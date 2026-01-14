Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie kann man dieses Problem lösen?
Finden Sie jemanden mit einem Mobiltelefon, dem Sie vertrauen. Ich denke, das ist einfacher, als das Zahlungssystem für 0,1 % der nicht standardisierten Situationen zu ändern.
0,1 Prozent ist ein bisschen weit hergeholt.
Und so weiter und so fort.
D.h. höchstwahrscheinlich hat das MQL5-Zahlungssystem noch wenige Nutzer, so dass der Support noch nicht zu spüren bekommen hat, wozu der Mangel an alternativen Möglichkeiten zur Bestätigung der Telefonnummer führen kann.
Was die Person meines Vertrauens angeht, so habe ich Ihnen gesagt, dass ich das Handy meines Bruders benutzt habe. Er ist im Moment nicht in der Stadt. Auch hier ist die Situation also unzuverlässig. Das Handy eines Fremden ist nicht mein Handy, und wenn das Zahlungssystem herausfindet, dass die Nummer nicht meine ist, d. h. dass ich versucht habe, es zu betrügen, wird es mein Konto sperren.
Aber das ist nicht der Punkt. Die so genannte "Nicht-Standard"-Situation ist bereits eingetreten, und nun stellt sich die Frage, wie man sie auf ehrliche Weise lösen kann, d. h. ohne irgendwelche Versuche, das System zu umgehen und zu betrügen?
0,1 Prozent ist ein bisschen weit hergeholt.
Das ist einfach ein Haufen Blödsinn.
Was ist mit Nutzern wie mir, die gegen zunehmende Abhebungsbestätigungsmethoden sind? Heutzutage ist ein Handy wie Dreck:
1. es kostet einen Hungerlohn und kann an jeder Ecke gekauft werden und SIM und Telefon sind sowohl teuer als auch billig
2. Wartung - minimal, kann ein paar Dollar im Jahr sein
3. bei Diebstahl des Handys, Verlust der SIM - Wiederherstellung der Nummer und eine neue SIM - kein Problem
4. die Telefonnummer im Profil kann leicht geändert werden.
Offensichtlich ist das nächste Problem, das Sie haben werden, wie Sie Geld auf Webmoney abheben können, wenn Sie es per Karte eingegeben haben.
Darüber hinaus ist die Telefonnummer einmal angegeben und für regelmäßige Abhebung von Geldern auf WebMoney - es ist nicht notwendig.
Das ist entweder Unsinn oder schlichtweg Unsinn.
Und was ist mit Nutzern wie mir, die gegen immer mehr Abhebungsbestätigungsmethoden sind? Heutzutage - Handy - wie Schmutz:
1. kostet einen Hungerlohn und kann an jeder Ecke gekauft werden und SIM und Telefon und teuer und billig
2. Service - minimal, kann ein paar Dollar pro Jahr
3. im Falle von Handy-Diebstahl, Verlust der SIM - Wiederherstellung der Nummer und eine neue SIM - kein Problem.
In Moskau oder jeder anderen großen russischen Stadt ist dies möglich. Aber man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Nicht jeder lebt in diesen Städten.
4. die Telefonnummer im Profil kann leicht geändert werden.
Wenn das so ist, was soll dann der "Schutz" mit der Bestätigung per SMS? Und wenn es nicht so ist, dann werden die sehr "nicht standardmäßigen" Situationen systematisch auftreten, die laut Rosh nur in 0,1 % der Fälle auftreten können.
Meine Herren, Verteidigungssysteme können nur komplexer gemacht werden, nicht abgeschafft.
Es geht um Geld.
Meine Herren, Verteidigungssysteme können nur komplexer gemacht werden, nicht abgeschafft.
Es geht um Geld.
Die Wahrscheinlichkeit des funktionsfähigen Zustands des Systems als Ganzes ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten des funktionsfähigen Zustands der einzelnen Elemente des Systems.
Renat, in der Kryptographie gibt es auch einen anderen Ansatz als den, den Sie einführen wollen, nämlich dass die kryptographische Stärke des gesamten Systems auf der Ebene der kryptographischen Stärke der schwächsten Verteidigung im System bewertet wird. Durch die Beseitigung des schwächsten Glieds kann also die kryptografische Stärke des gesamten Systems erhöht werden.
Das Social Engineering bestätigt, dass die scheinbare Stärke der so genannten Verteidigungsmaßnahmen nur die Wachsamkeit derjenigen erlahmen lässt, die sich ihrer Stärke zu sicher sind.
Und Hacker wissen auch, dass die Erhöhung der Komplexität von Verteidigungsmaßnahmen deren allgemeine Zuverlässigkeit verringern kann. Also versuchen sie, Schwachstellen zu finden.
.
Wo es eine dünne Linie gibt, gibt es einen Riss.
Alle oben genannten Punkte sind allgemeine Wahrheiten. Wenn Sie sich also streiten wollen, dann nicht mit mir, sondern mit diesen ganz oben. Ich habe sie nicht erfunden und ich habe sie nicht vorgeschrieben.
Immer noch nicht finden können, warum für mql5 Wolke agnets zahlen. nur frei iam in der Lage zu verwenden.
weiß jemand, was ist mql5 Wolke agnets?