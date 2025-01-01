CExpert

CExpert, alım-satım stratejileri için bir temel sınıftır.

Bünyesinde bazı orta seviye alım-satım yetenekleri barndırır. Bu sınıf, zaman serileri ve göstergeler ile çalışmak için kullanıma hazır algoritmalar ve alım-satım stratejileri için bir takım sanal yöntemler içerir.

Nasıl kullanılır:

1. Bir strateji algoritması hazırlayın;

2. CExpert sınıfının soyundan gelen bir sınıf örneği oluşturun;

3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.

Açıklama

CExpert sınıfı, alım-satım stratejilerinin uygulanması için bir takım sanal yöntemlerden oluşur.

Not

Bir pozisyonun hangi Uzman Danışmana tarafından yönetildiği m_symbol ve m_magic özellikleri ile belirlenir. Hedge'li modda bir sembol üzerinde birden çok pozisyon açılabildiği için m_magic değeri önemlidir.

Bildirim

class CExpert : public CExpertBase

Başlık

#include <Expert\Expert.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpert

Gruplarına göre Sınıf Yöntemleri

Başlatma Init Sınıf örneği başlatma yöntemi virtual InitSignal Alım-satım Sinyali nesnesini başlatır virtual InitTrailing Trailing Stop (iz-süren stop) nesnesini başlatır virtual InitMoney Para yönetimi nesnesini başlatır virtual InitTrade Alım-satım nesnesini başlatır virtual ValidationSettings Ayarları denetler virtual InitIndicators Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır virtual InitParameters Uzman Danışman parametreleri için başlatma yöntemi virtual Deinit Sınıf örneği sonlandırma yöntemi virtual DeinitSignal Alım-satım sinyali nesnesini sonlandırır virtual DeinitTrailing Trailing Stop (iz-süren stop) nesnesini sonlandırır virtual DeinitMoney Para yönetimi nesnesini sonlandırır virtual DeinitTrade Alım-satım nesnesini sonlandırır virtual DeinitIndicators Göstergeleri ve zaman serilerini sonlandırır Parametreler Magic Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar MaxOrders İzin verilen maksimum emir sayısını alır/ayarlar OnTickProcess "OnTick" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar OnTradeProcess "OnTrade" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar OnTimerProcess "OnTimer" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar OnChartEventProcess "OnChartEvent" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar OnBookEventProcess "OnBookEvent" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar Olay işleme yöntemleri OnTick OnTick olay işleyicisi OnTrade OnTrade olay işleyicisi OnTimer OnTimer olay işleyicisi OnChartEvent OnChartEvent olay işleyicisi OnBookEvent OnBookEvent olay işleyicisi Güncelleme Yöntemleri Refresh Tüm verileri günceller Processing Processing Temel işleme algoritması Piyasa Giriş Yöntemleri CheckOpen Pozisyon açma koşullarını denetler CheckOpenLong Uzun pozisyon açma koşullarını denetler CheckOpenShort Kısa pozisyon açma koşullarını denetler OpenLong Uzun pozisyon açar OpenShort Kısa pozisyon açar Piyasadan Çıkış Yöntemleri CheckClose Mevcut pozisyonu kapama koşullarını denetler CheckCloseLong Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler CheckCloseShort Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler CloseAll Açık pozisyonu kapar ve tüm emirleri iptal eder Close Açık pozisyonu kapatır CloseLong Uzun pozisyonu kapatır CloseShort Kısa pozisyonu kapatır Pozisyon Çevirme Yöntemleri CheckReverse Açık pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler CheckReverseLong Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler CheckReverseShort Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler ReverseLong Uzun pozisyonu ters çevirir ReverseShort Kısa pozisyonu ters çevirir Posisyon/Emir Taşıma Yöntemleri CheckTrailingStop Pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler CheckTrailingStopLong Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler CheckTrailingStopShort Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler TrailingStopLong Uzun pozisyon için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir TrailingStopShort Kısa pozisyon için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir CheckTrailingOrderLong Limit/Stop Alış emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler CheckTrailingOrderShort Limit/Stop Satış emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler TrailingOrderLong Limit/Stop Alış emirleri için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir TrailingOrderShort Limit/Stop Satış emirleri için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir Emir Silme Yöntemleri CheckDeleteOrderLong Alış emrinin silinmesi için koşulları denetler CheckDeleteOrderShort Satış emrinin silinmesi için koşulları denetler DeleteOrders Tüm emirleri siler DeleteOrder Bekleyen emri (Limit/Stop) siler DeleteOrderLong Bekleyen Limit/Stop Alış emrini siler DeleteOrderShort Bekleyen Limit/Stop Satış emrini siler İşlem Hacmi Yöntemleri LotOpenLong Uzun (alış) işlemin hacim değerini alır LotOpenShort Kısa (satış) işlemin hacim değerini alır LotReverse Pozisyonun ters çevrilmesinde kullanılan işlem hacmi değerini alır İşlem Geçmişi Yöntemleri PrepareHistoryDate Geçmiş takibi için başlangıç tarihi oluşturur HistoryPoint İşlem geçmişi için bir kontrol noktası oluşturur (pozisyonların, emirlerin, ve geçmiş işlemlerin sayısını kaydeder) CheckTradeState Mevcut durumu kaydedilmiş olanla karşılaştırır ve ilgili olay işleyicisini çağırır Olay Bayrakları WaitEvent Alım-satım olayı bekleme bayrağını ayarlar NoWaitEvent Alım-satım olayı bekleme bayrağını sıfırlar Alım-Satım Olayı işleme Yöntemleri TradeEventPositionStopTake "Stop Loss/Take Profit tetiklendi" olayının işleyicisi TradeEventOrderTriggered "Bekleyen Emir Tetiklendi" olayının işleyicisi TradeEventPositionOpened "Pozisyon Açıldı" olayının işleyicisi TradeEventPositionVolumeChanged "Pozisyon Hacmi Değişti" olayının işleyicisi TradeEventPositionModified "Pozisyon Değiştirildi" olayının işleyicisi TradeEventPositionClosed "Pozisyon Kapandı" olayının işleyicisi TradeEventOrderPlaced "Bekleyen Emir Oluşturuldu" olayının işleyicisi TradeEventOrderModified "Bekleyen Emir Değiştirildi" olayının işleyicisi TradeEventOrderDeleted "Bekleyen Emir Silindi" olayının işleyicisi TradeEventNotIdentified Tanımlanmayan olay için olay işleyici Hizmet yöntemleri TimeframeAdd İzlenecek zaman-dilimi ekler TimeframesFlags Zaman-dilimi bayraklarını ayarlar SelectPosition Çalışılacak bir pozisyon seçer