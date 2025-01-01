Load

Listedeki veri bileşenini dosyadan yükler.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

CObject sınıfındaki Load (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Load (int) yöntemini kullanmalısınız.

Örnek: