit Netting erstellt. Beim Netting kann man nur eine Position pro Finanzinstrument haben, deswegen führen alle weiteren Operationen zur
Neuer Artikel Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers : Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers (liquidity grab) ist eine Schlüsselkomponente von Smart Money Concepts (SMC), die darauf abzielt, die Aktionen institutioneller Marktteilnehmer zu identifizieren und auszunutzen. Dabei
Neuer Artikel MQL5-Community Zahlungssystem : Die Dienstleistungen der MQL5-Community bieten großartige Möglichkeiten für sowohl MQL5-Entwickler als auch für gewöhnliche Händler, die keine Programmierkenntnisse haben. All diese Eigenschaften können aber ohne ein internes Zahlungssystem, das eine
Volumen-Oszillator : Ein Volumenoszillator ist ein nützlicher Indikator für die technische Analyse, der die Stärke oder Schwäche von Preistrends vorhersagt. Author: Artyom Trishkin
Diskussion zum Artikel "Verwendung von selbstorganisierenden Karten (Kohonenkarten) in MetaTrader 5" (56 1 2 3 4 5 6)
Neuer Artikel Verwendung von selbstorganisierenden Karten (Kohonenkarten) in MetaTrader 5 : Einer der interessantesten Aspekte von selbstorganisierenden Karten (Kohonenkarten) ist, dass sie ohne Beaufsichtigung lernen, Daten zu klassifizieren. Im einfachsten Fall erstellen sie eine Ähnlichkeitskarte
Diskussion zum Artikel "Datenwissenschaft und ML (Teil 32): KI-Modelle auf dem neuesten Stand halten, Online-Lernen" (4)
Neuer Artikel Datenwissenschaft und ML (Teil 32): KI-Modelle auf dem neuesten Stand halten, Online-Lernen : In der sich ständig verändernden Welt des Handels ist die Anpassung an Marktveränderungen nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Täglich entstehen neue Muster und Trends, die es
Spread indicator MT5 : Spread MetaTrader Indikator - zeigt den aktuellen Spread im Hauptfenster des Charts an. Sie können die Schriftparameter, die Position des Indikators und die Normalisierung des Spread-Wertes ändern. Der Spread wird nach jedem Tick neu gezeichnet, um den aktuellsten und
Expert : Eine Bibliothek zum Lesen/Schreiben der Parameter irgendeines Expert Advisors. Autor: fxsaber
Diskussion zum Artikel "Automatisierter Raster-Handel mit Stop-Pending-Aufträge an der Moscow Exchange (MOEX)" (14 1 2)
Neuer Artikel Automatisierter Raster-Handel mit Stop-Pending-Aufträge an der Moscow Exchange (MOEX) : Der Artikel befasst sich mit dem Ansatz des Raster-Handels (Grid-Trading), der auf Stop-Pending-Aufträge basiert und in einem MQL5 Expert Advisor an der Moscow Exchange (MOEX) implementiert wurde
Diskussion zum Artikel "Tipps für eine effektive Produktpräsentation auf dem Market" (102 1 2 3 4 5 ... 10 11)
Neuer Artikel Tipps für eine effektive Produktpräsentation auf dem Market : Der Verkauf von Programmen an Händler erfordert effektiv nicht nur das Schreiben eines effizienten und nützlichen Produkts und dessen anschließende Veröffentlichung auf dem Market. Es ist äußerst wichtig, eine umfassende
Diskussion zum Artikel "Datenwissenschaft und ML (Teil 37): Mit Kerzenmustern und AI den Markt schlagen" (6)
Neuer Artikel Datenwissenschaft und ML (Teil 37): Mit Kerzenmustern und AI den Markt schlagen : Kerzenmuster helfen Händlern, die Marktpsychologie zu verstehen und Trends auf den Finanzmärkten zu erkennen. Sie ermöglichen fundiertere Handelsentscheidungen, die zu besseren Ergebnissen führen können
Diskussion zum Artikel "Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht" (4)
Neuer Artikel Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht : MQL5 Freelance ist ein Online-Dienst, bei dem Entwickler für die Erstellung von Handelsanwendungen für Händler als Kunden bezahlt werden. Der Dienst existiert seit 2010 sehr erfolgreich und hat
MQL5 Programming for Traders – Quellcodes aus dem Buch. Teil 6 : In Teil 6 von „MQL5 Programming for Traders“ werden wir eine Schlüsselkomponente der MQL5-Sprache untersuchen - die Automatisierung des Handels. Wir beginnen mit einer Beschreibung der grundlegenden Einheiten, wie z. B. der
Diskussion zum Artikel "Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO)" (2)
Neuer Artikel Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO) : Dieser Artikel erklärt, wie man ein Handelssystem mit dem Detrended Price Oscillator (DPO) in MQL5 entwickelt und optimiert. Er umreißt die Kernlogik des Indikators und zeigt, wie er
Diskussion zum Artikel "Vereinfachen von Datenbanken in MQL5 (Teil 2): Verwendung von Metaprogrammierung zur Erstellung von Entitäten"
Neuer Artikel Vereinfachen von Datenbanken in MQL5 (Teil 2): Verwendung von Metaprogrammierung zur Erstellung von Entitäten : Wir haben die fortgeschrittene Verwendung von #define für die Metaprogrammierung in MQL5 erforscht, indem wir Entitäten erstellt haben, die Tabellen und Spaltenmetadaten
Corrected Volume Weighted Moving Average : Corrected Volume Weighted Moving Average Autor: Mladen Rakic
MQL5 Programming for Traders – Quellcodes aus dem Buch. Teil 7 : Der abschließende siebte Teil des Buches befasst sich mit den erweiterten Möglichkeiten der MQL5-API, die bei der Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 nützlich sind. Dazu gehören nutzerdefinierte Finanzsymbole, integrierte
Neuer Artikel Pipelines in MQL5 : In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem wichtigen Schritt der Datenaufbereitung für das maschinelle Lernen, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Pipelines für die Datenvorverarbeitung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine rationalisierte Abfolge von
Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte"
Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte : Maschinelles Lernen wird oft durch die Brille der Statistik oder der linearen Algebra betrachtet, aber dieser Artikel betont eine geometrische Perspektive
Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 41): Aufbau eines statistischen Preis-Level EA in MQL5"
Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 41): Aufbau eines statistischen Preis-Level EA in MQL5 : Die Statistik war schon immer das Herzstück der Finanzanalyse. Laut Definition ist Statistik die Disziplin, die sich mit dem Sammeln, Analysieren, Interpretieren und Darstellen
Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen" (1)
Neuer Artikel MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint (Teil 2): Kennzeichnung von Finanzdaten für maschinelles Lernen : In diesem zweiten Teil der MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint-Serie erfahren Sie, warum einfache Bezeichnungen Ihre Modelle in die Irre führen können und wie Sie
Gaps : Indikator für Preislücken zwischen vorherigem Schlusspreis und aktuellem Eröffnungspreis. Autor: Alexey Kozitsyn
New Candle or Bar formation. : Dieser Bot erkennt die Eröffnung einer neuen Kerze in einem beliebigen Zeitrahmen und erleichtert so die Ausführung eines einmaligen Codes, die Platzierung von Trades und den Aufruf anderer Funktionen. Der Code ist in der Funktion OnTick() geschrieben. Author: Clinton
BuySell : Dieser Indikator zeigt die "ultimativen Unterstützungs-/Widerstands-" Levels des aktuellen Trends. Trendänderungen werden mit farbigen Rechtecken angezeigt, die Trendrichtung wird durch farbige Punkte angezeigt. Autor: Nikolay Kositsin
Diskussion zum Artikel "Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern"
Neuer Artikel Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern : Lernen Sie, wie Sie das harmonische Muster von Gartley im MetaTrader 5 mit MQL5 erkennen und anzeigen können. In diesem Artikel wird jeder Schritt des Prozesses erläutert, von der Identifizierung der
Diskussion zum Artikel "Vom Neuling zum Experten: Implementierung von Fibonacci-Strategien im Post-NFP-Handel"
Neuer Artikel Vom Neuling zum Experten: Implementierung von Fibonacci-Strategien im Post-NFP-Handel : Auf den Finanzmärkten gehören die Gesetze des Retracement nach wie vor zu den unbestreitbaren Kräften. Als Faustregel gilt, dass die Kurse immer zurückgehen werden – sei es bei großen Bewegungen
Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems"
Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems : In diesem Artikel entwickeln wir ein 5-Drives-Mustersystem in MQL5, das steigende und fallende harmonische 5-Drives-Muster unter Verwendung von Umkehrpunkten
MT4Orders : Parallele Verwendung der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Ordersysteme. Autor: fxsaber
