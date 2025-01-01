//+------------------------------------------------------------------+

//| Kısa limit/stop emrini silmek için denetle |

//| INPUT: yok. |

//| OUTPUT: işlem gerçekleşmişse - true, aksi durumda - false. |

//| REMARK: yok. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- kısa pozisyon kapama koşullarını denetle

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- işlemsiz dönüş yap

return(false);

}