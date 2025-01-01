DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflar 

Uzman Danışmanlar için temel sınıf

Bu bölüm, alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması için geliştirilen sınıflarla çalışmanın detaylarını ve MQL5 standart kütüphanesinin ilgili bileşenlerinin açıklamalarını içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejileri geliştirirken programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesi (alım-satım stratejileri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\Expert klasöründe yer almaktadır.

Sınıf

Açıklama

CExpertBase

Alım-satım stratejisi sınıfları için temel sınıf

CExpert

Uzman danışman için temel sınıf

CExpertSignal

Alım-satım sinyalleri için temel sınıf

CExpertTrailing

Trailing (iz-süren) Stop için temel sınıf

CExpertMoney

Para yönetimi için temel sınıf