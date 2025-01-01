- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CExpert
CExpert, alım-satım stratejileri için bir temel sınıftır.
Bünyesinde bazı orta seviye alım-satım yetenekleri barndırır. Bu sınıf, zaman serileri ve göstergeler ile çalışmak için kullanıma hazır algoritmalar ve alım-satım stratejileri için bir takım sanal yöntemler içerir.
Nasıl kullanılır:
1. Bir strateji algoritması hazırlayın;
2. CExpert sınıfının soyundan gelen bir sınıf örneği oluşturun;
3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.
Açıklama
CExpert sınıfı, alım-satım stratejilerinin uygulanması için bir takım sanal yöntemlerden oluşur.
Not
Bir pozisyonun hangi Uzman Danışmana tarafından yönetildiği m_symbol ve m_magic özellikleri ile belirlenir. Hedge'li modda bir sembol üzerinde birden çok pozisyon açılabildiği için m_magic değeri önemlidir.
Bildirim
|
class CExpert : public CExpertBase
Başlık
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CExpert
Gruplarına göre Sınıf Yöntemleri
|
Başlatma
|
|
Sınıf örneği başlatma yöntemi
|
virtual InitSignal
|
Alım-satım Sinyali nesnesini başlatır
|
virtual InitTrailing
|
Trailing Stop (iz-süren stop) nesnesini başlatır
|
virtual InitMoney
|
Para yönetimi nesnesini başlatır
|
virtual InitTrade
|
Alım-satım nesnesini başlatır
|
virtual ValidationSettings
|
Ayarları denetler
|
virtual InitIndicators
|
Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır
|
virtual InitParameters
|
Uzman Danışman parametreleri için başlatma yöntemi
|
virtual Deinit
|
Sınıf örneği sonlandırma yöntemi
|
virtual DeinitSignal
|
Alım-satım sinyali nesnesini sonlandırır
|
virtual DeinitTrailing
|
Trailing Stop (iz-süren stop) nesnesini sonlandırır
|
virtual DeinitMoney
|
Para yönetimi nesnesini sonlandırır
|
virtual DeinitTrade
|
Alım-satım nesnesini sonlandırır
|
virtual DeinitIndicators
|
Göstergeleri ve zaman serilerini sonlandırır
|
Parametreler
|
|
Uzman Danışmanın tanımlayıcısını ayarlar
|
İzin verilen maksimum emir sayısını alır/ayarlar
|
"OnTick" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar
|
"OnTrade" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar
|
"OnTimer" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar
|
"OnChartEvent" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar
|
"OnBookEvent" olayını işlemek için bir bayrak ayarlar
|
Olay işleme yöntemleri
|
|
OnTick olay işleyicisi
|
OnTrade olay işleyicisi
|
OnTimer olay işleyicisi
|
OnChartEvent olay işleyicisi
|
OnBookEvent olay işleyicisi
|
Güncelleme Yöntemleri
|
|
Tüm verileri günceller
|
Processing
|
|
Temel işleme algoritması
|
Piyasa Giriş Yöntemleri
|
|
Pozisyon açma koşullarını denetler
|
Uzun pozisyon açma koşullarını denetler
|
Kısa pozisyon açma koşullarını denetler
|
Uzun pozisyon açar
|
Kısa pozisyon açar
|
Piyasadan Çıkış Yöntemleri
|
|
Mevcut pozisyonu kapama koşullarını denetler
|
Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler
|
Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler
|
Açık pozisyonu kapar ve tüm emirleri iptal eder
|
Açık pozisyonu kapatır
|
Uzun pozisyonu kapatır
|
Kısa pozisyonu kapatır
|
Pozisyon Çevirme Yöntemleri
|
|
Açık pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler
|
Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler
|
Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler
|
Uzun pozisyonu ters çevirir
|
Kısa pozisyonu ters çevirir
|
Posisyon/Emir Taşıma Yöntemleri
|
|
Pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler
|
Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler
|
Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler
|
Uzun pozisyon için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir
|
Kısa pozisyon için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir
|
Limit/Stop Alış emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler
|
Limit/Stop Satış emirleri için Trailing Stop koşullarını denetler
|
Limit/Stop Alış emirleri için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir
|
Limit/Stop Satış emirleri için Trailing Stop işlemi gerçekleştirir
|
Emir Silme Yöntemleri
|
|
Alış emrinin silinmesi için koşulları denetler
|
Satış emrinin silinmesi için koşulları denetler
|
Tüm emirleri siler
|
Bekleyen emri (Limit/Stop) siler
|
Bekleyen Limit/Stop Alış emrini siler
|
Bekleyen Limit/Stop Satış emrini siler
|
İşlem Hacmi Yöntemleri
|
|
Uzun (alış) işlemin hacim değerini alır
|
Kısa (satış) işlemin hacim değerini alır
|
Pozisyonun ters çevrilmesinde kullanılan işlem hacmi değerini alır
|
İşlem Geçmişi Yöntemleri
|
|
Geçmiş takibi için başlangıç tarihi oluşturur
|
İşlem geçmişi için bir kontrol noktası oluşturur (pozisyonların, emirlerin, ve geçmiş işlemlerin sayısını kaydeder)
|
Mevcut durumu kaydedilmiş olanla karşılaştırır ve ilgili olay işleyicisini çağırır
|
Olay Bayrakları
|
|
Alım-satım olayı bekleme bayrağını ayarlar
|
Alım-satım olayı bekleme bayrağını sıfırlar
|
Alım-Satım Olayı işleme Yöntemleri
|
|
"Stop Loss/Take Profit tetiklendi" olayının işleyicisi
|
"Bekleyen Emir Tetiklendi" olayının işleyicisi
|
"Pozisyon Açıldı" olayının işleyicisi
|
"Pozisyon Hacmi Değişti" olayının işleyicisi
|
"Pozisyon Değiştirildi" olayının işleyicisi
|
"Pozisyon Kapandı" olayının işleyicisi
|
"Bekleyen Emir Oluşturuldu" olayının işleyicisi
|
"Bekleyen Emir Değiştirildi" olayının işleyicisi
|
"Bekleyen Emir Silindi" olayının işleyicisi
|
Tanımlanmayan olay için olay işleyici
|
Hizmet yöntemleri
|
|
İzlenecek zaman-dilimi ekler
|
Zaman-dilimi bayraklarını ayarlar
|
Çalışılacak bir pozisyon seçer
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries