TickVolume

TickVolume (tik hacmi) serisinin elemanını indis kullanarak alır

long  TickVolume(
   int    ind         // indis
   )

Parametreler

ind

[in]  Elemanın indisi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda TickVolume serisinin istenilen indis üzerindeki elemanına, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Not

EMPTY_VALUE değerine iki durumda dönüş yapılır:

  1. Zaman-serisi kullanılmıyordur (karşılık gelen bit değeri ayarlı değildir).
  2. Eleman indisi sınırların dışındadır.