- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CExpert
CExpert 是交易策略的基准类。它有内建算法用于操作时间序列和指标以及一套交易策略的虚方法。
如何使用它:
1. 准备策略的算法;
2. 创建您自己的继承 CExpert 的子类;
3. 在您的类中用您自己的算法覆盖虚方法。
描述
类 CExpert 是一套虚方法用来实现交易策略。
声明
|
class CExpert : public CExpertBase
标称库文件
|
#include <Expert\Expert.mqh>
|
继承体系
CExpert
类方法
|
初始化
|
|
类实例初始化方法
|
virtual InitSignal
|
初始化交易信号对象
|
virtual InitTrailing
|
初始化尾随停止对象
|
virtual InitMoney
|
初始化资金管理对象
|
virtual InitTrade
|
初始化交易对象
|
virtual ValidationSettings
|
验证设置
|
virtual InitIndicators
|
初始化指标和时间序列
|
virtual InitParameters
|
参数初始化方法
|
virtual Deinit
|
类实例终结方法
|
virtual DeinitSignal
|
终结交易信号对象
|
virtual DeinitTrailing
|
终结尾随停止对象
|
virtual DeinitMoney
|
终结资金管理对象
|
virtual DeinitTrade
|
终结交易对象
|
virtual DeinitIndicators
|
终结指标和时间序列
|
参数
|
|
设置智能交易 ID
|
获取/设置许可的最大订单额度
|
设置处理 "OnTick" 事件的标志
|
设置处理 "OnTrade" 事件的标志
|
设置处理 "OnTimer" 事件的标志
|
设置处理 "OnChartEvent" 事件的标志
|
设置处理 "OnBookEvent" 事件的标志
|
事件处理方法
|
|
OnTick 事件处理器
|
OnTrade 事件处理器
|
OnTimer 事件处理器
|
OnChartEvent 事件处理器
|
OnBookEvent 事件处理器
|
更新方法
|
|
更新所有数据
|
处理
|
|
主要处理算法
|
入场方法
|
|
检查开仓条件
|
检查开多头仓位的条件
|
检查开空头仓位的条件
|
开多头仓位
|
开空头仓位
|
离场方法
|
|
检查当前平仓条件
|
检查平多头仓位的条件
|
检查平空头仓位的条件
|
平所有持仓并删除所有订单
|
平已开持仓
|
平多头持仓
|
平空头持仓
|
仓位反转方法
|
|
检查已开仓位的反转条件
|
检查反转多头仓位的条件
|
检查反转空头仓位的条件
|
执行多头仓位反转
|
执行空头仓位反转
|
仓位/订单尾随停止方法
|
|
检查修改仓位参数的条件
|
检查多头仓位的尾随停止条件
|
检查空头仓位的尾随停止条件
|
执行多头仓位的尾随停止
|
执行空头仓位的尾随停止
|
检查低多/高多挂单的尾随停止条件
|
检查高空/低空挂单的尾随停止条件
|
检查低多/高多挂单的尾随停止
|
检查高空/低空挂单的尾随停止
|
订单删除方法
|
|
检查删除买挂单的条件
|
检查删除卖挂单的条件
|
删除所有订单
|
删除高/低挂单
|
删除低多/高多挂单
|
删除高空/低空挂单
|
交易量方法
|
|
获取多头操作交易量
|
获取空头操作交易量
|
获取仓位反转操作交易量
|
交易历史方法
|
|
设置交易历史跟踪的开始日期
|
创建交易历史的检测点 (保存仓位, 订单, 成交和历史订单的数量)
|
当前状态和之前的保存记录进行比较, 并调用相应的事件处理器
|
事件标志
|
|
设置事件等待标志
|
重置事件等待标志
|
交易事件处理方法
|
|
"仓位止损/止盈触发" 事件处理器
|
"挂单触发" 事件处理器
|
"开仓触发" 事件处理器
|
"持仓量改变" 事件处理器
|
"持仓修改" 事件处理器
|
"平仓" 事件处理器
|
"放置挂单" 事件处理器
|
"挂单修改" 事件处理器
|
"挂单删除" 事件处理器
|
无标识事件处理器
|
服务方法
|
|
添加时间帧跟踪
|
获取新柱线的标志指示时间帧
|
选择一个工作持仓
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries