Listedeki veri bileşenini dosyadan yükler.
virtual bool Load(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.
Dönüş Değeri
Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
CObject sınıfındaki Load (int) yöntemi her zaman 'true' dönüşü yapar ve herhangi bir eylem gerçekleştirmez. Bir dosyadan veri yüklemeye çalışıyorsanız, türetik bir sınıfın Load (int) yöntemini kullanmalısınız.
Örnek:
//--- CObject::Load(int) için bir örnek