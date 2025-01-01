MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflar
Uzman Danışmanlar için temel sınıf
Bu bölüm, alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması için geliştirilen sınıflarla çalışmanın detaylarını ve MQL5 standart kütüphanesinin ilgili bileşenlerinin açıklamalarını içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejileri geliştirirken programcıya zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart Kütüphanesi (alım-satım stratejileri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\Expert klasöründe yer almaktadır.
|
Sınıf
|
Açıklama
|
Alım-satım stratejisi sınıfları için temel sınıf
|
Uzman danışman için temel sınıf
|
Alım-satım sinyalleri için temel sınıf
|
Trailing (iz-süren) Stop için temel sınıf
|
Para yönetimi için temel sınıf