DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneTemel Sınıf CObjectLoad 

Load

Listedeki veri bileşenini dosyadan yükler.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

CObject sınıfındaki Load (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Load (int) yöntemini kullanmalısınız.

Örnek:

//--- CObject::Load(int) için bir örnek
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- dosyayı aç
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Load(file_handle))
        {
         //--- dosya yükleme hatası
         printf("Dosya yüklenemedi: Hata %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- nesneyi kullan 
   //--- . . .
   delete object;
  }