MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertTradeEventPositionModified 

TradeEventPositionModified

"Pozisyon değiştirildi" olayının işleyicisi.

virtual bool  TradeEventPositionModified()

Dönüş değeri

CExpert sınıfının yöntemi herhangi bir şey yapmaz ve daima 'true' döüşü yapar.