MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Uzman danışmanın tanıtıcı değerini belirtilen değerle karşılaştırır. virtual bool CompareMagic( ulong magic // karşılaştırılacak değer ) Parametreler magic [in] Karşılaştırılacak değer. Dönüş değeri Değerler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'. StartIndex CExpert