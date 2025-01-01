DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertInitMoney 

InitMoney

Para yönetimi nesnesini başlatır.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // işaretçi
   )

Parametreler

money

[in] CExpertMoney sınıf örneğinin veya onu türevlerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

'money' parametresinin değeri NULL ise, CExpertMoney çağrıları minimum lot ile kullanılır.