DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertInitTrailing 

InitTrailing

Trailing Stop (iz-süren stop) nesnesini başlatır.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // işaretçi
   )

Parametreler

trailing

[in] CExpertTrailing sınıf örneğinin veya onu türevlerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

'trailing' parametresinin değeri NULL ise, ExpertTrailing sınıfı kullanılır ve hiçbir eylem gerçekleştirmez.