DeinitIndicators

Tüm göstergeleri ve zaman serilerini sonlandırır

virtual void  DeinitIndicators()

Dönüş değeri

Yok.

Not

Ayrıca tüm yardımcı nesnelerin de gösterge ve zaman serilerini kapatır.