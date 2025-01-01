Uzman Danışmanlar için temel sınıf

Bu bölüm, alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması için geliştirilen sınıflarla çalışmanın detaylarını ve MQL5 standart kütüphanesinin ilgili bileşenlerinin açıklamalarını içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejileri geliştirirken programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesi (alım-satım stratejileri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\Expert klasöründe yer almaktadır.