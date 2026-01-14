Diskussion zum Artikel "MQL5-Community Zahlungssystem" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich denke, es ist gut gemacht. 20% sind nicht viel. Und die Gier eines Verkäufers (egal in welchem Bereich) wird durch geringe Umsätze schnell gestillt.
Es ist natürlich möglich, den Markt zu umgehen. Aber in diesem Fall wird der Verkäufer dem Käufer eine Datei geben, die nicht geschützt ist. Nun soll er sie zeitlich festlegen,
danach wird sie auf pay ryu erscheinen, usw.
Ich denke, es ist gut gemacht. 20% ist nicht viel.
Ich werde mich nicht streiten, deshalb habe ich nicht geantwortet. Das Volumen der Arbeit von MQ ist enorm, dafür habe ich immer Respekt und Achtung von allen. Ich möchte nur die Idee vermitteln, dass solche Aktivitäten wie "Zugang zum Publikum, unsere Werbung für die Dienste von Entwicklern, die Vermietung unseres Raums, die Bereitstellung einer Zahlungsumgebung, die Teilnahme an Arbitrage" in den Augen eines gewöhnlichen Menschen/Nicht-Vermarkters wie eine Art allgemeine bezahlte Dienstleistung aussehen.
Ein Programmierer wird davon ausgehen, dass er selbst das Programm schreibt (nicht wahr?) und es verkauft, und dass die Provision für die Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Dienstes für ihn eine Art "externe Kosten" darstellt. Die Angemessenheit der Höhe dieser Provision wird darüber entscheiden, ob der Programmierer den Dienst nutzen oder nach Umgehungsmöglichkeiten suchen wird, denn der Programmierer wird entscheiden, ob er die MQ-Provision in den Preis seines Produkts einrechnen soll (und ob er dadurch nicht einige Aufträge verliert).
Ich habe nicht umsonst geschrieben, dass der Vertriebskanalbesitzer/Vertriebshändler direkt am Produkt beteiligt ist.
Umgehungslösungen beim Verkauf von Software sind marginal und ineffizient. Jedes erfolgreiche Softwareunternehmen gibt sehr viel Geld aus (auch wenn es nach außen hin oft das Gegenteil behauptet), um seine Produkte zu bewerben. Und jedes Unternehmen weiß sehr genau, dass der Vertriebskanal die Einnahmequelle ist. Kein Kanal bedeutet keine Verkäufe.
Für Uneingeweihte ist der einfache Gedanke "Ich habe meine eigene Website, ich werde damit Geld verdienen" in der Regel ausreichend, aber die Praxis zeigt, dass die eigene Website keinen ausreichenden Umsatz generiert, und die Steigerung der Einnahmen aus der Website ist eine direkte Funktion der Werbekosten. Eine große Anzahl von "Geschäftsleuten" versucht, kostenlose Websites (insbesondere Google) zu nutzen, fängt an, den kostenlosen Strom von Kunden von solchen Websites als etwas Selbstverständliches zu betrachten, ist aber furchtbar entrüstet, wenn sie aus irgendeinem Grund diesen Strom verlieren. Nach solchen Fällen versteht nicht jeder den Wert von Kanälen und kämpft weiter für kostenlose Angebote .
Wenn ein Entwickler echtes Geld verdienen will, ist es besser für ihn, sich unserem gemeinsamen System anzuschließen, Infrastrukturprobleme zu beseitigen, Zugang zu einem großen Publikum zu erhalten, seine Verkäufe zu steigern und eine faire Provision zu zahlen.
Die Alternative sind geringe oder gar keine Verkäufe außerhalb des Systems.
...
Zweitens bin ich der Meinung, dass 20% Provision ein regelrechter Raubüberfall ist. :) Es wäre akzeptabel, wenn die Entwickler mit Ihnen - mit Vermittlern - an der Aktie beteiligt wären. Aber das sind sie nicht. Mit einer solchen Provision wird der Service schlecht atmen. Und er wird ständig durch andere Wege umgangen werden. Der Dienst wird sich in ein Schaufenster für kostenlose Werbung verwandeln, und die Transaktionen werden außerhalb stattfinden....
Ganz und gar nicht, eine sehr faire Provision.
Ich werde Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Als 3D-Modellierer(all dies kann auf Programmierer projiziert werden), der niemandem bekannt war, war es sehr schwierig, einen Käufer für meine Modelle zu finden. Und eines Tages fand ich in der Netzwerk-Ressource (ich werde nicht den Namen, die nicht für die Werbung betrachtet werden würde), die eine Gelegenheit, um ihre Produkte in der Art eines Schaukastens legen vorgesehen. Auf einer solchen "Schaufenster" aussehen kann, und schauen, die größten Design-Studios, Giganten der Filmindustrie, und nur freiberufliche Designer, die dringend ein Modell für ihr Projekt, aber keine Zeit haben, um es zu modellieren. Es ist ein riesiges Publikum mit vielen potenziellen Kunden und Käufern, zu denen ich ohne diese Plattform für den Kauf/Verkauf von 3D-Modellen keinen Zugang hätte. Außerdem können die Käufer ihre Kommentare und Bewertungen abgeben, was zu einem erfolgreichen und rentablen Geschäft beiträgt (für mich und den Eigentümer der Ressource). Daher habe ich nicht gezögert, einer Provision von 50 % zuzustimmen(20 % werden vom Eigentümer der Ressource einbehalten, und 30 % US-Steuer).
an Mischek +1
Es dauert in der Regel einige Monate oder Jahre, bis Neulinge im Vertrieb den außergewöhnlichen Wert des Werbekanals erkennen.
Dieser Aussage kann ich nur zustimmen. Davon habe ich mich einst aus eigener Erfahrung überzeugt.
Wenn ein Entwickler wirklich Geld verdienen will, ist es besser für ihn, sich an unserem gemeinsamen System zu beteiligen, Infrastrukturprobleme zu beseitigen, Zugang zu einem großen Publikum zu erhalten, seine Verkäufe zu steigern und eine faire Provision zu zahlen.
Generell zeigt sich, dass viel davon abhängt, ob der Programmierer diese Notwendigkeit erkennt und sie mit der Höhe der Provision vergleicht.
30 % US-Steuer.
...
Kann ich mir irgendwo Ihre Modelle ansehen?
Ist es für Ausländer oder für alle Amerikaner?
Ich denke, es ist für alle, ich habe ein US-Steuerformular WB8EN ausgefüllt.
Kann ich mir irgendwo Ihre Modelle ansehen?
Das können Sie, hier sind einige meiner frühesten Arbeiten. :)
Für alle: Ich habe das amerikanische Steuerformular WB8EN ausgefüllt.
Sie können, hier ist einige meiner frühesten Arbeit. :)
Für alle: Ich habe das amerikanische Steuerformular WB8EN ausgefüllt.
Sie können, hier ist einige meiner frühesten Arbeit. :)
Großartig!