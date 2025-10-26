Indikatoren: Ind_2 Line+1 - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
#include <MovingAverages.mqh>
#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.
EvgeTrofi entfernen
Ich kann den Indikator nicht kompilieren, ich habe den Verteiler zum Incloud hinzugefügt, was könnte das Problem sein?
incloud kann nicht geöffnet werden - ein unnötiger Pfad ist angegeben
Hier ist die Lösung.
https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013
Ich weiß, dass es schon 5 Jahre her ist, aber es könnte immer noch relevant sein....
Es ist für mich relevant - ich schließe es selbst an meine Gewerke an!!!
danke für mt5, aber Sie haben umgekehrt, in der Tat, Sie haben den Truthahn ruiniert ... Wenn Sie nicht vorsichtig waren, haben Sie die Indizes in das Bull's-Eye genullt. Und die StringUpper-Funktion, warum ziehen diese alten Sachen aus der Vergangenheit, nur Probleme, weil es für diejenigen, die Austausch fügt Suffix an das Paar. okay im Jahr 2012, aber heute in mt5 dieser Pfau Schwanz zu stopfen in!!!! )))
Können Sie es neu zu machen unter Berücksichtigung der "neuen"?
StringUpper
Vielleicht könnten Sie es mit Blick auf das "Neue" neu machen?
Ich schaue mir StringUpper an und entferne es: Ich entferne es: schreibe die Zeichen explizit richtig, es wird OK sein und ich schaue mir die Umkehrung an (ich werde Änderungen vornehmen, wenn nötig) und am Wochenende werde ich es hier posten......
Ich werde auf StringUpper schauen , entfernen Sie es: explizit schreiben die richtigen Zeichen müssen OK sein und umgekehrt aussehen (ich werde Änderungen vornehmen, wenn nötig) und am Wochenende von diesen, ich werde es hier posten......
So. Ich danke Ihnen.
hier ist das oc im Anhang. Reverse ok zählt mit Plus, nicht Minus (Differenz).
Macht die Summe - mit Reverse wie es sein sollte. Machen Sie in umgekehrter Weise, wenn nur das zweite Symbol der Verbreitung und ok.
Sie sind herzlich eingeladen, es zu benutzen, werde ich bald einen Roboter mit diesem Indikator als gut...... schreiben.
hier ist das oc im Anhang. Reverse ok zählt mit plus, nicht minus (Differenz).
Macht die Summe - mit Reverse wie es sein sollte. Machen Sie in umgekehrter Weise, wenn nur das zweite Symbol von Spread und ok.
Sie sind herzlich eingeladen, es zu benutzen, werde ich bald einen Roboter mit diesem Indikator als gut...... schreiben
Verstanden. Akzeptiert. Installiert. Ich danke Ihnen.