"Pozisyonun Stop Loss/Take Profit seviyeleri tetiklendi" olayının işleyicisi.

virtual bool  TradeEventPositionStopTake()

Dönüş değeri

CExpert sınıfının yöntemi herhangi bir şey yapmaz ve daima 'true' döüşü yapar.