CheckDeleteOrderShort

Bekleyen kısa (satış) Limit/Stop emirlerin silinmesi için koşulları denetler.

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Dönüş değeri

İşlem uygulanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

emrin zaman aşımını denetler. Kısa pozisyonu kapamak için gerekli koşulları denetler (sinyal nesnesinin CheckCloseShort(...) yöntemi) ve koşullar sağlanıyorsa açık pozisyonu siler (DeleteOrderShort() yöntemi).

Uygulama

//+------------------------------------------------------------------+
//| Kısa limit/stop emrini silmek için denetle                       |
//| INPUT:  yok.                                                     |
//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false.       |
//| REMARK: yok.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- kısa pozisyon kapama koşullarını denetle
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- işlemsiz dönüş yap
   return(false);
  }