Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem"

Hallo!
Das Paypal-Einzahlungssystem funktioniert nicht, ich bekomme eine 404-Fehlerseite, nachdem ich von Paypal zu mql5.com weitergeleitet wurde.
Bitte versuchen Sie es erneut.
Manchmal ist es notwendig, auf der MQL5-Website eine Übertragung von einem Benutzer zu einem anderen (durch Anmeldung) durchzuführen.
Ist es realistisch, eine solche Funktion hinzuzufügen?
für 20 Prozent realistisch )
♪ Sie werden beginnen, die Kommission zu umgehen ♪
Ist es realistisch, eine solche Funktion hinzuzufügen?
Leider nein. Es würde die Arbeit der Dienste zerstören.
Die 20%ige Provision wird auch über das Forum umgangen, solange in der Rubrik "Arbeit" keine 20%ige Provision steht.
Der Käufer wird einen "gezielten" Auftrag für den Verkäufer erstellen, wie z.B. "personalisierte Produktverbesserungen".
Meiner Meinung nach ist die 20%ige Provision regelrechter Raub. :) Es wäre akzeptabel, wenn die Entwickler mit Ihnen - mit Vermittlern - in der Aktie waren. Aber das sind sie nicht. Mit einer solchen Provision wird der Service schlecht atmen. Und er wird ständig durch andere Wege umgangen werden. Der Dienst wird sich in ein Schaufenster für kostenlose Anzeigen verwandeln, deren Geschäfte außerhalb des Dienstes getätigt werden.
Wie haben Sie das berechnet? Auf der Grundlage der zu erwartenden Preise für Waren? Oder sind solche Provisionen in Online-Shops üblich?
20% für 5-10$ im Prinzip tolerierbar, aber bei einem Preis von 1000$....
Zweitens bin ich der Meinung, dass eine Provision von 20 % schlichtweg Raub ist. :) Es wäre akzeptabel, wenn die Entwickler mit Ihnen - mit Vermittlern - an der Aktie beteiligt wären. Aber das sind sie nicht. Mit einer solchen Provision wird der Service schlecht atmen. Und er wird ständig durch andere Wege umgangen werden. Der Dienst wird zu einem Schaufenster werden
Sie vergessen, dass wir es sind, die den Zugang zu einem riesigen Publikum ermöglichen. Wir bieten allen Nutzern sofortigen Zugang zum Markt, zu den Werken, zum MQL5 Cloud Network und zu den Signalen (die demnächst eingeführt werden).
Vergleichen Sie:
- ein Entwickler ist eins zu eins mit seiner Website, wo der Verkehr ist 10 Personen pro Tag.
- Produkte und Dienstleistungen des Entwicklers auf der Website MQL5.com und in jedem der Hunderttausende von Terminals.
Verstehen Sie den Unterschied? Die Provision wird für den Zugang zum Publikum gezahlt.
Die 20%ige Provision kann auch über das Forum umgangen werden, solange in der Rubrik "Arbeit" keine 20%ige Provision steht.
Der Käufer erstellt eine "gezielte" Aufgabe für den Verkäufer, z. B. "Personalisierung des Produkts".
In der Rubrik "Arbeit" ist die Provision im Moment Null, wird aber bis Ende des Jahres erscheinen.
Ein Blick von außen (ich werde die Aufträge nicht selbst ausführen): Renat schreibt, dass MQ eine Art Publikumszugangsdienst anbietet; Sergejew schreibt, dass MQ keinen Anteil an der Bearbeitung von Aufträgen und an der Gestaltung der Arbeitskosten hat. Beide haben Recht.
Die Schlussfolgerung ist daher einfach: Da die Dienstleistung allen ausführenden Programmierern in gleichem Umfang zur Verfügung gestellt wird, wird es sehr negativ aufgenommen, wenn ihnen unterschiedliche Preise "für dieselbe Sache" berechnet werden. Einer der Auswege aus einer solchen Situation ist eine feste Gebühr für die Durchführung einer Transaktion über den Dienst.
Es ist klar, dass MQ in diesem Fall ein Monopolist ist. Aber ich würde niemals 20 %, 15 % oder gar 10 % abgeben. Unsere Mitarbeiter sind talentiert und werden immer Wege finden, nicht zu viel zu bezahlen. Mit anderen Worten: Wenn die Provision als unfair angesehen wird, gibt es praktisch keine Einnahmen daraus. Es gibt sogar ein Wirtschaftsgesetz zu diesem Thema in Bezug auf die Steuern.
Ein Blick von außen (ich werde die Aufträge nicht selbst ausführen): Renat schreibt, dass MQ eine Art Publikumszugangsdienst anbietet; Sergejew schreibt, dass MQ keinen Anteil an der Bearbeitung von Aufträgen und an der Gestaltung der Arbeitskosten hat. Beide haben Recht.
Sie sind falsch.
Die erste Aussage über den Zugang zum Publikum ist richtig, aber die zweite ist grundlegend falsch. Der Zugang zum Publikum, unsere Werbung für Entwicklerdienste, die Vermietung unseres Raums, die Bereitstellung der Zahlungsumgebung, die Teilnahme an der Schlichtung beseitigt alle Fragen über unsere Beteiligung an den Kosten für die Dienste von Drittentwicklern.
Sie müssen diese grundlegenden Dinge verstehen, sonst ist es kein Geschäft, sondern der Versuch, Brosamen zu ergattern und dabei Potenzial zu verlieren. Das Marketing ist viel komplizierter und wichtiger als das Produkt selbst. Derjenige, der dieses Marketing mit dem Vertrieb verbindet, hat den größten direkten Anteil am Produkt.
Schauen Sie sich den AppStore von Apple an - er verschafft Entwicklern von Drittanbietern Zugang zu einem großen Kundenkreis, organisiert den gesamten Bezahlvorgang und ermöglicht es ihnen, Geld zu verdienen. Android hingegen lässt mit seiner Offenheit und seinem kostenlosen Charakter Drittentwicklern praktisch keine Chance, Geld zu verdienen. Die Leute sind überrascht, wenn sie feststellen, dass es im Android-Ökosystem überhaupt kein echtes Geld für Software gibt (kein Grund zum Streiten, ich spreche von echtem Geld, nicht von theoretischem) und dass sie umsonst zum Nutzen von Google arbeiten müssen.
Unser Ansatz besteht darin, Drittentwicklern die Möglichkeit zu geben, bei MQL5.community echtes Geld zu verdienen.
Sie irren sich.
Ich werde mich nicht streiten, deshalb habe ich nicht geantwortet. Der Umfang der Arbeit von MQ ist enorm, dafür haben wir immer Respekt und Achtung. Ich möchte nur die Idee vermitteln, dass solche Aktivitäten wie "Zugang zum Publikum, unsere Werbung für die Dienste von Entwicklern, die Miete unseres Raums, die Bereitstellung einer Zahlungsumgebung, die Teilnahme an einem Schiedsverfahren" in den Augen eines gewöhnlichen Menschen/Nicht-Vermarkters wie eine Art allgemeiner entschädigter Dienst aussehen. Ein Programmierer wird davon ausgehen, dass er das Programm selbst schreibt (nicht wahr?) und verkauft, und die Provision für die Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Dienstes ist für ihn ein "externer Aufwand". Die Angemessenheit der Höhe dieser Provision wird darüber entscheiden, ob der Programmierer den Dienst nutzen oder nach Umgehungsmöglichkeiten suchen wird, denn er wird entscheiden, ob er die MQ-Provision in den Preis seines Produkts einrechnen soll (und ob er dadurch nicht eine gewisse Anzahl von Aufträgen verlieren wird).
...Es ist klar, dass zum Beispiel die Gebühr für die Vermietung von Räumlichkeiten auf der Grundlage der Kosten für 1 m² pro Jahr oder auf der Grundlage des Jahresumsatzes des Mieters berechnet werden kann. Aber ich habe in meinem Leben nur ein einziges Mal einen Mietvertrag des zweiten Typs kennengelernt, und das war in einem Streitfall, in dem der Mieter seinen Umsatz absichtlich zu niedrig angesetzt hatte.
Lassen Sie mich hinzufügen. In gewöhnlichen Geschäften wird auch eine Provision in Form eines Prozentsatzes vom Umsatz erhoben. Aber dort ist der Ansatz einfacher: Die gesamte Warenmenge des Verkäufers und ihre Preise werden von der Verwaltung des Ladens streng kontrolliert. Aber auch in diesem Fall gilt: Wenn mir die Preisaufschläge des Ladens nicht gefallen, stelle ich mich vor die Tür und verkaufe Erdbeeren ohne Provision, bis ein Protokoll über illegale unternehmerische Tätigkeit erstellt wird.
