DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

Uzman danışmanın tanıtıcı değerini belirtilen değerle karşılaştırır.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // karşılaştırılacak değer
   )

Parametreler

magic

[in]  Karşılaştırılacak değer.

Dönüş değeri

Değerler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'.